Transat A T : 2020-12-15 — Discours d'ouverture et de clôture de Jean-Marc Eustache à l'Assemblée extraordinaire des actionnaires (PDF)

Pour Transat, cela a signifié un arrêt complet des opérations du 1er avril au 23 juillet, et un reste de l'année effectué avec une capacité déployée qui a oscillé entre 5 et 15 % au mieux de celle de l'année précédente.

Dans leur ensemble, en dollars américains, les compagnies aériennes vont voir leur chiffre d'affaires baisser de plus de 500 milliards et perdre plus de 119 milliards cette année, soit 66 dollars par passager transporté 1 .

Pour enrayer l'épidémie, les gouvernements, et particulièrement celui du Canada, ont mis en place des interdictions aux frontières et des obligations de quarantaine pour les voyageurs qui ont provoqué un effondrement de la demande de voyage par avion. A tel point que le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, M. Alexandre de Juniac, a pu parler de « pire année financière de l'industrie » et d'une crise « dévastatrice et implacable ». Le chiffre d'affaires global des compagnies aura chuté de 61 % sur l'année, le cargo amortissant légèrement l'effet d'une chute de 66 % du volume passagers-kilomètres.

Il faut dire que le monde a changé depuis l'assemblée du 23 août 2019. Entretemps, la COVID 19 a frappé la planète, faisant un million et demi de morts dans le monde et provoquant des ravages dans certains secteurs de l'économie, au premier rang desquels celui du voyage et du transport aérien.

Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous proposer d'approuver le nouveau plan d'arrangement qui permettra l'acquisition de la société par Air Canada, plus d'un an après l'approbation d'un premier plan.

Nous avons pris de nombreuses mesures pour faire face à cette situation dramatique et préserver notre trésorerie. Nous avons dû mettre à pied temporairement jusqu'à 85 % de notre effectif et transformer au fil du temps certaines de ces mises à pied en licenciements. Nous avons offert des crédits- voyage sans date d'expiration et entièrement transférable pour les vols et les forfaits annulés. Nous avons renégocié les ententes avec nos fournisseurs, en particuliers les baux d'avions et d'immeubles, afin de diminuer nos engagements ou de reporter les paiements. Nous avons réduit nos investissements là où cela pouvait se faire sans dommage. Et nous avons tiré sur notre entente de crédit à terme rotatif de 50 M$ et mis en place une facilité de prêt à court terme de 250 M$.

Nous avons également accéléré la transformation prévue de longue date de notre flotte en vue de notre objectif, à présent quasiment atteint, d'avoir un cockpit commun entre tous nos avions, ce qui est un gage d'efficacité opérationnelle, et faire plus de place à l'Airbus A321neoLR, un avion efficace et moins polluant, qui, avec sa capacité de 199 sièges, sera l'appareil idéal dans un monde qui se remet de la pandémie.

Néanmoins, cette crise nous a fortement fragilisés, comme toutes les compagnies aériennes au monde. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de revoir notre entente avec Air Canada pour la solidifier, notamment en augmentant la probabilité d'obtenir les approbations réglementaires requises, alors que la date d'échéance du 27 décembre 2020 fixée dans la convention d'arrangement initiale arrivait à grands pas.

La nouvelle considération de 5 $ par action représente une prime de 31,6 % sur le prix moyen des actions de Transat dans la période précédant la signature du nouvel accord. Et surtout, l'arrangement prévoit la possibilité de recevoir le paiement de la contrepartie en actions d'Air Canada, en fonction d'un ratio calculé

