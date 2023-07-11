* TRANSALTA CORPORATION VA ACQUÉRIR TRANSALTA RENEWABLES INC. POUR SIMPLIFIER LA STRUCTURE ET RENFORCER LA POSITION STRATÉGIQUE
* TRANSALTA CORP - TRANSACTION PROPOSÉE POUR 13,00 $ PAR ACTION ORDINAIRE
* TRANSALTA CORP - LA CONTREPARTIE PAYABLE AUX ACTIONNAIRES DE TRANSALTA RENEWABLES INC. EST ÉGALE À 13,00 $ PAR ACTION ORDINAIRE
* TRANSALTA CORP - LA SOCIÉTÉ COMBINÉE OPÉRERA SOUS LE NOM DE TRANSALTA ET RESTERA COTÉE À LA TSX ET À LA BOURSE DE NEW YORK
* TRANSALTA CORP - LES ACTIONNAIRES DE TRANSALTA RENEWABLES PEUVENT CHOISIR D'OBTENIR POUR CHAQUE ACTION 1,0337 ACTION DE CO OU 13,00 $ EN ESPÈCES.
* TRANSALTA CORP - EN CAS DE RÉSILIATION DE L'ACCORD, TRANSALTA A DROIT À UNE INDEMNITÉ DE RÉSILIATION DE 95,4 MILLIONS DE DOLLARS.
* TRANSALTA - L'OPÉRATION A UN EFFET RELUTIF SUR LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE
* TRANSALTA CORP - L'ÉCHANGE D'ACTIONS RNW CONTRE DES ACTIONS TRANSALTA SERA GÉNÉRALEMENT DIFFÉRÉ SUR LE PLAN FISCAL
* TRANSALTA - L'opération prévoit un engagement de non-sollicitation de RNW, sous réserve d'une disposition habituelle de "sortie de la fiducie" Texte source pour Eikon : Autres couvertures d'entreprises :