Transcontinental : T3-2020 Rapport trimestriel

Communiqué de presse Pour diffusion immédiate Transcontinental inc. annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice financier 2020 Faits saillants Amélioration significative de la profitabilité du secteur de l'emballage et contrôle des coûts rigoureux dans le secteur de l'impression.

Renforcement de nos mesures afin de protéger la santé et la sécurité de nos employés face à la pandémie et poursuite de nos programmes de soutien financier pour nos employés mis à pied temporairement ou en horaire réduit.

Revenus de 587,4 millions $; résultat opérationnel de 75,3 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 48,3 millions $ (0,56 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) de 139,3 millions $; résultat opérationnel ajusté (1) de 102,1 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) de 68,2 millions $ (0,78 $ par action).

de 139,3 millions $; résultat opérationnel ajusté de 102,1 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté de 68,2 millions $ (0,78 $ par action). Solide santé financière avec une amélioration du ratio d'endettement net (1) à 2,0x (1,8x excluant l'incidence de la norme IFRS 16 (2) ), 197,3 millions $ de liquidités et accès à 433,5 millions $ de facilités de crédit inutilisées.

à 2,0x (1,8x excluant l'incidence de la norme IFRS 16 ), 197,3 millions $ de liquidités et accès à 433,5 millions $ de facilités de crédit inutilisées. Débuts prometteurs pour nos activités de recyclage du plastique souple afin de contribuer à l'accélération de la transition vers une économie circulaire du plastique. Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures. La Société a adopté la norme IFRS 16 selon l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, le calcul du ratio d'endettement net inclut l'incidence totale de l'IFRS 16 sur le numérateur et l'incidence partielle sur le dénominateur. Pour fins de comparaison, le ratio excluant IFRS 16 a été calculé. Montréal, le 9 septembre 2020 - Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 clos le 26 juillet 2020. Nos solides résultats continuent de démontrer la pertinence de notre transformation vers le secteur de l'emballage souple. Je suis très satisfait de notre excellente performance du trimestre qui met encore une fois en évidence notre résilience, notre agilité et notre efficacité opérationnelle, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Avec la pandémie qui continue de toucher nos secteurs de façon différente, je suis fier du travail exceptionnel accompli par nos équipes.

Dans notre secteur de l'emballage, principalement localisé aux États-Unis, en Amérique latine et au Canada, nous avons connu un autre excellent trimestre en faisant preuve d'agilité face à l'augmentation de la demande de nos clients pour les emballages alimentaires et de produits de consommation courante. Nous avons ainsi enregistré une solide croissance interne tout en continuant d'améliorer notre rentabilité grâce à nos gains d'efficacité opérationnelle et au dépassement des synergies anticipées. De plus, nos activités de recyclage du plastique souple connaissent des débuts prometteurs depuis l'acquisition des actifs d'Enviroplast inc. à Montréal en juin dernier. Nous favorisons ainsi l'essor de l'économie circulaire du plastique.

États-Unis, en Amérique latine et au Canada, nous avons connu un autre excellent trimestre en faisant preuve d'agilité face à l'augmentation de la demande de nos clients pour les emballages alimentaires et de produits de consommation courante. Nous avons ainsi enregistré une solide croissance interne tout en continuant d'améliorer notre rentabilité grâce à nos gains d'efficacité opérationnelle et au dépassement des synergies anticipées. De plus, nos activités de recyclage du plastique souple connaissent des débuts prometteurs depuis l'acquisition des actifs d'Enviroplast inc. à Montréal en juin dernier. Nous favorisons ainsi l'essor de l'économie circulaire du plastique. Dans notre secteur de l'impression, nous avons rapidement réduit nos coûts dès le début de la pandémie afin de nous ajuster à la diminution de nos activités. Nous continuons de prendre les mesures nécessaires pour optimiser notre plateforme qui est située au Canada tout en répondant aux besoins de nos clients. La reprise graduelle du volume d'impression dans le secteur nous a permis de rappeler à ce jour près de 60 % des employés mis à pied temporairement à la fin mars. Je les remercie encore une fois de leur patience et compréhension.

