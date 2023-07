TransAlta Renewables Inc. est une société canadienne qui exploite des installations de production d'énergie renouvelable. Le portefeuille de la société se compose d'installations de production d'énergie renouvelable, notamment éolienne, hydroélectrique et gazière. Elle possède et exploite plus de 13 centrales hydroélectriques, plus de 22 centrales éoliennes, une installation de stockage de batteries éoliennes et une centrale au gaz, d'une capacité de production brute totale de plus de 1 998 mégawatts (MW), et détient des intérêts économiques dans la centrale éolienne Wyoming d'environ 140 MW de TransAlta Corporation, dans la centrale Lakeswind de plus de 50 MW, dans la centrale Mass Solar d'environ 21 MW, ainsi que dans les centrales solaires d'environ 90 MW de TransAlta Corporation, environ 21 MW dans l'installation Mass Solar, environ 90 MW dans l'installation Big Level, 29 MW dans l'installation Antrim, environ 122 MW dans l'installation North Carolina Solar et une participation de plus de 49 % dans l'installation éolienne Skookumchuck de plus de 137 MW, dans l'installation de cogénération Ada de 29 MW et dans les actifs de production d'électricité à partir de gaz en Australie d'environ 450 MW, y compris un gazoduc de 270 kilomètres. Ses installations comprennent Wolfe Island, Windrise, Summerview 2, Summerview, Soderglen et Sinnott.