TransAct Technologies Incorporated se concentre sur le développement de solutions technologiques et d'impression basées sur des logiciels pour divers marchés, y compris la technologie des services alimentaires, l'automatisation des points de vente (POS), les casinos et les jeux. Les produits de la société sont conçus en fonction des besoins des clients et sont vendus sous les marques BOHA !, AccuDate, EPICENTRAL, Epic et Ithaca. Par l'intermédiaire de TransAct Services Group (TSG), elle fournit une gamme de fournitures et de consommables utilisés dans les activités d'impression des clients. Elle conçoit, développe et commercialise une gamme d'imprimantes et de terminaux transactionnels et spécialisés utilisant la technologie d'impression thermique. Ses services de maintenance comprennent la vente de garanties étendues, de contrats de maintenance pluriannuels et d'un service de remplacement garanti des produits 24 heures sur 24 appelé TransAct Xpress. Son système d'impression EPICENTRAL (EPICENTRAL), qui permet aux exploitants de casinos de créer des coupons promotionnels et des messages marketing et de les imprimer en temps utile sur la machine à sous.

Secteur Matériel informatique