Transaction Capital Limited est une société holding organisée autour 3 de pôles d'activités : - négoce de véhicules d'occasion (78,9% du CA) : activité assurée, à fin septembre 2022, au travers d'un réseau de 35 points de vente et via la plateforme de e-commerce WeBuyCars. Le groupe propose également des services de financement, d'assurance et de location de véhicules ; - développement de solutions et de services numériques dédiés au secteur commercial (13,2% ; Nutun) ; - exploitation d'une plateforme intégrée dédiée au secteur du minibus-taxi (7,9% ; SA Taxi) : octroi de prêts destinés aux petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur du minibus-taxi à itinéraire fixe, vente de taxis minibus neufs et d'occasion, prestations de réparation et de maintenance, assurance, vente de pièces détachées, etc. La répartition géographique des revenus est la suivante : Afrique du Sud (97,6%), Australie (2,3%) et Europe (0,1%).