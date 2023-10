Trajan Group Holdings Ltd. est une société australienne spécialisée dans les sciences et les dispositifs analytiques. La société développe et fabrique des instruments, dispositifs et solutions de science analytique utilisés dans l'analyse d'échantillons biologiques, alimentaires et environnementaux. La société se concentre sur le service aux entreprises des sciences de la vie, de la biopharmacie et de l'analyse aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie. La société opère dans deux secteurs, à savoir les produits analytiques et les solutions pour les sciences de la vie. Ses produits analytiques comprennent les seringues métalliques, les seringues étanches aux gaz, l'extraction liquide eVol (uLLE), l'extraction électrocinétique (EkE), les embouts, la microfluidique, les embouts d'émission, les septa et les bouchons et les monolithes polymères poreux. Ses solutions pour les sciences de la vie comprennent les seringues de distribution, les lames de microscope, les lamelles couvre-objet, le stockage des lames et des cassettes, la distribution de poudres liquides, l'automatisation des perfusions, hemaPEN, Microbiopsy et Hummingbird. Elle propose également des dispositifs de micro-biopsie pour le prélèvement de la peau, dont le dispositif Mitra.

Secteur Equipements électroniques de bureau