TransAlta Corporation possède, exploite et développe un parc diversifié d'actifs de production d'électricité, utilisant une gamme de ressources d'entrée comprenant l'eau, le vent, le soleil, le gaz naturel et le charbon thermique au Canada, aux États-Unis et en Australie. La société fournit de l'énergie propre aux municipalités, aux moyennes et grandes industries et aux clients des services publics. Ses secteurs d'activité comprennent l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et solaire, le gaz, la transition énergétique, la commercialisation de l'énergie et l'entreprise. La société dispose d'un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques et son parc diversifié d'installations hydroélectriques, éoliennes, solaires, de gaz naturel et de cogénération produit environ 6,7 gigawatts (GW) d'électricité. Elle fournit des solutions d'énergie renouvelable à des partenaires commerciaux à grande échelle, notamment des entreprises technologiques. Elle exploite un parc d'actifs de production d'électricité, notamment le projet éolien d'Antrim, le parc éolien d'Ardenville, le projet éolien d'Old Town, le projet Pinnacle, le projet solaire SunHills, la centrale hydroélectrique de Cascade et le gazoduc de Fortescue River, entre autres.