En somme, les mesures que nous avons instaurées pour gérer la situation ont porté fruit. Nous avons pris grand soin de la santé et la sécurité de nos employés tout en livrant d'excellents résultats. Bien que le climat économique reste incertain, nous demeurons confiants en notre capacité de générer d'importants flux de trésorerie et sommes en solide position pour profiter des occasions d'affaires futures et poursuivre notre transformation. » Transcontinental inc. Téléphone : 514 954-4000 1, Place Ville Marie Bureau 3240 Télécopieur : 514 954-4160 Montréal (Québec) H3B 0G1 www.tc.tc Faits saillants financiers (en millions de dollars, sauf les données par action) T3-2020 T3-2019 Variation NEUF MOIS NEUF MOIS Variation en % 2020 2019 en % Revenus 587,4 $ 728,9 $ (19,4) % 1 918,3 $ 2 247,9 $ (14,7) % Résultat opérationnel avant amortissement (2) 130,1 107,2 21,4 323,1 304,6 6,1 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) (2) 139,3 112,9 23,4 352,6 336,7 4,7 Résultat opérationnel (2) 75,3 56,6 33,0 160,2 153,3 4,5 Résultat opérationnel ajusté (1) (2) 102,1 80,9 26,2 242,7 241,2 0,6 Résultat net attribuable aux actionnaires de la 48,3 3,4 s/o 80,4 53,8 49,4 Société (2) Résultat net attribuable aux actionnaires de la 0,56 0,04 s/o 0,93 0,62 50,0 Société par action (2) Résultat net attribuable aux actionnaires de la 68,2 52,2 30,7 154,6 150,3 2,9 Société ajusté (1) (2) Résultat net attribuable aux actionnaires de la 0,78 0,60 30,0 1,77 1,72 2,9 Société ajusté par action (1) (2) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus. Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du rapport de gestion. Résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020 Les revenus ont diminué de 141,5 millions $, soit de 19,4 %, passant de 728,9 millions au troisième trimestre de 2019 à 587,4 millions pour la même période en 2020. Cette diminution est grandement attribuable à une baisse de volume au sein du secteur de l'impression, principalement due à l'effet de la pandémie de la COVID-19, et à l'effet de la disposition de nos activités d'emballage papier (67,4 millions), vendues à la fin du premier trimestre de 2020. La vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles en 2019 a également contribué à cette baisse. Le secteur de l'emballage, bénéficiant d'une importante hausse de volume au sein de plusieurs segments qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante, et malgré l'incidence sur les revenus de la diminution du coût des matières premières, a connu une solide croissance interne de 6,7 millions. Le résultat opérationnel a augmenté de 18,7 millions $, soit de 33,0 %, passant de 56,6 millions au troisième trimestre de 2019 à 75,3 millions au troisième trimestre de 2020. Pour sa part, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 21,2 millions, soit de 26,2 %, passant de 80,9 millions à 102,1 millions. Ces augmentations s'expliquent par la hausse du volume et la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur de l'emballage, combinées aux mesures prises par la Société pour réduire ses coûts, ainsi qu'à la Subvention salariale d'urgence du Canada, principalement dans le secteur de l'impression. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la baisse de volume au sein du secteur de l'impression, principalement en raison de la pandémie de la COVID-19. Dans le secteur de l'emballage, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 11,5 millions $, passant de 34,1 millions au troisième trimestre de 2019 à 45,6 millions au troisième trimestre de 2020. En excluant l'effet de la disposition des activités d'emballage papier, cette hausse aurait été de 14,5 millions. Elle s'explique par la hausse du volume et la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur. Contrairement à l'incidence sur les revenus, la diminution du coût des matières premières a eu un effet positif sur le résultat opérationnel ajusté en raison du décalage dans l'ajustement du prix. La marge du résultat opérationnel ajusté du secteur est passée de 8,6 % au troisième trimestre de 2019 à 13,1 % au troisième trimestre de 2020. 2 Dans le secteur de l'impression, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 7,7 millions $, soit de 16,4 %, passant de 46,8 millions au troisième trimestre de 2019 à 54,5 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par les mesures prises par la Société pour réduire ses coûts et par la Subvention salariale d'urgence du Canada, partiellement contrebalancées par une baisse de volume attribuable à l'effet de la pandémie de la COVID-19. En excluant la subvention, la marge du résultat opérationnel ajusté est demeurée relativement stable, malgré un recul important des revenus, surtout en raison des initiatives de réduction de coûts prises par la Société. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 44,9 millions $, passant de 3,4 millions au troisième trimestre de 2019 à 48,3 millions au troisième trimestre de 2020. Cette hausse est attribuable à la performance opérationnelle ainsi qu'à la baisse des impôts à la suite d'une charge d'impôts de 30,2 millions $ en 2019 découlant de l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,04 $ à 0,56 $. