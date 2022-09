Le président de TC Imprimeries Transcontinental Brian Reid prend sa retraite après un parcours exceptionnel de 41 ans au sein de l'entreprise

MONTRÉAL, 07 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce le départ à la retraite de Brian Reid, président de TC Imprimeries Transcontinental, après un parcours exceptionnel de 41 ans au sein de l'entreprise. Il quittera son poste le 30 octobre et restera jusqu'à la fin de janvier 2023 afin de faciliter la transition. À compter du 31 octobre, les vice-présidents principaux Nick Cannon, Patrick Brayley et Pierre Deslongchamps assumeront des rôles élargis, relevant de Peter Brues, président et chef de la direction.

« Cela a été une grande aventure, plus de 40 années extraordinaires chez TC Transcontinental. Je pars en toute confiance en l'avenir du secteur de l'impression, un secteur solide avec des clients de longue date, grands et petits, et une équipe fort talentueuse, engagée et expérimentée, a déclaré Brian Reid, président de TC Imprimeries Transcontinental. Je suis reconnaissant envers nos employés qui, jour après jour, par leur travail sans relâche, font la différence pour TC Transcontinental et ses clients. Ce fut un privilège de faire partie d'une si belle entreprise pendant toutes ces années, et je remercie nos clients, le conseil d'administration et la famille Marcoux de la confiance accordée. »

« Je connais Brian Reid depuis mon arrivée au conseil d'administration en 2018 et j'ai eu l’occasion de travailler de près avec lui, a dit Peter Brues, président et chef de la direction. Nous n'aurions pas pu compter sur un ambassadeur plus représentatif de nos valeurs. Les relations solides qu'il a créées avec ses collègues et son engagement envers leur réussite sont remarquables. Son attention portée aux clients et sa participation à la création de la plateforme d'impression la plus efficace au Canada ont été essentielles pour faire de TC ce qu'elle est devenue. Je suis reconnaissant envers Brian de laisser le secteur de l'impression en excellente santé, avec une équipe solide et bien positionnée pour le succès. »

Pour sa part, Isabelle Marcoux, présidente du conseil d’administration, a déclaré : « L'esprit d'équipe de Brian, son humilité et son respect d’autrui ont fait de lui un grand leader. Je le remercie, au nom de ma famille et du conseil d'administration, pour toutes ses réalisations exceptionnelles, et surtout, pour avoir partagé son talent et sa passion pour son métier et notre industrie pendant plus de 40 ans. Je lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. Je félicite Nick, Patrick et Pierre, j'ai entièrement confiance en leur capacité à s'épanouir dans leurs nouveaux rôles. »

Une carrière remarquable

Brian Reid s’est joint à RBW Graphics à Owen Sound, en Ontario, en 1982. En 1992, TC Transcontinental a fait l'acquisition de cette imprimerie et, au fil des ans, il a gravi les échelons pour devenir président de secteur, faisant sa marque en tant que dirigeant aux valeurs fortes. Il a contribué à la croissance et à la rentabilité de l'entreprise grâce à son leadership, sa ténacité et sa rigueur, ce qui lui a permis de cumuler les succès et de gagner le respect de tous. Entre 2007 et 2010, il a joué un rôle clé dans la décision d'investir dans une plateforme d'impression à la fine pointe de la technologie et dans la consolidation du marché canadien de l'impression. En 2010, il a été nommé « Plus influent imprimeur au Canada » par le magazine PrintAction. À partir de 2014, avec l'entrée de TC Transcontinental dans le secteur de l'emballage souple, il a assumé le double rôle de président de TC Imprimeries Transcontinental et de TC Emballages Transcontinental, et a contribué à la croissance de ce nouveau secteur, notamment avec l'acquisition de Coveris Americas en 2018. En 2019, le secteur de l'emballage demandant dorénavant un dirigeant dédié, il a passé le flambeau à Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental et, jusqu'à aujourd'hui, a continué à assumer la présidence de TC Imprimeries Transcontinental.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8300 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

