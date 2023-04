TC Transcontinental réinvente la circulaire à Montréal

MONTRÉAL, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX: TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui avoir développé un produit innovateur pour Montréal qui réduira la quantité de papier des circulaires de près de 60 %, tandis que le plastique sera éliminé entièrement. Il s’agit d’un mince cahier plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul imprimé d’un nombre de pages limité. Il sera complété par une plateforme numérique incluant une plus vaste gamme d’offres promotionnelles pour les consommateurs.



« Notre nouvelle solution pour Montréal a été conçue pour répondre aux besoins et attentes en évolution des consommateurs et des détaillants, maintenir une saine concurrence vis-à-vis des prix, et apporter des bénéfices environnementaux importants qui vont au-delà des objectifs énoncés de réduction à la source de la Ville de Montréal, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, Prémédia, distribution et marketing sur le lieu de vente chez TC Transcontinental. La recherche démontre qu’une majorité des consommateurs continuent de se fier aux circulaires papier pour planifier leurs visites en magasin. Les circulaires permettent aux Montréalais de lutter contre l’inflation avec des économies allant jusqu'à 1 500 dollars par année. Nous avons été à l’écoute de la conversation au sujet de notre offre ces dernières années et nous avons confiance que cette innovation, jumelée à notre nouvelle plateforme numérique, sera bien reçue par toutes les parties prenantes. »

Les circulaires imprimées sont recyclables et font partie de l’économie circulaire du papier au Québec. Aucun arbre n'est coupé pour fabriquer le papier journal, car il est fabriqué à partir de résidus des scieries. Le taux de récupération du papier journal est de 86 % et le papier récupéré est ensuite valorisé en nouveaux produits.

De plus amples informations seront communiquées d'ici la fin du mois d'avril, le modèle de distribution, la date de lancement et l'identité de la marque étant en cours de finalisation. Voir la photo ci-jointe.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale, Communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe0ab69e-91b8-4a24-8a38-bd1eb5d1ee4b/fr