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 16,0 millions $, soit de 30,7 %, passant de 52,2 millions au troisième trimestre de 2019 à 68,2 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique surtout par la hausse du résultat opérationnel ajusté combinée à la baisse des frais financiers nets à la suite de la réduction de l'endettement net et un taux d'intérêt moyen pondéré moins élevé, partiellement contrebalancés par la hausse des impôts sur le résultat ajusté à la suite de l'augmentation du résultat avant impôts. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 0,60 $ à 0,78 $. Résultats des neuf premiers mois de 2020 Les revenus ont diminué de 329,6 millions $, soit de 14,7 %, passant de 2 247,9 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 1 918,3 millions pour la même période en 2020. Cette diminution est grandement attribuable à une baisse de volume au sein du secteur de l'impression, qui a été durement touché par la pandémie de la COVID-19. La disposition de nos activités d'emballage papier, vendues à la fin du premier trimestre de 2020, en plus de la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles en 2019, ont aussi contribué à la diminution. En ce qui concerne la décroissance interne du secteur de l'emballage, celle-ci s'explique par la diminution du coût des matières premières et par la décroissance interne des activités d'emballage papier avant leur disposition en janvier 2020. En excluant ces éléments, le secteur de l'emballage aurait connu une croissance interne positive au cours des neuf premiers mois de 2020. Le résultat opérationnel a augmenté de 6,9 millions $, soit de 4,5 %, passant de 153,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 160,2 millions pour la même période en 2020. L'augmentation du résultat s'explique majoritairement par la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur de l'emballage, combinées aux mesures prises par la Société pour réduire ses coûts, en plus de ses initiatives d'efficacité opérationnelle et de la Subvention salariale d'urgence du Canada, principalement dans le secteur de l'impression. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la baisse de volume au sein du secteur de l'impression, principalement en raison de la pandémie de la COVID-19. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 1,5 million $, soit de 0,6 %, passant de 241,2 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 242,7 millions pour la même période en 2020. 3 Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 26,6 millions $, soit de 49,4 %, passant de 53,8 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 80,4 millions pour la même période en 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du résultat opérationnel expliquée précédemment ainsi qu'à la diminution des frais financiers nets et des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,62 $ à 0,93 $ en raison des éléments précités. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 4,3 millions $, soit de 2,9 %, passant de 150,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 154,6 millions pour la même période en 2020, majoritairement en raison de la baisse des frais financiers nets à la suite de la réduction de l'endettement net et un taux d'intérêt moyen pondéré moins élevé. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par la hausse des impôts sur le résultat ajusté à la suite de l'augmentation du résultat avant impôts et à une augmentation du taux d'imposition s'expliquant par la répartition géographique du résultat avant impôts. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 1,72 $ à 1,77 $. Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc Perspectives Dans le secteur de l'emballage, la grande majorité de nos activités soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante qui connaissent une augmentation de volume due à la pandémie de la COVID-19. La hausse importante et rapide du prix de la résine observée récemment aura un effet négatif sur la profitabilité du secteur pour le quatrième trimestre. De plus, la disposition de nos activités d'emballage papier, vendues en janvier 2020, continuera de toucher les revenus et la profitabilité. Malgré ces effets, nous continuons à prévoir une légère hausse de nos marges bénéficiaires par rapport à l'exercice précédent, en raison de nos synergies et de nos initiatives d'efficacité opérationnelle. Pour le secteur de l'impression, nous prévoyons que la décroissance interne continuera de toucher plusieurs de nos créneaux et celle- ci sera amplifiée par l'effet de la pandémie de la COVID-19 qui continue d'avoir des incidences sur plusieurs de nos clients. Les initiatives d'efficacité opérationnelle continueront d'atténuer l'effet de la baisse de volume sur notre résultat opérationnel. Au cours des derniers mois, la reprise graduelle du volume d'impression nous a permis de rappeler près de 60 % des employés mis à pied temporairement. À la suite de la reprise du volume d'impression et des changements des modalités du programme, les montants liés à la Subvention salariale d'urgence du Canada diminueront de façon importante au quatrième trimestre. La Société continuera d'ajuster sa capacité, pour ainsi continuer à générer d'importants flux de trésorerie et de solides marges opérationnelles. Finalement, malgré le fait que les répercussions de la pandémie de la COVID-19 demeurent imprévisibles, nous prévoyons de continuer à générer d'importants flux de trésorerie dans l'ensemble de nos activités. Ceci nous permettra de réduire notre endettement net, tout en nous laissant la flexibilité désirée afin de