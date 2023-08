Trane Technologies plc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de conditionnement de l'air (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, etc.) essentiellement sous les marques Trane et Thermo King. En outre, Trane Technologies plc propose des équipements de contrôle de température (systèmes de réfrigération, équipements de transport à température contrôlée, etc.). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements (68,4%) ; - prestations de services et vente de pièces de rechange (31,6%). A fin 2022, le groupe dispose de 38 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (12,7%) et Asie-Pacifique (8,2%).

Secteur Equipements et composants électriques