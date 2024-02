Trane Technologies (NYSE : TT), innovateur mondial dans le domaine du climat, a participé à l'organisation d'une table ronde au Parlement européen sur l'avancement des technologies et des politiques en matière de pertes alimentaires. La table ronde, organisée par la députée européenne Mme Rosa D'Amato et promue en partenariat avec l'Institut de politique pour le développement durable Competere, a abordé l'impact mondial des pertes alimentaires et les technologies et solutions nécessaires pour réduire les pertes et le gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire.

« Nous sommes très fiers d'avoir collaboré dans le cadre de cet événement avec Competere, ainsi que de travailler avec des membres de la Commission européenne, du Parlement européen et d'importants partenaires de la chaîne du froid », a déclaré Claudio Zanframundo, président de Thermo King EMEA, Trane Technologies. « À l'échelle mondiale, 30 % des aliments sont perdus ou gaspillés, tandis que 1,3 milliard de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Disposer d'une chaîne du froid efficace et durable fait une grande différence dans la réduction du gaspillage alimentaire et permet de mettre de la nourriture sur les tables à travers le monde. C'est pourquoi il est essentiel que les décideurs politiques et les leaders de l'industrie se concertent régulièrement afin de faire progresser ce problème majeur. »

La table ronde comprenait des discussions sur les politiques et les stratégies de l'Union européenne, animées par Alexandra Nikolakopoulou, chef de l'unité DGSANTE de la Commission européenne, et sur les causes des pertes et gaspillages alimentaires, animées par le professeur associé Gyula Kasza. Ont également pris part aux discussions des représentants du Copa Cogeca, l'organisation des agriculteurs et des coopératives agricoles de l'UE, de la principale association européenne de producteurs de denrées alimentaires FoodDrinkEurope, de la principale organisation européenne de vente au détail Schwarz Group et de l'entreprise Too Good To Go spécialisée dans la gestion des excédents alimentaires, ainsi que de Safe Food Advocacy Europe (SAFE), une ONG dont la mission est de protéger les consommateurs de denrées alimentaires de l'Union européenne.

Grâce à une action dédiée et engagée, Trane Technologies fait progresser ses engagements en matière de durabilité pour 2030, notamment le Défi Gigaton – une promesse de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses clients d'un milliard de tonnes métriques (soit un gigaton). Cette réduction équivaut à 2 % des émissions mondiales annuelles – ou aux émissions annuelles combinées de l'Italie, de la France et du Royaume-Uni. La société s'est également engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et est la première de l'industrie à avoir ses objectifs de réduction des émissions à court et à long terme validés de manière externe par la Science Based Targets Initiative (SBTi).

Trane Technologies donne également l'exemple dans l'électrification et la décarbonisation de la chaîne du froid, aidant ainsi les clients à passer à des solutions de flotte plus durables tout en réduisant leur empreinte carbone. En novembre 2023, la société a annoncé avoir respecté son engagement d'août 2021 de fournir des solutions de réfrigération Thermo King® entièrement électriques, sans émission directe, pour chaque segment de la chaîne du froid dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) d'ici à 2023.

