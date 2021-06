2021-06-16 — Transat Distribution Canada : Lancement imminent d'une offre de luxe améliorée

Montréal, le 16 juin 2021 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est heureuse de convier les quelque 2500 conseillers en voyages de son réseau à découvrir son offre de luxe bonifiée durant son tout premier événement axé sur le luxe le 22 juin prochain, entre 13h et 19h. LuxeXpo, une rencontre virtuelle destinée exclusivement aux conseillers en voyages du réseau TDC provenant de ses agences franchisées, corporatives et de son programme agent@externe, assisteront au dévoilement du tout nouveau programme axé sur le voyageur de luxe. Cet événement virtuel permettra également aux conseillers du réseau TDC de réseauter avec près de 60 fournisseurs des quatre coins du globe, principalement des hôteliers, des croisiéristes, des voyagistes spécialisés en voyage à la carte (FIT), ainsi que des entreprises de tourisme réceptif, communément appelées Destination Management Companies (DMC).

« TDC compte déjà un grand nombre de conseillers en voyages spécialisés dans la vente de produits de luxe. Or, de nombreuses statistiques démontrent que ce marché du voyage de luxe sera celui qui connaîtra la plus forte croissance à court et moyen terme. Voilà pourquoi TDC tenait à bonifier ce qu'elle offre déjà, et à rendre cette offre accessible à un plus grand nombre de ses membres par l'entremise d'un programme structuré », soutient Louise Fecteau, directrice générale de Transat Distribution Canada. « Tous les détails de ce nouveau programme seront dévoilés à nos membres le 22 juin, mais je peux déjà dire qu'il sera articulé autour de trois piliers principaux, soit une offre de produits alléchante, un programme de formation pointu et dédié ainsi que des outils marketing performants », explique-t-elle. Louise Fecteau conclut en soulignant que « ce nouveau programme est une autre preuve concrète de l'engagement durable du réseau TDC envers la promotion et la valorisation de la profession de conseiller en voyages. Ces derniers seront des acteurs centraux dans la reprise des activités de l'industrie touristique, et ce programme s'ajoute aux outils développés par TDC dont ils pourront tirer parti ».

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 300 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages,Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Son siège social est situé à Montréal.