Transat A T : 2020-12-22 — Transat Distribution Canada, dans le Top 50 de Celebrity Cruises

Montréal, le 22 décembre 2020 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, accueille avec fierté et satisfaction sa nomination en tant que membre honoraire du Top 50 du croisiériste Celebrity en 2020.

« Notre relation avec nos partenaires privilégiées est précieuse, et cette reconnaissance de la part de Celebrity Cruises nous rappelle que malgré les difficultés vécues dans la dernière année, notre réseau sait se démarquer et demeurer un des leaders au Canada », a déclaré Susan Bowman, vice-présidente des relations avec l'industrie et du marketing chez TDC.

« TDC a été et continuera d'être l'un de nos partenaires les plus précieux. Bien que 2020 ait été une année difficile pour tout le monde, nous savons que le fait d'avoir TDC comme partenaire permettra à notre marque et à notre industrie de rebondir, et d'être plus fort que jamais », a mentionné Allan Brooks, directeur des ventes pour le marché canadien chez Celebrity Cruises.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 325 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.