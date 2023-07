Montréal, le 24 juillet 2023 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus important réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est très heureux d'annoncer la nomination de Gina Mallamo à titre de Cheffe, soutien aux affaires et développement régional pour le Québec. Le poste était vacant depuis la récente promotion de Colette Girard en tant que directrice, membres franchisés et affiliés.

« C'est un immense plaisir pour moi d'accueillir Gina Mallamo au sein de l'équipe TDC dans ce poste clé auprès des membres franchisés et affiliés (Club Voyages et Voyages en Liberté). La grande connaissance qu'a Gina de l'ensemble des rouages de l'industrie nous sera très bénéfique, bien sûr pour nos membres mais pour l'ensemble de l'équipe de TDC », a mentionné Colette Girard.

Une professionnelle reconnue, cumulant plus de 20 ans d'expérience

Gina Mallamo est bien connue au sein de l'industrie du voyage, et pour cause, puisqu'elle y a laissé sa marque au cours des 20 dernières années. Directrice générale de Caribe Sol à la fin des années 90, elle devient ensuite directrice de l'hébergement et des ventes pour le Sol Sirenis Coral Resort. Elle est ensuite promue directrice des ventes pour le groupe Sol Melia Hotel and Resorts, jusqu'à ce qu'elle prenne la tête des opérations, des ventes et du marketing en tant que directrice chez Melia Hotels International.

« La vaste expérience et l'expertise de Gina en développement des affaires sont dignes de mention. De plus, ses habiletés de leadership, mises à profit plus récemment en tant que gestionnaire de projet dans le domaine de la santé, bénéficieront à soutenir nos membres dans leurs activités quotidiennes. Je suis très heureuse de l'accueillir au sein de l'équipe et je suis persuadée que l'ensemble de nos membres franchisés et affiliés seront rapidement à même de constater les atouts remarquables de Gina, et la contribution unique qu'elle apportera à l'équipe », conclut Colette Girard.

Gina Mallamo entrera officiellement en poste à compter du 7 août prochain.

À propos de Transat Distribution Canada

