Transat A T : 2020-12-17 — Tout le monde à bord avec Transat Distribution Canada et son nouveau partenaire, Le Boat

Montréal, le 17 décembre 2020 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est fière d'offrir aux Canadiens une façon unique de voyager sur le canal Rideau, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce dans le confort de leur propre bateau-maison de luxe. TDC s'est associée au chef de file des vacances sur l'eau, Le Boat, propriétaire de la plus grande flotte de bateaux-maisons fluviaux de luxe au monde (offerts à la location au Canada et en Europe). Aujourd'hui est donc le moment idéal pour les couples et les familles de rêver à leurs vacances de l'été prochain, où ils pourront se détendre le long des 202 kilomètres de l'emblématique voie navigable canadienne et de découvrir la nature sauvage et les nombreuses villes entre Kingston et Ottawa, dans le confort de leur propre maison flottante !

« Les vacanciers sont toujours à la recherche d'expériences originales et uniques, et encore plus si elle leur offre la possibilité de changer de décor. Voyager sur un bateau-maison moderne offre exactement cela », déclare Louise Fecteau, directrice générale de TDC. « Comme la grande majorité des agences de notre réseau sont spécialisées dans les voyages vacances, nos conseillers en voyages seront ravis de faire découvrir cette nouvelle option à leurs clients. Je suis persuadée que de nombreux voyageurs ignoraient que ce type d'expérience était possible au Canada et surtout, qu'l n'est pas nécessaire d'avoir ni un permis spécial ou de l'expérience en navigation pour pouvoir en profiter »., conclut-elle.

LeBoat propose quatre catégories de bateaux en Europe : Standard, Confort, Confort Plus et Premium, en fonction du budget du client et du nombre de personnes avec qui il souhaite voyager. Au Canada, Le Boat ne propose que sa classe de bateau la plus prestigieuse, le luxueux Horizon Cruiser. « Notre flotte de bateaux n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait habituellement d'un 'bateau-maison traditionnel' », a déclaré Lisa McLean, directrice marketing pour l'Amérique du Nord, LeBoat. « Les bateaux ont été conçus spécifiquement pour Le Boat, avec les besoins des non-navigateurs en tête, et en cela, ils ressemblent davantage à un chalet ou un condo flottant, offrant une expérience digne d'un yacht privé ». Ils sont tous dotés d'une cuisine entièrement équipée, de cabines lumineuses avec salle de bain privée et douche attenante, d'un pont supérieur spacieux 'FUN DECK' avec plaque de cuisson barbecue, d'un parasol et de beaucoup d'espace pour se détendre et profiter de la vie au fil de l'eau.

Avec plus de 50 ans d'expérience et une flotte de 950 bateaux dans le monde entier, Le Boat a lancé sa première destination canadienne en 2018 et exploite 37 bases en France, en Irlande, en Écosse, en Angleterre, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 325 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

À propos de LeBoat

Le Boat, leader de la location de bateaux fluviaux en Europe, a plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie. Aujourd'hui dans leur troisième saison au Canada, ils ont une flotte locale de 24 bateaux disponibles à la location sur le canal Rideau, patrimoine mondial de l'UNESCO en Ontario. Sans expérience de navigation ni permis de bateau requis, Le Boat vous montre comment piloter votre bateau à votre rythme sur un itinéraire flexible tout en dormant et en mangeant à bord. Les voyageurs peuvent choisir une courte croisière de 3 à 5 nuits ou des vacances de 7 à 10 nuits et plus. Tous nos bateaux de luxe Le Boat sont équipés d'une cuisine entièrement équipée, de draps et de literie frais, d'une terrasse ensoleillée. La sécurité de notre personnel et de nos clients est de la plus haute importance pour Le Boat. Tous nos bateaux sont nettoyés à fond à la fin de chaque utilisation et nous avons introduit des mesures de nettoyage et de distanciation sociale supplémentaires pour une protection maximale tout en respectant les nouvelles lignes directrices de l'Ontario en matière de santé et de sécurité.