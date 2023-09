(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse, tous les regards étant tournés vers la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée.

La BCE annoncera sa décision à 1315 BST, avec de nombreux prévisionnistes prédisant une dernière hausse de 25 points de base. Cependant, certains prédisent que la banque centrale basée à Francfort pourrait opter pour un maintien des taux.

Dans le même temps, les investisseurs se pencheront sur la plus grande introduction en bourse de l'année à New York, plus tard dans la journée de jeudi.

Le concepteur britannique de puces Arm vise une valorisation de plus de 52 milliards de dollars pour son introduction en bourse sur le Nasdaq.

Arm, dont les semi-conducteurs sont intégrés dans la grande majorité des smartphones dans le monde, a fixé le prix de ses actions à 51 USD. Cette valorisation se situe dans le haut de sa fourchette cible et souligne l'enthousiasme des investisseurs dans un contexte d'explosion de l'intérêt pour l'intelligence artificielle.

L'entreprise, qui est un leader mondial dans la conception de puces pour smartphones et qui appartient à l'investisseur technologique japonais SoftBank, a annoncé qu'elle s'inscrirait à la bourse Nasdaq, riche en technologie, sous le symbole "ARM".

Au Royaume-Uni, Trainline a annoncé des résultats intermédiaires supérieurs aux prévisions et a lancé un nouveau programme de rachat d'actions. Hipgnosis Songs Fund a déclaré qu'il vendrait certains de ses catalogues pour financer un rachat d'actions et réduire sa dette.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 11,8 points, 0,2%, à 7 537,79

Hang Seng : en hausse de 0,2 % à 18 053,05

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,2% à 32 706,52

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 186,50

DJIA : clôture en baisse de 70,46 points, 0,2%, à 34 575,53

S&P 500 : clôture en hausse de 5,54 points, 0,1%, à 4 467,44

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 39,97 points, 0,3% à 13 813,58

EUR : en hausse à 1,0751 USD (1,0744 USD)

GBP : stable à 1,2498 USD (1,2496 USD)

USD : en baisse à JPY147,11 (JPY147,42)

Or : en baisse à 1 908,89 USD l'once (1 912,70 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 92,45 USD le baril (92,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

14:15 CEST Annonce des taux d'intérêt de l'UE

08:30 EDT US PPI

08:30 EDT Ventes au détail aux États-Unis

16:30 EDT Détentions des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

16:30 EDT Emprunts au guichet d'escompte fédéral américain

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé à leur rythme le plus rapide depuis 2009 en août, selon les enquêteurs. La Royal Institution of Chartered Surveyors a déclaré que 68 % des professionnels de l'immobilier ont déclaré que les prix des logements avaient baissé plutôt qu'augmenté, ce qui constitue le résultat le plus négatif depuis 2009, selon Rics, qui a souligné l'impact des taux d'intérêt hypothécaires élevés. Les demandes de nouveaux acheteurs ont également diminué au cours du mois, avec un solde net de 47 % des professionnels déclarant que les nouvelles demandes ont diminué plutôt qu'augmenté, se détériorant par rapport à un solde de 45 % le mois précédent. Les nouvelles instructions de vente ont également chuté, tout comme les ventes nouvellement conclues, a déclaré Rics.

Les plans controversés du gouvernement britannique visant à assouplir les règles environnementales pour stimuler la construction de logements ont été sabordés par les pairs. La Chambre des Lords a voté par 192 voix contre 161, soit une majorité de 31 voix, contre la suppression des règles européennes qui obligent les promoteurs à atténuer l'impact des nouvelles maisons sur la santé des cours d'eau. Cette réforme controversée ayant été introduite à un stade très avancé de l'examen du projet de loi sur le nivellement et la régénération, elle ne sera pas renvoyée à la Chambre des communes dans le cadre du "ping-pong parlementaire".

La Chine a prévenu que l'enquête menée par l'UE sur les subventions publiques chinoises pour les voitures électriques aurait un "impact négatif" sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Pékin, selon un communiqué du ministère du commerce. La Chine estime que les mesures d'enquête proposées par l'UE visent à protéger sa propre industrie au nom de la "concurrence loyale"... et auront un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'UE", a déclaré le ministère.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan relève Rio Tinto à "neutre" (underweight) - objectif de cours 6 000 (5 440) pence

Investec relève Associated British Foods à 'add' (hold) - objectif de cours 2195 (1912) pence

Berenberg réduit l'objectif de cours de DFS Furniture à 155 (195) pence - 'buy' (acheter)

ENTREPRISES - FTSE 100

Smith & Nephew a confirmé que Rupert Soames rejoindrait le conseil d'administration vendredi, comme prévu. L'entreprise a également annoncé que le directeur financier de BT Group, Simon Lowth, rejoindrait le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif indépendant. M. Lowth a également été directeur financier de BG Group, d'AstraZeneca et de Scottish Power avant de rejoindre BT. En outre, Jez Maiden, qui a pris sa retraite en tant que directeur financier de Croda International au début de l'année, rejoindra également le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant non exécutif.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le vendeur de billets de train en ligne Trainline a enregistré une croissance plus rapide que prévu au cours du premier semestre de son exercice financier. Au cours de la période allant jusqu'au 31 août, les ventes nettes totales de billets ont augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 2,65 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné une hausse des recettes de 19 % pour atteindre 197 millions de livres sterling. Elle a reconfirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Elle a également annoncé un nouveau cadre d'allocation du capital et lancé un rachat d'actions à hauteur de 50 millions de livres sterling au cours des 12 prochains mois.

Hipgnosis Songs Fund a déclaré qu'il vendait 29 de ses catalogues à Hipgnosis Songs Capital pour financer un programme de rachat d'actions et réduire sa dette. Ces propositions visent à redresser le cours de l'action et à réduire la décote, a déclaré HSF. L'investisseur en droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la musique vendra les catalogues pour 440 millions de dollars en espèces, et certaines chansons non essentielles pour environ 25 millions de dollars. Il rachètera ensuite jusqu'à 180 millions d'USD de ses propres actions et remboursera 250 millions d'USD de ses tirages au titre de sa facilité de crédit renouvelable. "Ces cessions sont de la plus petite ampleur possible pour fournir le capital nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie, tout en veillant à ce que le dossier d'investissement du Hipgnosis Songs Fund reste intact en protégeant la solidité du portefeuille restant", a déclaré HSF.

AUTRES ENTREPRISES

THG, le groupe de commerce électronique, a fait état d'un premier semestre 2023 plus faible. Le chiffre d'affaires a chuté à 969,3 millions de livres sterling, contre 1,07 milliard de livres sterling l'année précédente, et la perte avant impôts s'est creusée, passant de 108,2 millions de livres sterling à 133 millions de livres sterling. "Notre stratégie visant à soutenir nos consommateurs jusqu'en 2022, en sacrifiant les marges à court terme, porte ses fruits, " a déclaré le PDG Matthew Moulding, en soulignant les chiffres de l'Ebitda ajusté et de la trésorerie de l'entreprise. Sa division Beauté a renoué avec la croissance depuis le début du mois d'août. La société a déclaré que la dynamique du chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre lui donne confiance dans la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires de 0 % à moins 5 % pour l'ensemble de l'année.

