Les actions de Trainline bondissent grâce à la hausse des bénéfices et à la croissance de l'Europe

(Alliance News) - Trainline PLC a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, et la plateforme de billetterie ferroviaire envisage l'avenir avec confiance, alors qu'elle se prépare à devenir "l'agrégateur de choix en Europe".

Les actions de la société ont bondi de 13 % à 271,08 pence l'unité à Londres jeudi matin, ce qui en fait de loin la meilleure performance du FTSE 250.

Trainline a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 28 février a augmenté de 74 % pour atteindre 327,1 millions de livres sterling, contre 188,5 millions de livres sterling. Elle a réalisé un bénéfice avant impôts de 22,1 millions de livres sterling, contre une perte de 15,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Les ventes nettes de billets ont totalisé 4,32 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 72 % par rapport aux 2,52 milliards de livres sterling de l'année précédente, et de 16 % par rapport aux niveaux d'avant le virus.

"Trainline est en train de prendre un grand élan, en réalisant une performance opérationnelle record cette année, en vendant [environ] 200 millions de billets de train à travers l'Europe, et en s'attendant à une forte croissance pour l'année à venir", a déclaré Jody Ford, directeur général de la société.

"Avec l'arrivée de la concurrence des transporteurs en Europe, nous nous positionnons comme l'agrégateur de choix, ce qui a permis à International Consumer de devenir une entreprise de vente de billets d'une valeur nette d'un milliard d'euros. L'expansion de notre empreinte est particulièrement évidente en Espagne, où nos ventes sont désormais quatre fois plus élevées qu'avant la libéralisation du marché."

Par segment, le chiffre d'affaires de UK Consumer a augmenté de 58 % pour atteindre 172 millions de livres sterling, avec des ventes nettes de billets en hausse de 55 %. Le chiffre d'affaires des consommateurs internationaux a plus que triplé pour atteindre 45 millions de livres sterling, les ventes nettes de billets ayant plus que doublé. Le chiffre d'affaires de la division Trainline Solutions, spécialisée dans la technologie des plates-formes ferroviaires, qui dessert les transporteurs ferroviaires, les vendeurs de voyages et les entreprises, a augmenté de 66 % pour atteindre 110 millions de livres sterling.

Pour le nouvel exercice, Trainline s'attend à ce que le chiffre d'affaires et les ventes nettes de billets augmentent de 13 à 22 %.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

