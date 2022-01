Transat A T : 2022-01-31 — Transat Distribution Canada répond à la demande croissante des voyages sur mesure avec Exoticca

Montréal, le 31 janvier 2022 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est heureuse d'offrir aux voyageurs canadiens à la recherche de destinations exotiques une nouvelle option encore plus abordable avec l'ajout d'Exoticca à sa liste de partenaires privilégiés. Fondée en 2015, Exoticca propose des itinéraires abordables qui se situent entre les circuits 100% accompagnés et les circuits à la carte. Avec plus de 300 circuits de destinations exotiques qui répondent aux besoins des petits groupes, des circuits privés et des voyageurs solitaires de tous les budgets, Exoticca séduira un grand nombre de voyageurs.

« La situation actuelle dans le secteur du tourisme fait en sorte que de nombreux voyageurs souhaitent être encadrés et accompagnés pour apprivoiser certaines nouvelles réalités et en ce sens, l'offre d'Exoticca est fort intéressante, car les gens sont accompagnés, mais avec toute la flexibilité qu'ils souhaitent pour créer leur propre itinéraire », souligne Louise Fecteau, directrice générale de Transat Distribution Canada. Par ailleurs, « la façon dont sont conçus les circuits offerts par Exoticca offre à nos conseillers en voyages un niveau de flexibilité et de grandes possibilités de personnalisation, ce qui leur permet d'offrir une expérience personnalisée à chacun de leurs clients », conclut Mme Fecteau.

« Nous sommes ravis de nous associer à TDC alors que nous amorçons notre entrée sur le marché des agences de voyages au Canada », mentionne Denise Harper, vice-présidente des ventes, Canada pour Exoticca. « Leur niveau d'expertise, leur clientèle, leur désir d'être créatifs, de repousser les limites et de regarder au-delà des offres habituelles, tout cela est en parfaite adéquation avec Exoticca Travel ».

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 300 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

À propos d'Exoticca

Exoticca (www.exoticca.com) est le voyagiste de nouvelle génération chef de file de la transformation numérique du marché des voyages, offrant des forfaits de plusieurs jours jusqu'à des destinations long-courriers. Sa plateforme permet l'achat en ligne de forfaits à composantes multiples (par exemple, vols, hôtels, activités, etc.) vers plus de 50 destinations dans le monde. Basée à Barcelone, Exoticca est actuellement présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Espagne. Exoticca propose des voyages personnalisés, privés et en petits groupes dans des destinations exotiques.

Alors que ce type de voyage n'était auparavant accessible qu'aux personnes fortunées, les prix imbattables d'Exoticca rendent désormais ces types de vacances possibles pour le voyageur moyen. En 2021, Exoticca a pu doubler ses revenus et le nombre de passagers transportés par rapport à 2019, son ancienne meilleure année.