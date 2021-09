Tradeweb Markets : réalise avec succès ses premières transactions avec le Southbond Bond Connect

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW), l'un des principaux opérateurs mondiaux de marchés électroniques en matière de taux, de crédit, d'actions et de marchés monétaires, a annoncé aujourd'hui avoir effectué ses premières transactions du Southbound Bond Connect par lien commercial entre Tradeweb et le China Foreign Exchange Trade System (CFETS).

« Le Southbound Bond Connect est la dernière étape menant au marché financier chinois, qui offre aux investisseurs nationaux davantage de flexibilité et de choix pour négocier des obligations offshore », a déclaré Lee Olesky, CEO de Tradeweb Markets. « Avec le CFETS, notre objectif est de mieux répondre à la demande des investisseurs onshore pour leur offrir un accès simplifié aux investissements mondiaux. Nous multiplierons nos efforts pour améliorer le lien commercial en déployant de nouvelles fonctionnalités de négociation innovantes, tout comme nous l'avons fait avec l'étape du Northbound Bond Connect ».

Le Southbound Bond Connect permet de mieux diversifier les portefeuilles de titres à revenu fixe pour les investisseurs institutionnels en Chine. Tradeweb collabore étroitement avec le CFETS pour créer une expérience de négociation homogène auprès des institutions offshore et onshore via le système de gestion électronique des demande de devis (RFQ). Dans le cadre du Southbound Bond Connect, Tradeweb prend en charge les transactions de diverses obligations négociables sur le marché obligataire de Hong Kong, libellées en CNH, HKD, EUR, GBP et USD.

James Sun, responsable de la région Asie chez Tradeweb, a déclaré : « Nous avons été la première plateforme à faciliter les transactions du Northbound sur Bond Connect il y a plus de quatre ans, et nous sommes à nouveau là pour cette première journée de transactions du Southbound. Le lancement d'aujourd'hui offre aux investisseurs onshore un accès élargi aux liquidités d'outre-mer, une transparence pré-négociation et des mécanismes de négociation innovants sur le Southbond Bond Connect ».

En 2017, Tradeweb a été choisi comme premier lien de négociation vers l'étape du Northbound de Bond Connect, pour son rôle positif dans la conception, la création et le développement de l'initiative. Plus de 2 730 investisseurs offshore dans 34 juridictions ont accédé au China Interbank Bond Market (CIBM) via le canal du Northbound qui, avec CIBM Direct, est l'un des principaux points d'entrée aux marchés de dette chinois pour les investissements étrangers.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW) est l'un des principaux opérateurs mondiaux de marchés électroniques pour les taux, le crédit, les actions et les marchés monétaires. Fondée en 1996, Tradeweb offre aux clients des marchés institutionnels, de gros et de détail, un accès aux marchés, aux données et aux analyses, aux transactions électroniques, au traitement direct et aux rapports concernant plus de 40 produits. Les technologies de pointe développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en permettant une plus grande échelle et la réduction des risques lors des opérations de négociation des clients. Tradeweb est au service d'environ 2 500 clients répartis dans plus de 65 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité les négociations pour plus de 920 milliards de dollars en valeur nominale par jour au cours des quatre derniers trimestres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations relatives, entre autres, à nos perspectives et à notre performance future, au secteur et aux marchés dans lesquels nous opérons, à nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces énoncés prospectifs sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous pensions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections soient raisonnables, ces énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Ces facteurs et d’autres facteurs importants, y compris ceux dont il est question à la rubrique « Risk Factors » des documents de Tradeweb Markets Inc. déposés auprès de la SEC, pourraient provoquer un écart substantiel entre nos résultats, rendements ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent aucunement une garantie quant à notre performance future et à nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités réels, et le développement du secteur et des marchés dans lesquels nous opérons peuvent différer de manière significative des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. En outre, même si nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités et les événements survenant dans le secteur et les marchés dans lesquels nous opérons sont cohérents avec les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ils ne sont pas forcément annonciateurs des résultats ou des développements concernant des périodes futures.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué n’est valable qu'à la date de cet énoncé. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser, ni à annoncer publiquement la mise à jour ou la révision de l’un des présents énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre motif, après la date du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

