Trane Technologies plc a annoncé que son nouveau système VRF GEN Elite série C, un système de refroidissement uniquement à débit de réfrigérant variable, est disponible pour l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et d'autres marchés émergents de la région Asie-Pacifique. Ce système révolutionnaire offre une grande efficacité, un contrôle précis de la température, des performances stables et une conception flexible, ce qui en fait une solution idéale pour un large éventail de bâtiments commerciaux, notamment les bureaux, les hôpitaux, les espaces de vente au détail, et bien d'autres encore. Le GEN Elite C VRF donne la priorité à l'efficacité énergétique et au confort.

Il se caractérise par une efficacité de premier plan avec un COP à pleine charge de 4,87 W/W et un COP à demi-charge de 7,35 W/W. Le système utilise des compresseurs DC inverter à haut rendement qui ajustent dynamiquement la puissance en fonction de la demande en temps réel, garantissant des températures intérieures constantes dans une plage de confort définie. Contrairement aux systèmes traditionnels sans onduleur, la technologie avancée de l'onduleur et la conception unique de la tuyauterie du CO VRF permettent un fonctionnement continu et un contrôle précis de la température, minimisant ainsi les fluctuations de température. Pour améliorer encore ses capacités d'économie d'énergie, le CO VRF intègre des fonctions telles que la "sortie sur demande", qui active les compresseurs uniquement en cas de besoin.

Son système avancé de gestion de l'énergie prend en charge la gestion de l'énergie en 10 étapes, permettant aux utilisateurs de régler avec précision la capacité de sortie de 50 % à 100 % par incréments de 5 %. Cette fonction garantit un fonctionnement stable en cas de restrictions de l'approvisionnement en électricité, tout en maximisant les économies d'énergie. Le produit est également conçu pour un fonctionnement exceptionnellement silencieux, avec des niveaux de bruit de l'unité extérieure aussi bas que 56dB(A) et des unités intérieures fonctionnant à un niveau silencieux de 24dB(A), garantissant un environnement plus paisible et plus confortable pour les occupants.

Les filtres sanitaires et les accessoires de qualité de l'air disponibles en option, notamment les filtres PM2.5 et les générateurs d'ions négatifs, améliorent encore le bien-être des occupants en filtrant les minuscules particules présentes dans l'air. Le système fonctionne de manière fiable sur une large plage de températures allant de -5°C à 52°C, ce qui élargit encore son champ d'action. Le système intègre également une technologie de contrôle du retour d'huile à 6 niveaux, garantissant des performances stables et fiables du système et du compresseur, même dans des environnements exigeants.

La fiabilité de l'entraînement du compresseur a été améliorée grâce à l'utilisation d'une plaque de refroidissement du réfrigérant pour réduire la température de l'IPM qui, comparée à la méthode de refroidissement par air, est inférieure de 20 °C. En outre, une double fonction de secours garantit un fonctionnement continu, minimisant les interruptions même en cas de défaillance d'une unité ou d'un compresseur. La fonction de fonctionnement d'urgence peut également garantir le fonctionnement continu du système ? avant que le service ne termine les travaux de réparation sur certaines unités de traitement de l'air défectueuses.

Le CO VRF se caractérise également par une conception compacte afin de minimiser l'espace d'installation. Sa conception modulaire offre sept modules ODU de base, jusqu'à 4 modules combinés dans un système, pour répondre à des besoins de capacité allant jusqu'à 220kW. La conception compacte minimise l'espace d'installation, tandis que la fonction d'expansion de la tuyauterie permet une longueur totale de tuyauterie allant jusqu'à 1 000 mètres et une différence de hauteur d'installation allant jusqu'à 110 mètres entre les unités intérieures et extérieures.

Cette flexibilité permet de s'adapter à diverses conceptions complexes de bâtiments et à des scénarios de fonctionnement à charge partielle à long terme, réduisant ainsi les coûts d'installation pour les utilisateurs. L'installation est encore simplifiée grâce à la fonction d'auto-adressage du système, qui identifie et attribue automatiquement des adresses précises aux appareils connectés, prenant en charge jusqu'à 64 unités d'identification dans un système. Le système GEN Elite C VRF offre également des solutions de contrôle polyvalentes, y compris des contrôleurs à distance, filaires, centralisés et BMS (Building Management System), des systèmes individuels, collectifs et centralisés. Les utilisateurs peuvent également bénéficier d'une surveillance en ligne à distance et de capacités de mise à niveau grâce à l'application DTU en option, ce qui permet un contrôle pratique depuis n'importe où.