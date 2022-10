Transat A T : 2022-10-20 — Transat Distribution Canada, premier réseau au Canada à faire découvrir Virgin Voyages dans le cadre d'un séjour exclusif

Montréal, le 20 octobre 2022 -Transat Distribution Canada (TDC), l'un des plus vastes réseaux d'agences de voyages à service complet au pays, 100% canadien et bilingue, est heureux d'avoir permis à 14 de ses consellers en voyages de partout au Canada de prendre part à un voyage de familiarisation exclusif à bord du Scarlet Lady, l'un des navires du croisiériste de luxe Virgin Voyages, au départ de Miami le 5 octobre dernier.

Sandra Wesson, directrice des relations avec l'industrie pour TDC qui accompagnait le groupe, a été à même de constater la différence offerte par Virgin Voyages en matière de croisière de luxe. « Les amoureux de croisières seront très heureux de découvrir ce que Virgin Voyages a à leur offrir : une expérience inclusive et diversifiée, réservée aux adultes, où l'âge moyen des passagers est de 45 ans, où tous peuvent vivre une expérience de croisière sûre et agréable. Le passager n'est contraint par aucun code vestimentaire, et il fixe lui-même le rythme de son séjour via une application, afin de tirer le meilleur parti de son expérience de croisière ».

Elle poursuit : « l'application Virgin Voyages est très bien conçue et super facile à utiliser, et permet aux voyageurs de créer leur propre horaire personnalisé. Par exemple, ils peuvent réserver ou modifier leur présence à l'un des nombreux spectacles, séance d'entraînement physique en groupe ou leurs réservations de restaurants, et peuvent même inviter d'autres passagers de leur groupe ou tout juste rencontrés à bord. Des rappels apparaissent sur leur téléphone lorsqu'il est temps de se rendre à l'événement suivant de son horaire. Sur le navire, il y a quelque chose à faire presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout ce qui est offert est présenté sur l'application. Il n'y a pas d'annonce sur le navire, ce qui contribue à l'expérience calme et relaxante à bord, et permet à chacun de gérer son voyage comme il le souhaite ». Par ailleurs, il n'y a pas de directeur de croisière à bord, mais les divertissements sont gérés par une équipe de 14 membres d'équipage, où chacun supervise individuellement des activités spécifiques sur le navire - du magasinage aux jeux, en passant par l'entrainement physique et bien plus encore.

Le traditionnel restaurant buffet est remplacé par une sorte de foire alimentaire modernisée, the Galley, où le voyageur choisit ce qu'il veut manger parmi une variété de mini-menus via un code QR à sa table, et son repas, préparé sur commande, lui est apporté. La grande salle à manger principale cède ici sa place à 13 restaurants spécialisés avec des repas de qualité Michelin, permettant aux voyageurs de profiter d'expériences culinaires exceptionnelles et interactives, telles qu'un barbecue coréen et une autre proposant des menus dégustation accompagnés de vins ou de spiritueux. Sandra Wesson ajoute que « le séjour devient réellement tout inclus grâce à l'option "Bar Tab", un forfait qui permet d'accéder à des alcools de qualité supérieure et des cocktails à des prix raisonnables », puisque toutes les boissons essentielles non alcoolisées sont déjà incluses ainsi que tous les repas, de même que les pourboires, les cours offerts et les options de Wi-Fi.

La vie à bord du Scarlet Lady

Après un enregistrement rapide, les passagers sont munis de bracelets d'identification, qui leur sert de carte d'identité, de clé de chambre et de carte de paiement à bord, ainsi qu'à la station balnéaire privée Bimini. Le Scarlet Lady, tout comme l'ensemble des quatre navires de la flotte de Virgin Voyages, possède une salle de sport fabuleusement équipée ainsi qu'un spa proposant un large éventail de soins pour ceux qui recherchent une expérience plus zen. Les clients de la suite Rockstar ont un accès privé aux ponts supérieurs, comme le « Toit de Richard », qui offre une oasis privée de chaises longues, de jacuzzis et de bars. Le personnel, provenant des quatre coins du monde, est très chaleureux et accueillant et l'équipage troque les chemises blanches à rayures aux épaules pour un t-shirt et des pantalons confortables.

L'expérience se poursuit hors du navire, à la station balnéaire privée, aux Bahamas, un vaste complexe comptant deux magnifiques piscines, de nombreuses chaises longues sur la plage ainsi qu'un restaurant servant de délicieux plats au bord de la piscine.

Des conseillers en voyages emballés par leur expérience

Les 14 conseillers en voyages ayant pris part à ce voyage de familiarisation exclusif au réseau TDC ont été emballés par l'atmosphère offerte sur le navire. Ils étaient tout à même de témoigner de la qualité exceptionnelle de la nourriture servie à bord., du service attentionné et de la vaste gamme de services et activités offerte. Sandra Wesson conclut en mentionnant que « la plupart des conseillers présents savaient exactement à quels clients ils allaient proposer cette expérience, soit des adultes à la recherche d'une ambiance plus sophistiquée, entre adultes, qui accordent une grande importance à la santé, au bien-être et à la qualité, et qui souhaitent donner le rythme à leurs propres vacances sans avoir besoin de se faire prendre par la main ».

Les deux matinées de formation, dirigées par Adam, de l'équipe des ventes, ont permis au groupe de comprendre en profondeur ce que le croisiériste a à offrir, à que type de voyageurs il s'adresse, en plus de profiter de la visite du capitaine Giovanni et des officiers supérieurs. Le groupe a également reçu quelques surprises tout au long de la croisière.

Transat Distribution Canada a ajouté Virgin Voyages à sa très vaste liste de plus de 75 partenaires privilégiés en septembre 2020. Virgin Voyages fait également partie du réseau de luxe Virtuoso.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 300 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages, Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.