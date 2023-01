Lafarge Canada et TransAlta annoncent un accord visant à accroître l'utilisation de béton à faibles émissions de carbone grâce à un projet de réutilisation des cendres volantes en Alberta

Lafarge Canada (« Lafarge ») et TransAlta Corporation (« TransAlta ») (TSX : TA) (NYS : TAC) ont conclu un accord qui permettra de faire progresser les projets de béton à faibles émissions de carbone en Alberta. Le plus récent projet consistera à réutiliser les cendres volantes mises en décharge, un déchet issu des activités de production d’électricité au charbon de TransAlta dans l’ouest d’Edmonton, qui ont pris fin en 2021. Ces cendres seront ensuite utilisées pour remplacer le ciment dans la fabrication du béton.

Selon Brad Kohl, Président Directeur général de Lafarge Canada (Ouest): « La mise en œuvre d’initiatives novatrices et durables est un élément clé de nos activités en Alberta et dans l’ensemble de l’Ouest canadien. Il y a un grand potentiel de réutilisation des matériaux dans toute la chaîne de valeur de la construction. La transformation de matériaux mis en décharge, comme les cendres volantes, en un produit pouvant être utilisé en construction est une solution gagnante pour tous. »

Blain van Melle, Vice-président directeur de TransAlta Corporation, Alberta Business, a déclaré : « Notre rôle dans ce projet démontre l’engagement de TransAlta à soutenir des solutions innovantes pour nos clients, qui permettent de réduire leur empreinte environnementale et de répondre à leurs objectifs ESG. L’utilisation des cendres volantes pour fabriquer du béton constitue une opportunité de recycler l’un des plus importants flux de déchets en Amérique du Nord. Il s’agit d’un excellent complément à l’électricité sans émissions que nous fournissons actuellement à Lafarge grâce à notre plateforme éolienne en Alberta ».

Pour pouvoir être utilisées dans le béton, les cendres volantes mises en décharge doivent d’abord passer par un processus de valorisation. Le projet utilisera la technologie de valorisation des cendres volantes dite PABS (Ponded Ash Beneficiation System) d’Ash-TEK, qui a constamment produit des cendres de haute qualité lors des essais et qui a une faible empreinte carbone et un coût d’exploitation économique démontrés. Lafarge déploiera cette approche unique du processus pour retirer l’humidité des cendres, les broyer et éliminer l’excès de carbone, tout en veillant à ce qu’elles répondent aux normes réglementaires et aux attentes du marché.

Geocycle, un leader mondial dans la gestion durable des déchets et filiale de Lafarge au Canada, se joindra également à cette initiative, apportant avec elle une expérience de gestion de millions de tonnes de cendres volantes aux États-Unis. « Les cendres volantes mises en décharge contiennent parfois trop de carbone, ce qui affecte la quantité d’air présente dans le béton. Après avoir traité et séparé ce carbone, les cendres volantes sont prêtes à être utilisées (jusqu’à 25 % de substitution standard) en remplacement du ciment », souligne Sophie Wu, Cheffe de Geocycle, Amérique du Nord.

Bien que le rôle des cendres volantes dans la fabrication du béton ne soit pas nouveau, la technologie de valorisation utilisée est très précise et spécialisée. « Nous voyons dans le fait de saisir les occasions d’optimiser le ciment un élément clé de notre stratégie de réduction des émissions de CO2 », a déclaré M. Kohl. « Sortir des sentiers battus fait partie de notre façon de faire des affaires. »

En novembre 2021, Lafarge Canada a reçu 15 millions de dollars du gouvernement albertain, par l’intermédiaire d’Emissions Reduction Alberta (ERA), dans le but de faire progresser ce projet avec TransAlta. « C’est lorsque nous travaillons en collaboration que l’innovation porte ses meilleurs fruits », a commenté M. Kohl. « Le soutien d’ERA est essentiel pour nous aider à réaliser ces progrès. Maintenant, nous ne faisons pas qu’en parler — nous les mettons en œuvre ici même, en Alberta. »

À propos de Lafarge Canada inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l’emploi et préfabriqué, de l’asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Avec plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays, nous fournissons des produits verts pour la construction d’infrastructures et communautés où les Canadiens vivent et travaillent.

À titre de membre du groupe Holcim, notre raison d’être est de construire le progrès pour l’humanité et la planète. www.lafarge.ca/fr

À propos de TransAlta Corporation

TransAlta possède, exploite et développe un parc diversifié d’actifs de production d’électricité au Canada, aux États-Unis et en Australie, et met l’accent sur la valeur actionnariale à long terme. TransAlta fournit aux municipalités, aux moyennes et grandes industries, aux entreprises et aux clients des services publics une énergie propre, abordable, offrant une grande efficacité énergétique et fiable. Aujourd’hui, TransAlta est l’un des producteurs les plus importants d’énergie éolienne du Canada et le plus grand producteur d’énergie hydroélectrique de l’Alberta. Depuis plus de 111 ans, TransAlta est un exploitant responsable et un membre fier des communautés où nous exerçons nos activités et où nos employés travaillent et vivent. TransAlta harmonise ses objectifs d’entreprise aux objectifs de développement durable des Nations Unies et sa stratégie en matière de changements climatiques aux recommandations du CDP (anciennement le Climate Disclosure Project) et du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC). TransAlta a réduit ses émissions de GES de 61 % depuis 2015. https://transalta.com/

À propos de Geocycle

Réseau international de plus de 50 entreprises présentes sur cinq continents, Geocycle est un leader mondial dans la gestion durable des déchets. Nous appliquons la technologie éprouvée du « co-traitement » et utilisons les installations existantes dans l’industrie du ciment pour résoudre les problèmes de déchets de manière durable, ce qui nous permet de récupérer l’énergie et de recycler les matériaux issus des déchets. Nous contribuons à une économie circulaire régénératrice qui ferme les cycles des ressources. Geocycle gère plus de 10 millions de tonnes de résidus par an, contribuant ainsi de manière tangible à rapprocher la société d’un avenir sans déchets. www.geocycle.com/

À propos d’Emissions Reduction Alberta (ERA)

Depuis 12 ans, ERA investit les recettes du prix du carbone payé par les grands émetteurs finaux en vue d’accélérer la création et l’adoption de solutions technologiques propres innovantes. Depuis sa création en 2009, ERA a investi 821 millions de dollars dans 231 projets d’une valeur de 6,5 milliards de dollars qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à créer des industries concurrentielles et à offrir de nouvelles perspectives commerciales en Alberta. Ces projets devraient permettre des réductions cumulées de 40 millions de tonnes d’éqCO 2 par an d’ici 2030 et de 99 millions de tonnes d’ici 2050. Veuillez consulter le site https://eralberta.ca.