poursuivre notre transformation par des acquisitions stratégiques et ciblées. Données financières non conformes aux IFRS Dans le présent document, à moins d'indication contraire, l'information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens. De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, 4 Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020. Termes utilisés Définitions Revenus ajustés Revenus excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) Résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les amortissement ajusté frais de restructuration et autres coûts (gains) et la dépréciation d'actifs Marge du résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement ajusté divisé par les revenus ajustés amortissement ajusté Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises Marge du résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel ajusté divisé par les revenus ajustés Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine Résultat net attribuable aux actionnaires Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société, excluant la reconnaissance accélérée des revenus de la Société ajusté reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents ainsi que l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie Ratio d'endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois (1) En lien avec les ententes conclues avec The Hearst Corporation. Se référer à la note 31 des états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 27 octobre 2019. Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit les revenus ajustés, le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l'endettement net et le ratio d'endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu'un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures. Nous sommes également d'avis que les revenus ajustés, le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté sont des indicateurs utiles de la performance de nos opérations. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires. Quant à l'endettement net et au ratio d'endettement net, nous sommes d'avis qu'ils sont des indicateurs utiles pour mesurer l'effet de levier financier et la capacité de la Société à faire face à ses obligations financières et de poursuivre sa transformation. 5 Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 26 juillet 2020 28 juillet 2019 26 juillet 2020 28 juillet 2019 Résultat opérationnel 75,3 $ 56,6 $ 160,2 $ 153,3 $ Frais de restructuration et autres coûts 9,2 5,7 29,5 31,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de 17,6 18,6 53,0 55,8 regroupements d'entreprises (1) Dépréciation d'actifs - - - 0,5 Résultat opérationnel ajusté 102,1 $ 80,9 $ 242,7 $ 241,2 $ Amortissement (2) 37,2 32,0 109,9 95,5 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 139,3 $ 112,9 $ 352,6 $ 336,7 $ Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises. Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Troisième trimestre Trois mois clos le 26 juillet 2020 28 juillet 2019 (en millions de dollars, sauf les données par action) Total Par action Total Par action Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 48,3 $ 0,56 $ 3,4 $ 0,04 $ Frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts y afférents 6,6 0,07 4,5 0,05 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements 13,3 0,15 14,1 0,16 d'entreprises, déduction faite des impôts y afférents (1) L'effet de la réforme fiscale américaine sur les impôts différés - - 30,2 0,35 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 68,2 $ 0,78 $ 52,2 $ 0,60 $ (1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Cumulatif Neuf mois clos le 26 juillet 2020 28 juillet 2019 (en millions de dollars, sauf les données par action) Total Par action Total Par action Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 80,4 $ 0,93 $ 53,8 $ 0,62 $ Frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts y afférents 34,2 0,39 23,8 0,27 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements 40,0 0,45 42,1 0,48 d'entreprises, déduction faite des impôts y afférents (1) L'effet de la réforme fiscale américaine sur les impôts différés - - 30,2 0,35 Dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts y afférents - - 0,4 - Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 154,6 $ 1,77 $ 150,3 $ 1,72 $ (1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. 6 Rapprochement de l'endettement net (en millions de dollars, sauf les ratios) Au 26 juillet 2020 Au 27 octobre 2019 Dette à long terme 805,2 $ 1 381,9 $ Portion courante de la dette à long terme 234,9 1,2 Obligations locatives (1) 111,2 - Portion courante des obligations locatives (1) 22,2 - Trésorerie (197,3) (213,7) Endettement net (1) 976,2 $ 1 169,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) (1) 491,7 $ 475,8 $ Ratio d'endettement net (1) 2,0 x 2,5 x Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020. . Dividende Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 19 octobre 2020 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 2 octobre 2020. Programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités En février 2020, la Société a été autorisée par la Bourse de Toronto à modifier son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités (le « programme de rachat ») afin d'augmenter le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne catégorie A qu'il lui est