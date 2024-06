(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Beowulf Mining PLC, en hausse de 24% à 49,00 pence, fourchette de 12 mois 27,50 pence-125,00 pence. Le développeur de ressources minérales axé sur les pays nordiques déclare que la Cour administrative suprême de Suède confirme l'attribution par le gouvernement d'une concession d'exploitation pour le projet de minerai de fer Kallak. Ed Bowie, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis que la Cour ait conclu sa procédure et que nous puissions continuer à faire avancer le projet vers la conclusion de l'étude de préfaisabilité et de l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Le projet [Kallak] a un rôle important à jouer dans la décarbonisation de l'industrie sidérurgique et revêt donc une grande importance du point de vue de la transition vers l'énergie verte à l'échelle mondiale".

Trakm8 Holdings PLC, en hausse de 13 % à 8,50 pence, fourchette de 12 mois 7,00 pence-18,00 pence. La société annonce le succès d'un contrat avec l'épicier Iceland Foods. Dans le cadre d'un nouveau contrat, Trakm8 développera une phase 2 de fonctionnalités supplémentaires pour la solution de livraison à domicile Iceland Scheduler. En outre, Iceland et Trakm8 ont prolongé un contrat en cours jusqu'au 31 mars 2028.

AIM - LOSERS

Pressure Technologies PLC, baisse de 14% à 33,26 pence, fourchette de 12 mois 24,00 pence-43,90 pence. La société d'ingénierie fait état d'une performance "mitigée" au cours du premier semestre clos le 30 mars. Le PDG Chris Walters déclare : "Precision Machined Components a réalisé de bonnes performances au cours de la période, avec des revenus et une rentabilité nettement améliorés, soutenus par des améliorations opérationnelles et des investissements en capital. Nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive tout au long du second semestre. Les performances de Chesterfield Special Cylinders ont été affectées par le report des revenus du contrat de défense britannique sur les années à venir et par des retards opérationnels, y compris des temps d'arrêt non planifiés pour des équipements critiques au cours du premier trimestre". Le PDG prévient que si CSC connaîtra un meilleur second semestre, le déficit du premier semestre ne sera pas rattrapé. Walters ajoute : "[La] performance de l'année entière sera encore affectée par le retard dans la passation des commandes pour les nouveaux contrats de stockage d'hydrogène en raison de l'élection générale au Royaume-Uni, maintenant attendue plus tard dans l'exercice 24." Le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté de 9,2 %, passant de 13,8 millions de GBP à 15,0 millions de GBP. La perte avant impôts se réduit à 1,2 million de livres sterling, contre 1,4 million de livres sterling.

