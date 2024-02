Trail Blazer Capital Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2023

Trail Blazer Capital Corp. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 0,006869 million CAD, contre une perte nette de 0,003914 million CAD un an plus tôt.

Pour les neuf mois, le bénéfice net était de 0,0146 million CAD contre une perte nette de 0,02705 million CAD il y a un an.