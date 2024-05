TransAct Technologies Incorporated développe et vend des solutions technologiques et d'impression basées sur des logiciels pour des marchés tels que la restauration, les casinos et les jeux, et l'automatisation des points de vente (POS). Les solutions de la société sont conçues en fonction des besoins des clients et sont vendues sous les marques BOHA !, AccuDate, EPICENTRAL, Epic et Ithaca. Par l'intermédiaire du TransAct Services Group, elle fournit également à ses clients une gamme de fournitures et d'articles consommables en ligne sur le site http://www.transactsupplies.com et par l'intermédiaire de son équipe de vente directe. Sa principale offre sur le marché de la technologie des services alimentaires est sa gamme de produits BOHA ! Products. Sur le marché des points de vente, elle vend une imprimante utilisant la technologie d'impression thermique. Elle vend plusieurs modèles d'imprimantes utilisées dans les machines à sous, les terminaux de loterie vidéo (TLV) et d'autres machines de jeu qui impriment des tickets ou des reçus au lieu d'émettre des pièces de monnaie dans les casinos, les hippodromes et d'autres lieux de jeu dans le monde entier. Elle propose également une solution logicielle, le système d'impression EPICENTRAL.

Secteur Matériel informatique