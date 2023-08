Montréal, le 15 août 2023-Air Transat, récemment élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour une cinquième fois aux World Airline Awards de Skytrax, poursuit le développement de son service d'interligne virtuel grâce à l'ajout des vols de la compagnie brésilienne Azul Airlines à sa plateforme connectair par Air Transat. Celle-ci permet désormais aux adeptes de voyage du Québec de combiner certains vols d'Air Transat et d'Azul Airlines afin de s'envoler notamment vers Sao Paulo (VCP) et Manaus (MAO), au Brésil, via une correspondance à Fort Lauderdale ou Orlando, en Floride.

Les voyageuses et voyageurs pourront partir à la découverte de ce pays mythique d'Amérique du Sud pour profiter de ses plages paradisiaques, admirer les majestueuses chutes d'Iguazú, explorer la fascinante forêt amazonienne, ou encore découvrir les rues animées de Rio de Janeiro.

Cet ajout porte à 12 le nombre de partenaires disponibles via la plateforme connectair par Air Transat et à plus de 280 le nombre total de destinations supplémentaires accessibles en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud, ainsi qu'au Canada.

Notons que l'offre de correspondances est disponible dans l'outil de recherche sur airtransat.com et par l'entremise de certains comparateurs de vols. La réservation inclut également un service d'assistance en cas de retard ou d'annulation de vol, assurant ainsi aux voyageuses et voyageurs d'arriver à destination dans les meilleurs délais.

Pour en savoir plus sur connectair par Air Transat, les adeptes du voyage peuvent visiter airtransat.com ou regarder cette courte vidéo.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos d'Azul Airlines

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), la plus grande compagnie aérienne du Brésil en termes de nombre de départs et de villes desservies, propose 1 000 vols quotidiens vers plus de 160 destinations. Avec une flotte de plus de 170 appareils et plus de 13 000 membres d'équipage, la compagnie dispose d'un réseau de 300 routes directes au mois de décembre 2022. Azul a été désignée par Cirium (société de référence dans l'analyse des données en aviation) comme la compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde en 2022, étant la première compagnie aérienne brésilienne à obtenir cet honneur. En 2020, Azul a été nommée meilleure compagnie aérienne au monde par TripAdvisor. C'était la première fois qu'un transporteur aérien brésilien obtenait la première place dans les Traveler's Choice Awards. Pour plus d'informations, visitez le site www.voeazul.com.br/ir.

-30-