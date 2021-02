Transat A T : 2021-02-11 — Transat Distribution Canada est heureuse de présenter son Conseil des membres 2021

Montréal, le 11 février 2021 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est heureuse de présenter à l'industrie la composition de son Conseil des membres 2021. À la veille de la première rencontre de réflexion de l'année, durant laquelle il sera notamment question de la reprise des activités après la pandémie de COVID-19, le réseau TDC tient à insister sur la contribution soutenue de ces femmes et de ces hommes d'affaires engagés.

« Depuis toujours, l'équipe de direction de TDC compte sur son Conseil des membres pour prendre le pouls du marché ou connaitre les tendances dans les intentions d'achats des voyageurs », explique Danielle Durocher, directrice nationale, membres franchisés et affiliés.

« Dans les derniers mois, le rôle du Conseil des membres a évolué, en réaction aux événements que nous connaissons, et s'est réuni à plusieurs reprises dans les deniers mois. Les réflexions soulevées dans le cadre de ces rencontres ont notamment alimenté le développement de la campagne de TDC sur la valeur du conseiller en voyages et plus récemment, la toute nouvelle grille d'honoraires professionnels et la formation qui l'accompagne ».

Danielle Durocher ajoute que « plusieurs sujets chauds seront sur le radar du Conseil des membres en 2021, notamment tout ce qui implique la reprise des opérations en agence et la préparation à un retour à une certaine normalité. Il me fait donc grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux recrues 2021 du Conseil des membres, et par la même occasion, remercier les membres sortants pour leur implication remarquable ».

Rappelons que le Conseil des membres, en place depuis plus d'une dizaine années, est un comité consultatif composée d'une douzaine de propriétaires et de directeur d'agences franchisés, qui a pour mandat de représenter l'ensemble des membres franchisés et affiliés du réseau TDC au Québec. Le Conseil des membres a aussi son équivalent pour les agences de l'Ontario et de l'Ouest du Canada.

Conseil des membres TDC 2021

Annie Auclair, Voyages Saint-Augustin - nouveau membre 2021

Jean Baraby, Club Voyages Raymonde Potvin / Voyages Chartier - nouveau membre 2021

Chantal Circé, Club Voyages Eden

Manon Doucet, Club Voyages Solerama

Nathalie Etesonne, Voyages ALM

Caroline Fortier, Club Voyages J.M. - nouveau membre 2021

Manon Lacelle-Lacroix, Marlin Travel Hawkesbury

Steve Marcotte, Voyages Terre et Monde

Pier-Anne Mercier, Club Voyages Fascination

Michèle Simard, Club Voyages FP

Membres sortants - Conseil des membres 2020

Anthony Cirino, Club Voyages Universel

Jean-Michel Drolet, Voyages Nicole Saint-Hilaire / Club Voyages Beauport

Chantal Lizotte, Club Voyages Daniel

Geneviève Tremblay, Club Voyages Agathe Leclerc - Conseil

André Sabourin, Voyages Optimum / Club Voyages La Forfaiterie

Erwan Even, Equinox Voyages

Rui Serpa, Voyages Services Plus

