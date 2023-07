TRANSALTA CORPORATION : BMO Capital optimiste sur le dossier

TransAlta Corporation est une société de production d'électricité. La société possède, exploite et gère un portefeuille d'actifs représentant une capacité d'environ 7 387 mégawatts (MW) et utilise une gamme de combustibles comprenant l'eau, le vent, le soleil, le gaz naturel et le charbon thermique. Ses segments comprennent les segments de production et le segment de commercialisation de l'énergie. Ses quatre segments de production comprennent l'hydraulique, l'éolien et le solaire, le gaz et la transition énergétique. La société possède et exploite, directement ou indirectement, des installations hydroélectriques, éoliennes et solaires, des installations alimentées au gaz naturel et au charbon, des activités minières connexes et des activités de gazoducs au Canada, aux États-Unis et en Australie. Son segment Commercialisation de l'énergie est engagé dans le commerce de gros de l'électricité et d'autres produits de base et dérivés liés à l'énergie. Son segment de commercialisation de l'énergie gère la capacité de production disponible ainsi que les besoins en carburant et en transport des segments de production en utilisant des contrats de diverses durées.