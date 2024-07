Trail Blazer Capital Corp. est une société de mise en commun de capitaux basée au Canada. L'activité principale de la société est d'identifier, d'évaluer et d'acquérir des actifs, des propriétés ou des entreprises en vue de réaliser une opération admissible. La société ne possède pas d'activités commerciales en cours et n'a pas d'autres actifs que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La société ne génère aucun revenu.

Secteur Sociétés holdings