(Alliance News) - Trainline PLC a dévoilé jeudi un rachat d'actions de 50 millions de livres sterling, après avoir annoncé une hausse des ventes de billets et des revenus au cours du premier semestre de son exercice financier.

Les actions de Trainline ont augmenté de 13% à 278,80 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société londonienne de vente en ligne de billets de train a enregistré une croissance plus rapide que prévu au premier semestre de son exercice financier.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 août, les ventes nettes totales de billets ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 2,65 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné une hausse de 19 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 165 millions de livres sterling à 197 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires des consommateurs britanniques a augmenté de 16 % pour atteindre 102 millions de livres sterling, le chiffre d'affaires des consommateurs internationaux a augmenté de 26 % pour atteindre 30 millions de livres sterling, et le chiffre d'affaires de Trainline Solutions a fait un bond de 23 % pour atteindre 65 millions de livres sterling.

Trainline a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Elle prévoit une croissance annuelle des ventes nettes de billets comprise entre 13 % et 22 % pour l'exercice 2024, et une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 13 % et 22 %.

La société a également annoncé un nouveau cadre d'allocation du capital et a lancé un rachat d'actions à hauteur de 50 millions de livres sterling au cours des 12 prochains mois.

"L'utilisation principale du capital de Trainline est d'investir dans ses priorités stratégiques - y compris l'amélioration de l'expérience client et le développement de la demande pour les voyages en train - afin de stimuler la croissance organique et d'offrir des taux de rendement attractifs et durables. Le groupe peut compléter cela avec des investissements inorganiques, si cela permet d'accélérer la réalisation des priorités de croissance stratégique du groupe", a expliqué la société.

Trainline a ajouté qu'elle continuerait également à gérer l'effet de levier de la dette.

Le directeur général, Jody Ford, a déclaré : "Notre performance au cours du premier semestre de l'année montre une croissance forte et continue - avec des ventes nettes de billets et des revenus en hausse à travers le Royaume-Uni et l'Europe. En tant qu'entreprise technologique britannique de premier plan, nous permettons aux clients du monde entier de trouver et de réserver plus facilement des billets de train nationaux et transfrontaliers au meilleur prix, en les encourageant à faire des choix durables et à réduire leur empreinte carbone".

Trainline publiera ses résultats intermédiaires complets le 2 novembre.

