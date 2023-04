Trakm8 décroche un contrat avec Freedom Services d'une valeur potentielle de 6 millions de livres sterling

(Alliance News) - Trakm8 Holdings PLC a annoncé jeudi qu'elle avait décroché un nouveau contrat avec Freedom Services Group.

Trakm8 est un fournisseur mondial de services télématiques et de données basé à Dorset, en Angleterre. Freedom Services Group est une entreprise d'assurance automobile.

Le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans, en temps utile Trakm8 s'attend à ce qu'il génère des revenus supérieurs à 6 millions de livres sterling.

Selon l'accord, Trakm8 fournira des services de données d'assurance et des dispositifs à Freedom Connect, y compris ses ensembles de données de soins connectés avancés et son algorithme de première notification de perte en cas d'accident.

"Nous fournissons des dispositifs et des données à Freedom depuis environ deux ans par l'intermédiaire d'un tiers et plus récemment directement, et ce contrat augmente la demande et décroche notre position auprès de l'un des [agents généraux gestionnaires] d'assurance les plus prospères et à croissance rapide du Royaume-Uni. Ce contrat contribue à étayer les attentes du conseil d'administration en ce qui concerne la croissance des activités d'assurance de Trakm8", a déclaré John Watkins, président exécutif du conseil d'administration.

Les actions de Trakm8 Holdings étaient en hausse de 5,3 % à 19,22 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

