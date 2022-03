Transat A T : 2022-03-15 — Des conseillers certifiés LuxeXpert de Transat Distribution Canada, invités à joindre le groupe mondial de voyages de luxe, Virtuoso®

Montréal, le 15 mars 2022 - Transat Distribution Canada, le plus important réseau d'agences de voyages à service complet au Canada, est heureuse d'annoncer que des conseillers en voyages certifiés LuxeXpert sélectionnés de son réseau sont devenus membre du groupe mondial de voyages de luxe Virtuoso®. Virtuoso regroupe les meilleures agences de voyages loisirs en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. Les conseillers LuxeXpert certifiés sélectionnés du réseau TDC membres de Virtuoso auront désormais accès à une foule d'expériences de voyage uniques et surtout d'avantages exclusifs pour leurs clients. Les avantages du programme hôtelier de Virtuoso valent à eux seuls plus de 500 $ US par séjour, permettant aux conseillers de faire profiter ses clients d'une valeur ajoutée non négligeable.

« Cette adhésion à Virtuoso représente l'un des jalons décisifs de notre stratégie de développement du marché luxe, amorcée il y a quelques années déjà et qui s'est accélérée à la lumière de la pandémie, notamment devant la tendance croissante de la demande des consommateurs pour le voyage de luxe », explique Louise Fecteau, directrice générale de Transat Distribution Canada. « Le développement de notre certification LuxeXpert a permis à nos nombreux conseillers déjà spécialisés dans la vente de ce type de produits de parfaire leurs connaissances et leur expertise. Virtuoso vient amplifier de façon majeure les multiples ressources auxquelles auront dorénavant accès nos conseillers LuxeXpert afin de concrétiser les envies de leurs clientèles ».

Ce réseau renommé de spécialistes en voyages luxueux met à profit ses ventes annuelles de 25 à 30 milliards $ US pour négocier des surclassements, des commodités, des valeurs ajoutées et des expériences exceptionnelles exclusivement pour les clients de ses agences membres. Pour les clients des conseillers cerfitiés LuxeXpert du réseau TDC, cela pourrait vouloir dire bénéficier gratuitement de surclassements de chambre, d'une navette entre l'aéroport et l'hôtel, d'expériences gastronomiques uniques, d'excursions terrestres exclusives et d'itinéraires personnalisés; tous des avantages offerts par les meilleurs fournisseurs en voyage haut de gamme au monde.

« Seuls les conseillers en voyages les plus réputés sont admis au sein de Virtuoso et nous sommes honorés d'en faire partie, » a mentionné Louise Fecteau. « Par le biais de Virtuoso, nos conseillers certifiés LuxeXpert seront désormais en mesure d'offrir à une clientèle haut de gamme grandissante des avantages encore plus intéressants pour un meilleur rapport qualité-prix et une expérience de voyage inoubliable. »

Au-delà de la valeur monétaire, cette adhésion à Virtuoso accorde aux conseillers certifiés LuxeXpert sélectionnés un accès direct aux hôtels et centres de villégiature, spas, croisiéristes et voyagistes les plus prestigieux, ainsi qu'une connaissance approfondie des tendances les plus en vogue et des destinations les plus recherchées de l'industrie. Les contacts inhérents au réseau permettent à ces conseillers d'assurer à leurs clients un service personnalisé VIP dans toutes les destinations du monde.

« Nous sommes ravis d'accroître notre présence au Canada en invitant les conseillers certifiés LuxeXpert au sein du réseau Virtuoso », déclare Úna O'Leary, directrice générale de Virtuoso au Canada. « Leur engagement à répondre aux exigences et aux attentes du consommateur de luxe reflète le nôtre, et nous sommes impatients de soutenir les conseillers LuxeXpert dans le développement de leurs activités grâce à nos programmes de partenariat, nos véhicules de marketing et notre développement professionnel. »

Les entreprises en tourisme réceptif (« On-Sites ») affiliées à Virtuoso offrent un niveau de service inégalé aux conseillers Virtuoso et leurs clients. Basées dans les destinations les plus exceptionnelles et prisées du monde, les « On-Sites » veillent à assurer tous les détails pour garantir le meilleur séjour à leurs clients, comme leur langue maternelle, des accès privilégiés à des événements populaires, etc.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 300 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

À propos de Virtuoso®

Virtuoso® est un réseau mondial d'agences de voyages spécialisé en tourisme haut de gamme et en voyages expérientiels. Accessible par invitation seulement, il regroupe plus de 1200 agences de voyages avec plus de 20 000 conseillers en voyages dans 50 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Tirant parti de ses relations privilégiées avec plus de 2 200 des meilleurs hôtels et centres de villégiature, croisiéristes, compagnies aériennes, voyagistes et partenaires à destination au monde, Virtuoso offre à sa clientèle haut de gamme des commodités exclusives, des expériences uniques et des accès privilégiés. Les ventes annuelles normalisées de 25 à 30 milliards $ US font de Virtuoso une réelle puissance économique dans le secteur des voyages de luxe. Pour plus d'informations, visitez www.virtuoso.com.

