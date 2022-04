Publisac et Mirabel : TC Transcontinental ira en appel

MONTRÉAL, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) en appellera de la décision de la Cour supérieure, rendue aujourd’hui, rejetant sa requête en nullité du règlement sur la distribution d’imprimés publicitaires de la Ville de Mirabel. Le règlement impose à TC Transcontinental l’option d’adhésion, option qui, si elle est maintenue, mènerait à la fin de la distribution du Publisac à Mirabel.

« Nous sommes déçus de la décision de la Cour, et nous allons la contester en appel, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, Distribution, TC Transcontinental. Dans le contexte inflationniste actuel, et au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais. En effet, le Publisac, en plus de donner accès à des rabais aux consommateurs, permet la distribution des journaux locaux à un coût avantageux, répond au besoin des commerçants d’attirer la clientèle en magasin et faire face aux géants du commerce en ligne, et génère des milliers d’emplois directs et indirects. »

TC Transcontinental réitère que l’option de retrait est simple et efficace pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac. À preuve, plus de 200 000 foyers québécois s’en prévalent.

