Trane Technologies : Thermo King de Trane Technologies va livrer des solutions entièrement électriques à émission zéro, pour la chaîne du froid de bout en bout, d'ici 2023

Le leader mondial du transport réfrigéré investit plus de 100 millions USD dans evolve™, son nouveau portefeuille de produits entièrement électrique pour l’Amérique et l’EMOA

Thermo King, une marque de l’innovateur climatique mondial, Trane Technologies (NYSE : TT), a annoncé aujourd’hui qu’elle allait investir plus de 100 millions USD au cours des trois prochaines années, dans la livraison d’un produit entièrement électrique pour chaque segment de la chaîne du froid, d’ici 2023.

Le portefeuille entièrement électrique de la société, sous la marque evolve™, comprendra des solutions de réfrigération électrique pour le transport par camion, remorque, ferroviaire, aérien et maritime, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Le portefeuille evolve s’aligne sur les objectifs des clients en termes de transition vers des solutions plus durables pour leurs parcs de véhicules, et contribuera à renforcer les Engagements de développement durable 2030 de Trane Technologies, notamment son Gigaton Challenge visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, des clients, de 1 milliard de tonnes métriques.

Au fur et à mesure que de nouveaux produits seront ajoutés au portefeuille evolve, des solutions électriques seront disponibles dans tous les segments de la chaîne du froid, d’ici 2023 pour l’EMOA, et d’ici 2025 pour l’Amérique.

« Des solutions audacieuses pour un monde plus durable sont au cœur de notre stratégie. Nous continuons d’innover pour contribuer à la réduction de l’empreinte carbone des opérations de nos clients », a déclaré Paul Camuti, directeur de la division Technologie et durabilité, chez Trane Technologies. « Le portefeuille evolve s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à aider nos clients à réduire leur impact sur l’environnement, et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, tout en assurant la transition de leurs parcs de véhicules et en gardant une longueur d’avance sur les futures réglementations. »

Le leader mondial des solutions de contrôle de la température propose déjà des produits entièrement électriques tels que l’E-200 pour la livraison du kilomètre intermédiaire et du dernier kilomètre, et les unités CVC entièrement électriques, TE-18 et Athenia™ pour le transport public par autobus. Advancer, la remorque lancée avec succès dans l’EMOA en 2020, est 30 % plus économe en carburant que la moyenne du marché et peut fonctionner sur diverses sources d’énergie telles que l’alimentation à quai, l’hybride, la batterie de secours et le générateur d’essieu. Dans la région Amériques, l’architecture électrique optimisée de la remorque connectée Precedent™ utilise une alimentation à quai et sera soumis à des d’essais sur le terrain avec plusieurs clients, en fin d’année. Ces innovations ouvriront la voie à des remorques réfrigérées à émission zéro, entièrement électriques, dans les deux régions.

« Nos compétences d’experts en électrification ont fait de Thermo King un partenaire de confiance pour des chefs de file respectés au sein du secteur, tels qu’Isuzu, Tesco, Mercedes-Benz et des sociétés de technologie comme ELMS, Gatik et BPW qui continuent d’innover pour faire progresser la chaîne du froid », a ajouté Karin De Bondt, présidente de Thermo King Americas. « Grâce à ces partenariats stratégiques, nous sommes en mesure de promouvoir des solutions d’énergie durable et des offres de produits électrifiés, répondant aux exigences des clients, des réglementations et de l’environnement, aussi bien dans notre secteur d’activités qu’à l’échelle mondiale. »

La fourniture de solutions électriques pour les bâtiments, les habitations et le transport frigorifique s’inscrit dans le cadre de l’approche globale de Trane Technologies, qui consiste à réduire les émissions de carbone dans les secteurs qu’elle dessert, réalisant ainsi son Gigaton Challenge pour un avenir plus durable, à l’appui des villes engagées dans la neutralité carbone.

*Le portefeuille evolve™ de Thermo King comprendra des produits entièrement électriques et des produits hybrides fonctionnant avec un moteur à combustion interne, en tant que source d’alimentation d’urgence uniquement.