permis de racheter, passant de 1 000 000 d'actions à droit de vote subalterne catégorie A, représentant approximativement 1,36 % des 73 360 754 actions à droit de vote subalterne catégorie A émises et en circulation en date du 18 septembre 2019 (la « date de référence »), à 2 000 000 d'actions à droit de vote subalterne catégorie A, représentant approximativement 2,73 % des 73 360 754 actions à droit de vote subalterne catégorie A émises et en circulation à la date de référence. Les autres modalités du programme de rachat demeurent inchangées. Le programme de rachat, qui a débuté le 1er octobre 2019, se terminera au plus tard le 30 septembre 2020 et sera effectué par l'entremise de la Bourse de Toronto et/ou des systèmes de négociation parallèle au Canada conformément à ses exigences. Dans le cadre de son programme de rachat actuel, en date du 31 août 2020, la Société a racheté 450 450 actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 15,70 $ par action pour une contrepartie totale en espèces de 7,1 millions de dollars (inchangé depuis le 14 février 2020). Informations additionnelles Conférence téléphonique l'occasion de la diffusion de ses résultats du troisième trimestre de 2020, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière aujourd'hui à 16 h 15. Les numéros de téléphone sont le 1 647 788-4922 ou 1 877 223-4471. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Nathalie St-Jean, conseillère principale aux communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 514 954-3581. 7 Profil TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires. Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc. Énoncés prospectifs Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, le taux de change, la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les coûts des matières premières et du transport, la concurrence, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans son secteur de l'emballage, la capacité de la Société à identifier et procéder à des transactions stratégiques et à intégrer efficacement les acquisitions à ses activités sans nuire à sa croissance et à sa rentabilité, tout en réalisant les synergies attendues, l'environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou de distribution de porte en porte, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de développement durable et d'utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, l'effet du développement et de l'adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux détaillants et la demande des autres produits imprimés, le changement des habitudes de consommation ou la perte d'un client majeur, la consolidation de sa clientèle, la sécurité et la qualité de ses produits d'emballage utilisés dans l'industrie de l'alimentation, l'innovation dans son offre, la protection de ses droits de propriété intellectuelle, la concentration de ses ventes dans certains segments, la cybersécurité et la protection des données, l'incapacité de maintenir ou d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, le recrutement et la rétention du talent dans certains secteurs géographiques et d'activités, la fiscalité, les taux d'intérêt et le niveau d'endettement et l'incidence de la pandémie de la COVID-19 sur ses opérations, ses installations et ses résultats financiers, les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs et les changements sur les opérations et la situation financière des clients de la Société découlant de la pandémie et l'efficacité des plans et des mesures mis en place en réponse à cet égard. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 27 octobre 2019 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 26 avril 2020. 8 Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d'entreprises, ni de fusions ou acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du 9 septembre 2020. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 9 septembre 2020. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent. - 30 - Pour renseignements : Médias Communauté financière Nathalie St-Jean Yan Lapointe Conseillère principale aux communications d'entreprise Directeur, Relations avec les investisseurs TC Transcontinental TC Transcontinental Téléphone : 514 954-3581 Téléphone : 514 954-3574 nathalie.st-jean@tc.tc yan.lapointe@tc.tc www.tc.tc www.tc.tc 9 RAPPORT DE GESTION Pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020 Le présent rapport de gestion a pour objectif d'aider le lecteur à mieux comprendre les activités, la stratégie de développement et les perspectives d'avenir de Transcontinental inc., notre façon de gérer les risques, ainsi que d'analyser les résultats et la situation financière de la Société pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020. Il devrait être lu de concert avec les informations contenues dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et les notes afférentes inclus dans le présent rapport. De l'information additionnelle relative à la Société, y compris son Rapport annuel et sa Notice annuelle, peut également être obtenue sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Dans le cadre du présent document, à moins d'indication contraire, l'information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens. De plus, dans ce présent rapport de gestion, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-dessous et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté dans le tableau #3, à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le troisième trimestre clos le 26 juillet 2020. