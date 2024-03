Trailblazer Merger Corporation I est une société à chèque en blanc. La société a été créée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société a l'intention de concentrer ses premiers efforts de regroupement d'entreprises sur l'industrie de la technologie, qui comprend l'activité "cloud-as-a-service", les technologies de la chaîne d'approvisionnement, le service à la main-d'œuvre hybride et les sports électroniques. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings