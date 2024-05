Transcat, Inc. est un fournisseur de services accrédités d'étalonnage, de fiabilité, d'optimisation de la maintenance, de qualité et de conformité, de validation, de systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) et de pipettes. La société se concentre sur la fourniture de services et de produits aux industries réglementées, en particulier l'industrie des sciences de la vie, qui comprend l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les dispositifs médicaux et d'autres entreprises réglementées par la FDA, ainsi que l'aérospatiale et la défense, l'énergie et les services publics. Son secteur des services propose des services d'étalonnage, de réparation, d'inspection, de qualification analytique, de maintenance préventive, de conseil et d'autres services connexes, dont la majorité est traitée par le biais de son système de gestion des actifs, CalTrak, et de son portail client en ligne, C3. Son segment Distribution vend et loue des instruments nationaux et de marque à des clients du monde entier. Il fournit des services périodiques sur site, des services d'étalonnage mobiles, des services d'enlèvement et de livraison, des services internes dans ses 27 centres de service d'étalonnage.

Secteur Equipements et pièces électroniques