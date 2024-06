Trakm8 Holdings plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la gestion de flotte, la télématique d'assurance, la voiture connectée et l'optimisation. Grâce à une technologie dont elle détient la propriété intellectuelle, la société utilise l'analyse des données d'intelligence artificielle (IA) recueillies auprès de sa base installée d'unités télématiques pour mettre au point les algorithmes utilisés pour produire ses solutions. Celles-ci surveillent le comportement des conducteurs, identifient les accidents et contrôlent l'état des véhicules afin de fournir des informations exploitables permettant d'améliorer en permanence la sécurité et l'efficacité opérationnelle des flottes d'entreprises et des conducteurs privés. Son portefeuille de produits comprend un portail d'analyse de données et de rapports (Trakm8 Insight), des systèmes télématiques intégrés, des caméras et des systèmes d'optimisation, des unités télématiques auto-installées et une gamme de dispositifs télématiques installés. Son portefeuille offre des solutions télématiques complètes, y compris des caméras de tableau de bord qui permettent aux clients d'enregistrer les incidents de conduite et de réduire le risque d'accident.

Secteur Communications et réseautage