Trainline plc est une plateforme indépendante de voyages en train et en autocar, qui vend des billets à des clients du monde entier. La société permet aux voyageurs de rechercher, de réserver et de gérer leurs voyages par le biais de son site Web Trainline, de son application mobile et de ses canaux de partenaires interentreprises (B2B). Elle opère à travers trois segments : UK Consumer, International Consumer et Trainline Solutions. Le segment UK Consumer comprend des applications de voyage et des sites web destinés aux voyageurs individuels pour des voyages au Royaume-Uni. Le segment International Consumer comprend des applications de voyage et des sites web destinés aux voyageurs individuels pour des voyages en dehors du Royaume-Uni. Le segment Trainline Solutions comprend des plateformes de portail de voyage pour ses propres unités commerciales, ainsi que pour des entreprises externes, des sociétés de gestion de voyages et des plateformes de commerce électronique en marque blanche pour les sociétés d'exploitation de trains. UK Trainline Partner Solutions et International Trainline Partner Solutions constituent sa plateforme technologique.

