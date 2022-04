Transat A T : 2022-04-11 — Air Transat relance ses vols directs entre Québec et Paris

Québec, le 11 avril 2022 - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde, est heureuse d'annoncer la reprise de ses vols directs entre Québec et Paris, après plus de deux ans d'arrêt forcé en raison de la COVID-19. En effet, la compagnie a exploité hier son premier vol sur cette route, qu'elle offrira trois fois par semaine au plus fort de la saison.

« Nous reprenons graduellement la majorité de nos routes vers l'Europe en vue de la saison estivale, mais cette relance revêt une importance toute particulière. En tant que premier transporteur international au départ de l'Aéroport Jean-Lesage, cette route, que nous exploitons depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, occupe une place cruciale dans notre offre globale. Nous sommes également impatients d'inaugurer notre route exclusive vers Londres dès le mois prochain ; grâce à ces deux routes, l'Europe est plus accessible que jamais aux voyageurs de la Capitale-Nationale », indique Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

« C'est avec un immense bonheur que nous avons vu un premier avion s'envoler vers l'Europe hier, après deux années de pandémie. Les liaisons vers l'Europe sont souhaitées par la population de la grande région de Québec, mais aussi par toutes les parties prenantes au développement économique et touristique de notre région. Air Transat a été la première compagnie aérienne à répondre à cette demande en établissant une liaison Québec-Paris, il y a quelques années. Cet été, alors que Québec travaille activement à la relance de son économie, Air Transat établit un deuxième pont aérien avec l'Europe en instaurant une liaison directe vers Londres. Il faut absolument que les passagers soient au rendez-vous pour prouver à Air Transat qu'ils ont eu raison de nous accorder leur confiance en investissant dans notre marché » souligne Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage.

Les passagers voyageant vers Paris le feront à bord des appareils de nouvelle génération Airbus A321neoLR. Rappelons que ces derniers consomment 15 % moins de carburant, atténuent de 50 % le bruit et réduisent de 50 % les émissions de gaz à effet de serre NO x en comparaison avec la génération précédente. De plus, leur cabine moderne offre plus d'espace personnel et un écran de divertissement plus large, tant en Classe Économie qu'en Classe Club.

5 destinations en vol direct au départ de Québec

En plus de desservir Paris, Air Transat offrira en exclusivité dès le 11 mai un service sans escale vers Londres, offrant ainsi aux voyageurs une offre attrayante vers deux des plus importantes métropoles européennes.

Pour une escapade dans le Sud, les vacanciers pourront se tourner vers ses vols directs à destination de Fort Lauderdale, désormais disponibles à l'année, ainsi que vers ses liaisons vers Cancún (Mexique) et Punta Cana (République dominicaine).

Finalement, jusqu'à 5 vols par semaine seront offerts vers Montréal, permettant aux voyageurs de Québec d'accéder à un assortiment élargi de destinations, dont 14 internationales et 2 domestiques.

Ville de départ Destination Début Nb de vols directs par semaine* Europe Québec Paris 10 avril 3 Québec Londres** 11 mai 1 Sud / États-Unis Québec Fort Lauderdale À l'année 1 Québec Cancun À l'année 1 Québec Punta Cana À l'année 1 Domestique Québec Montréal 10 avril 5

*Au plus fort de la saison

**Nouvelle liaison

Flexibilité pour les voyageurs

Pour une durée limitée, les clients réservant un vol en tarif Eco Budget, Eco Standard ou Club Standard bénéficieront d'une flexibilité supplémentaire. Ils pourront modifier leurs dates de voyage et/ou leur destination sans frais, jusqu'à 24 heures avant le départ; ils n'auront qu'à payer la différence tarifaire, le cas échéant.

Les clients cherchant une flexibilité maximale pourront, quant à eux, se procurer les tarifs Eco Flex et Club Flex. Ainsi, ils pourront effectuer des changements sans frais à leur réservation et obtenir un remboursement en casd'annulation, quelles que soient les circonstances.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