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures. Termes utilisés Définitions Revenus ajustés Revenus excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1) Résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les frais amortissement ajusté de restructuration et autres coûts (gains) et la dépréciation d'actifs Marge du résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement ajusté divisé par les revenus ajustés amortissement ajusté Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel excluant la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises Marge du résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel ajusté divisé par les revenus ajustés Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur la reconnaissance accélérée des revenus reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine Résultat net attribuable aux Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société, excluant la reconnaissance accélérée des revenus actionnaires de la Société ajusté reportés (1), les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents ainsi que l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie Ratio d'endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois (1) En lien avec les ententes conclues avec The Hearst Corporation. Se référer à la note 31 des états financiers consolidés annuels pour l'exercice clos le 27 octobre 2019. Finalement, afin de faciliter la lecture de ce rapport, les termes « TC Transcontinental », « Transcontinental », « Société », « nous », « notre » et « nos » désignent tous Transcontinental inc. et ses filiales et coentreprises. MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés relatifs à nos objectifs à moyen terme, nos perspectives, nos stratégies pour atteindre ces objectifs, de même que des énoncés relatifs à nos opinions, projets, prévisions, attentes, estimations et intentions. Les mots « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « hypothèses », « plan », « stratégie », « perspectives », « croire », projeter », « estimer », « chercher », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention », « objectif » et l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les mots et expressions semblables, visent à dénoter des énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent aussi comprendre des observations concernant les résultats financiers prévisionnels et les perspectives quant à ses activités et les économies où elle opère. La performance future de la Société pourrait également être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors de son contrôle ou de sa volonté. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 27 octobre 2019 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 26 avril 2020. Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d'entreprises, ni de fusions ou acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du 9 septembre 2020. Ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce rapport de gestion sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 9 septembre 2020. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent. PROFIL DE TC TRANSCONTINENTAL TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires. Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8500 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc. Rapport de gestion FAITS SAILLANTS - TROISIÈME TRIMESTRE Tableau #1 : (en millions de dollars, sauf les données par action) T3-2020 T3-2019 Variation en $ Variation en % Revenus 587,4 $ 728,9 $ (141,5) $ (19,4) % Résultat opérationnel avant amortissement (2) 130,1 107,2 22,9 21,4 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) (2) 139,3 112,9 26,4 23,4 Résultat opérationnel (2) 75,3 56,6 18,7 33,0 Résultat opérationnel ajusté (1) (2) 102,1 80,9 21,2 26,2 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société (2) 48,3 3,4 44,9 s/o Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action (2) 0,56 0,04 0,52 s/o Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) (2) 68,2 52,2 16,0 30,7 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action (1) (2) 0,78 0,60 0,18 30,0 Veuillez consulter le tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Rapport de gestion pour les données ajustées présentées ci-dessus. Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du présent rapport de gestion. Amélioration significative de la profitabilité du secteur de l'emballage et contrôle des coûts rigoureux dans le secteur de l'impression.

Renforcement de nos mesures afin de protéger la santé et la sécurité de nos employés face à la pandémie et poursuite de nos programmes de soutien financier pour nos employés mis à pied temporairement ou en horaire réduit.

Revenus de 587,4 millions $; résultat opérationnel de 75,3 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 48,3 millions $ (0,56 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté de 139,3 millions $; résultat opérationnel ajusté de 102,1 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté de 68,2 millions $ (0,78 $ par action).

Solide santé financière avec une amélioration du ratio d'endettement net à 2,0x (1,8x excluant l'incidence de la norme IFRS 16), 197,3 millions $ de liquidités et accès à 433,5 millions $ de facilités de crédit inutilisées.

