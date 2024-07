Traka Resources Limited a annoncé la nomination de M. Stephen Lynn au poste de directeur général de la société à compter du 22 juillet 2024. M. Lynn est un géologue qui possède plus de 25 ans d'expérience dans l'exploration et le développement de divers produits de base, notamment les terres rares, le lithium, le nickel, l'or et les métaux de base. Il a beaucoup travaillé en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Russie et a joué un rôle clé dans la découverte de gisements de nickel et de métaux de base de type VMS en Australie occidentale.

Avant le rachat de la société, M. Lynn était directeur général de Cannon Resources Limited, société d'exploitation de nickel en Australie-Occidentale, et il est l'un des directeurs fondateurs de Harena Resources Limited, société d'exploitation de terres rares à base d'argile ionique. Il est membre de l'Institut australien des géoscientifiques et titulaire d'une licence en géologie (App) et d'une maîtrise en géologie économique.