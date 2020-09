Transcontinental : T3-2020 Information sectorielle supplémentaire

Ces données financières sont non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée dans un tableau à la première page du rapport de gestion et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté dans le tableau #3 du Rapport de gestion, à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le premier trimestre clos le 26 juillet 2020.