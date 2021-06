Transat A T : 2021-05-31 — Rapport de divulgation lié au climat 2020 (PDF)

Divulguer les émissions de GES de type 1 et type 2 et les risques

Les quatre premiers rapports de divulgation sur le climat sont préparés sous la forme d'un rapport de phase 1, tel que spécifié dans les recommandations du groupe d'experts, avec des divulgations claires sur la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les mesures et les objectifs, et la réalisation des engagements du Canada envers l'Accord de Paris (voir ci-dessous).

Dans le cadre de l'entente sur le programme d'emprunt, Transat est tenue de produire, de publier et de fournir à la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada un rapport annuel de divulgation lié au climat. Ce rapport est conforme aux recommandations finales du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC ») ( Lien en anglais ), au rapport final du Groupe d'experts sur le financement durable ( Lien ), et montre comment Transat contribuera à la réalisation des engagements du Canada en matière de changements climatiques.

Outre les exigences de la convention de prêt, Transat s'est engagée à fournir des rapports transparents et réguliers sur ses stratégies et ses performances en matière de développement durable qui sont les plus importantes pour notre entreprise et nos parties prenantes. Nous avons produit des rapports sur la responsabilité d'entreprise et publions des informations sur notre site Web et à l'interne, mais le rapport de cette année constitue une nouvelle étape dans l'évolution de nos rapports. Il est aligné sur les recommandations du GIFCC et, dans les prochains rapports, nous utiliserons d'autres normes de rapport telles que le Sustainability Accounting Standards Board (Conseil des normes comptables de développement durable - SASB), la Global Reporting Initiative (GRI) ou le Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP), selon le cas. Transat se réjouit de l'occasion qui lui est donnée d'accroître la transparence et la qualité de ses rapports sur le développement durable.

Ce rapport inaugural a été produit au meilleur de notre capacité et les données ont été révisées à l'interne. À l'exception des émissions liées à nos vols internationaux, les données présentées n'ont pas été vérifiées par une tierce partie accréditée. Pour les prochains rapports, nous étudierons comment intégrer les normes de rapport à la vérification par une tierce partie afin de fournir les rapports les plus précis possibles sur le développement durable et sur le climat. Les données de performance figurant dans ce rapport concernent l'année civile 2020 et, pour la plupart des indicateurs, cinq années de données sont fournies pour l'analyse des tendances historiques.

