Transcontinental Inc. est une entreprise canadienne spécialisée dans l'emballage. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et au Royaume-Uni. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : Emballage, Impression et Médias. Le secteur de l'emballage est spécialisé dans les solutions d'emballage par extrusion, laminage, impression et transformation. Il tire son chiffre d'affaires de la fabrication et du recyclage de plastique souple, notamment de rouleaux, d'étiquettes, de couvercles découpés, de films rétractables, de sacs et de sachets, ainsi que de revêtements avancés. Ses installations sont principalement situées aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et au Royaume-Uni. Le secteur de l'impression fournit des services intégrés aux détaillants, notamment des services de prémédia, l'impression et la distribution de prospectus, des produits de marketing en magasin ainsi que des solutions d'impression pour les journaux, les magazines et les produits de marketing de masse. Le secteur des médias offre des produits d'édition imprimés et numériques, en français et en anglais, y compris des livres éducatifs et des publications spécialisées pour les professionnels.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier