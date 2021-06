Transat A T : 2021-06-22 — Transat Distribution Canada dévoile son programme LUXEXPERT

Montréal, le 22 juin 2021 - Transat Distribution Canada (TDC), le plus vaste réseau d'agences de voyages à service complet au pays, est heureuse de dévoiler son nouveau programme axé sur le luxe, qui viendra outiller encore mieux les nombreux conseillers en voyages du réseau déjà spécialisés dans la vente de ce type de produits, ainsi que tous ceux qui souhaitent développer cette nouvelle niche. Les conseillers en voyages TDC provenant des agences franchisées, corporatives et de son programme agent@externe, ont tous été invités à découvrir les détails de ce programme entre 13h et 19h aujourd'hui, dans le cadre de LuxeXpo, la première rencontre virtuelle du réseau axée sur le luxe.

Durant cet événement virtuel, les conseillers du réseau TDC pourront en apprendre davantage sur l'offre de près de 60 fournisseurs des quatre coins du globe : des hôteliers comme Ritz Carlton, Fairmont Hotels, Waldorf Astoria Hotels, Red Carnation Hotels ; des croisiéristes comme Silversea, Regent Seven, Paul Gauguin et Seabourn ; des voyagistes spécialisés en voyage à la carte (FIT) et en circuits, comme African Travel, Luxury Gold, Tours Chanteclerc, Tauck, et finalement des entreprises de tourisme réceptif, communément appelées Destination Management Companies (DMC) comme SIVA Travel pour la France et l'Italie, AAT Kings pour l'Australie et la Nouvelle Zélande, Tahiti Nuit Travel pour la Polynésie française, pour ne nommer que ceux-là.

« L'implantation de notre programme d'experts en luxe constitue une étape importante, qui permettra aux conseillers en voyages de l'ensemble du réseau TDC de faire rayonner encore mieux leur grande valeur ajoutée, et surtout, leur permettre de profiter du secteur de marché dont la croissance sera la plus élevée d'ici 2027[1] », explique Louise Fecteau, directrice générale de Transat Distribution Canada. « Nous sommes d'autant plus heureux de présenter ce nouveau programme à nos membres maintenant, puisque plusieurs d'entre eux ont déjà constaté qu'avec la reprise graduelle des ventes observées dans les derniers mois, un nombre grandissant de clients ont commencé à bonifier leur expérience de voyage avec des produits plus luxueux ».

Louise Fecteau ajoute que « bien que TDC compte de nombreux conseillers en voyages très actifs dans la vente de produits de luxe, nous espérons que le programme ouvrira de nouvelles perspectives au plus grand nombre de nos conseillers possible, en leur faisant découvrir la grande lucrativité de ce marché, ainsi que son étendue quasi illimitée, qui va bien au-delà des produits que plusieurs ont l'habitude de vendre ».

L'expert luxe TDC, en détail

Le nouveau programme s'articule autour de trois piliers principaux, soit une offre de produits alléchante, un programme de formation pointu et dédié ainsi qu'un soutien marketing solide. « Des quelque 70 partenaires privilégiés que compte présentement TDC, près d'une cinquantaine offrent partiellement ou exclusivement des produits de luxe. À ce nombre s'ajouteront de nouveaux fournisseurs en fonction de l'évolution des besoins de nos membres, notamment avec plusieurs de ceux qui sont présents aujourd'hui », soutient Louise Fecteau.

Sur le plan de la formation, TDC a créé une classe de maitre exclusive en trois niveaux, où chacun est axé sur un aspect spécifique que le conseiller doit développer. Hébergée sur sa plateforme de formation en ligne Campus TDC, la classe de maître s'articule autour des points suivants : « Quoi savoir » sur le marché du luxe, « Comment agir » pour être en mesure de bien vendre le luxe à ses clients, et « Quoi faire », pour commercialiser efficacement son expertise afin de faire vivre une expérience unique à son client. Au terme de cette formation, le conseiller en voyages recevra sa certification de conseiller expert en luxe.

Finalement, qui dit développement dit commercialisation. « Comme c'est toujours le cas chez TDC, tous les outils nécessaires seront fournis à nos conseillers pour leur permettre de faire connaitre cette spécialisation à leur clientèle : affichage, soutien médias sociaux, et j'en passe. Et comme cette certification en luxe ajoute encore plus de valeur au fait de faire affaire avec un conseiller en voyage, nous avons développé un volet spécial de notre campagne sur la valeur de nos conseillers en voyages, spécifiquement pour nos conseillers certifiés en luxe », expose Louise Fecteau. « Les idées ne manquent pas pour promouvoir ce segment de marché fascinant et nous continuerons à travailler sur de nombreux autres projets marketing dans les prochains mois », conclut-elle.

À propos de Transat Distribution Canada

Transat Distribution Canada (TDC) est un réseau d'agences de voyages à service complet qui compte quelque 300 points de vente physiques, des sites Web, un centre d'appels et des conseillers en voyages indépendants représentant le programme agent@externe. Le réseau regroupe les marques Voyages Transat, Club Voyages,Marlin Travel, Voyages en Liberté, TravelPlus et d'autres membres affiliés. TDC est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Son siège social est situé à Montréal.