Montréal, le 26 juin 2024 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus gros réseau national de conseillères et conseillers en voyages de propriété 100 % canadienne, a invité 25 propriétaires d'agences franchisées et affiliées de partout au Canada ainsi qu'une personne accompagnatrice de leur choix pour une croisière de récompense de sept nuits en Méditerranée orientale, à bord du luxueux navire Seabourn Encore.

« Ce groupe sélect de femmes et d'hommes d'affaires que j'ai eu le bonheur d'accompagner pendant cette croisière de rêve se sont toutes et tous démarqués en 2023 par des performances de ventes extraordinaires. Cette croisière était notre manière de les féliciter et de les remercier pour leur contribution remarquable, en tant qu'acteur de marque au sein de notre réseau », affirme Karine Gagnon, la directrice générale de TDC. « Avec le rythme rapide imposé par nos activités quotidiennes, c'est souvent plus difficile de prendre le temps, d'avoir des échanges soutenus, plus éclairés. Cette rétroaction directe de nos membres, elle est précieuse pour moi, en tant que directrice générale, ainsi que pour les membres de l'équipe de direction de TDC qui accompagnaient le groupe ».

Colette Girard, directrice membres franchisés et affiliés, abonde dans ce sens. « Des voyages comme ceux-là, ça nous permet de prendre le temps de connaître encore mieux nos propriétaires, d'avoir le luxe d'en savoir davantage sur leurs motivations, leurs défis quotidiens, et leurs aspirations en tant que femmes et hommes d'affaires », souligne celle dont c'était le premier voyage du Club Excellence Bravo depuis sa nomination l'an dernier. Elle poursuit. « Évoluer dans une ambiance détendue à l'extérieur du cadre professionnel habituel, ça enrichit tellement notre relation professionnelle, ça m'aide à les soutenir encore mieux. C'était surtout très motivant d'avoir la chance de compter parmi nous des membres qui se sont joints au réseau plus récemment, dont c'était la première participation à ce voyage de récompense. On a également bouclé la boucle avec certains propriétaires qui prendront leur retraite prochainement », ajoute-t-elle. « Ce renouvellement de présence, c'est une preuve incontestée du dynamisme de notre réseau, qui se renouvelle », ajoute Colette Girard.

Les îles grecques et la Turquie

Les lauréates et lauréats sont arrivés à Athènes, sur les ailes d'Air Transat, et ont tout de suite pu monter à bord du magnifique Seabourn Encore, pour une semaine sous le signe du raffinement, du service attentionné et personnalisé, et d'une multitude d'extras tout au long du séjour, qui font la renommée de ce croisiériste de luxe.

Les propriétaires récipiendaires eu droit à une expédition exclusive en bateau autour de l'île de Skiathos, dans les eaux turquoise de la mer Égée. Ils ont également pu choisir une excursion de leur choix, offerte par Seabourn, soit la découverte de Bodrum, en Turquie.

Une soirée de reconnaissance marquante

À la fin du séjour, TDC organisait une soirée de reconnaissance, afin de souligner le parcours et la contribution exceptionnelle de ces propriétaires engagés au cours de l'année 2023, une soirée organisée dans le Grand Salon du Seabourn Encore. « Alors que nous célébrons vos réalisations, nous sommes conscients que le chemin vers l'excellence n'est pas toujours facile », soulignait Karine Gagnon. « Travail acharné, gestion d'imprévus, soutien aux clients qui comptent sur vous lorsqu'il n'y a personne d'autre, ce à quoi s'ajoute les défis changeants liés à une industrie en constante évolution Bref, toutes ces choses et bien d'autres sont votre lot quasi quotidien. Merci pour votre résilience, votre dévouement et votre engagement. TDC est heureux et fier de pouvoir compter sur des porte-étendards comme vous toutes et vous, qui incarnent si bien les valeurs de notre organisation », a souligné Karine Gagnon.

En 2025, le Pérou!

TDC est heureux d'annoncer que la destination du voyage de son Club Excellence Bravo 2025 pour les propriétaires d'agences méritants sera le Pérou! « Nous sommes heureux de permettre à nos propriétaires qui se démarqueront par leurs meilleures performances de ventes cette année de participer à un voyage de reconnaissance au Pérou l'an prochain. Je remercie à l'avance nos deux partenaires, Transat et G Adventures, qui nous appuieront dans la création de ce voyage, afin de faire vivre une expérience mémorable à nos personnes méritantes », conclut Karine Gagnon.

TDC tient à remercier la contribution de ses partenaires privilégiés Seabourn et Transat, sans qui ce voyage n'aurait pas eu le même succès.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC), le plus gros réseau national de conseillers·ères, en voyages de propriété 100 % canadienne, compte quelque 250 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Transat Travel, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

