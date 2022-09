Transat A T : 2022-09-29 — Transat nomme Howard Liebman au poste de vice-président, affaires gouvernementales

Transat nomme Howard Liebman au poste de vice-président, affaires gouvernementales

Transat A.T. inc. a le plaisir d'annoncer la promotion de Howard Liebman au rôle de vice-président, affaires gouvernementales. Sous la responsabilité de Bernard Bussières, chef des affaires juridiques et des relations gouvernementales et secrétaire corporatif, M. Liebman continuera à représenter Air Transat et à faire connaitre ses positions, tout en établissant et en maintenant une précieuse collaboration avec les différents paliers gouvernementaux.

Depuis qu'il s'est joint à Transat en 2018, Howard a joué un rôle déterminant dans le développement de relations avec nos interlocuteurs gouvernementaux. « Howard est un professionnel et porte-parole hors pair. Son travail continue de nous permettre de rayonner aux niveaux local, national et international », déclare Bernard Bussières. « Sa compréhension interfonctionnelle des différents départements est remarquable. Sa ténacité, persévérance et son bon jugement ont joué un rôle clé dans la gestion de la pandémie. »

La nomination d'Howard intervient après une période particulièrement agitée dans le secteur de l'aviation. En tant qu'avocat passionné depuis toujours par l'aviation, Howard est un leader de confiance et un formidable médiateur qui parvient toujours à favoriser le consensus. Il s'engage activement et avec ardeur auprès de nos gouvernements, acteurs de notre industrie, la communauté et nombreux partenaires diplomatiques. Il a été appelé à accompagner Air Transat, et l'industrie en général, dans notre réponse face à la pandémie de Covid-19.

Avant de se joindre à Transat, Howard a été le chef de cabinet et adjoint exécutif de l'ancien ministre de la Justice et procureur général. Il a été le conseiller principal de l'ancien maire de Montréal aux relations internationales et intergouvernementales. Howard est activement impliqué auprès de sa communauté et en bénévolat. Il a servi et dirigé diverses organisations communautaires, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. Il s'implique également auprès d'associations professionnelles dans le secteur du tourisme et de l'aviation.

Howard est titulaire d'un baccalauréat en droit civil et en droit commun et il détient un baccalauréat en commerce de l'Université McGill. Il est également membre du Barreau du Québec et de l'Ontario.