Débuts prometteurs pour nos activités de recyclage du plastique souple afin de contribuer à l'accélération de la transition vers une économie circulaire du plastique. Rapport de gestion 3 PRÉAMBULE - IMPACT COVID-19 La pandémie de la COVID-19 perturbe plusieurs secteurs de l'économie mondiale. Celle-ci affecte les chaînes d'approvisionnement et le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale. La Société a mis en place rapidement plusieurs mesures afin de contribuer de manière responsable à l'effort mondial visant à stopper la pandémie, de protéger la santé de nos employés et de leur famille, et d'assurer la continuité des activités pour répondre aux besoins de nos clients. Dans le secteur de l'emballage, qui représente environ la moitié de nos revenus, la grande majorité de nos opérations soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante, un secteur en forte demande depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Alors que certains de nos autres créneaux connaissent une baisse de volume en raison du ralentissement économique, nos créneaux qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante connaissent une demande accrue. Dans le secteur de l'impression, les mesures de confinement annoncées par les différents gouvernements au Canada en lien avec les services non essentiels avaient entraîné, en mars dernier, une réduction temporaire importante des activités d'impression et environ 1 600 mises à pied temporaires. Pendant cette période, TC Transcontinental a continué, à la demande des gouvernements, à servir ses clients dans les entreprises et services identifiés comme essentiels. Depuis, la reprise graduelle du volume et le programme de Subvention salariale d'urgence du Canada, a permis de rappeler plusieurs centaines d'employés. Dès le début du mois de mars, la Société a déployé activement un plan de gestion de crise et de communication à l'échelle de l'entreprise. Depuis, la haute direction examine l'évolution de la pandémie de la COVID-19 quotidiennement, entreprend de nouvelles actions préventives et met à jour les directives de sécurité si nécessaire. La Société surveille étroitement l'évolution de la pandémie de la COVID-19 et les recommandations des gouvernements et agit rapidement en adaptant ses mesures de sécurité au besoin. IMPACT DE LA NOUVELLE NORME COMPTABLE - IFRS 16 « CONTRATS DE LOCATION » Au 28 octobre 2019, la Société a adopté l'IFRS 16 « Contrats de location » (« IFRS 16 ») qui remplace l'IAS 17 « Contrats de location » (« IAS 17 ») et l'IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location » (« IFRIC 4 »). Cette nouvelle norme entraîne la comptabilisation de la plupart des contrats de location à l'état de la situation financière tout en éliminant la distinction qui existait entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple. L'adoption de l'IFRS 16 a donc donné lieu à une majoration de l'état de la situation financière résultant de la comptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation et de passifs qui représentent l'obligation d'effectuer des paiements locatifs. La Société a choisi d'adopter l'IFRS 16 selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale sont reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les chiffres correspondants de l'exercice 2019 continueront d'être divulgués conformément à l'IAS 17 et aux interprétations connexes de l'IFRIC 4. Veuillez vous référer à la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information et aux tableaux suivants afin de quantifier les effets de l'adoption de cette norme. Rapport de gestion Tableau #2 : Application IFRS 16 - Incidence de la transition à l'IFRS 16 sur les états consolidés de la situation financière (en millions de dollars) Solde au 27 octobre Effet de la transition à Solde d'ouverture au 2019 (1) l'IFRS 16 28 octobre 2019 Tel que publié Ajusté Actifs courants Frais payés d'avance et autres actifs courants 20,0 $ (0,1) $ 19,9 $ Immobilisations corporelles 820,1 (4,8) 815,3 Actifs au titre de droits d'utilisation - 113,8 113,8 840,1 $ 108,9 $ 949,0 $ Passifs courants Provisions 14,1 $ (0,5) $ 13,6 $ Portion courante des obligations locatives - 19,8 19,8 Dette à long terme 1 381,9 (4,8) 1 377,1 Obligations locatives - 115,4 115,4 Impôts différés 120,2 (4,3) 115,9 Provisions 1,9 (1,3) 0,6 Autres éléments du passif 129,2 (2,2) 127,0 1 647,3 $ 122,1 $ 1 769,4 $ Capitaux propres Résultats non distribués 1 069,9 $ (13,2) $ 1 056,7 $ 1 069,9 $ (13,2) $ 1 056,7 $ Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. Application IFRS 16 - Incidence de la transition à l'IFRS 16 sur les états consolidés du résultat (en millions de dollars) Trois mois clos le 26 juillet 2020 Neuf mois clos le 26 juillet 2020 Augmentation du résultat opérationnel avant amortissement ajusté Impression 2,9 $ 8,0 $ Emballage 2,1 6,5 Autres 0,9 2,7 Consolidés 5,9 $ 17,2 $ Augmentation des frais financiers nets 0,8 $ 2,5 $ Augmentation de l'amortissement 5,0 $ 14,8 $ RAPPROCHEMENT DES DONNÉES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS (non auditées) Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit les revenus ajustés, le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, la marge du résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l'endettement net et le ratio d'endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu'un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures. Rapport de gestion 5 Nous sommes également d'avis que les revenus ajustés, le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté sont des indicateurs utiles de la performance de nos opérations. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires. Quant à l'endettement net et au ratio d'endettement net, nous sommes d'avis qu'ils sont des indicateurs utiles pour mesurer l'effet de levier financier et la capacité de la Société à faire face à ses obligations financières. Tableau #3 : Rapprochement du résultat opérationnel - Troisième trimestre et cumulatif Trois mois clos le Neuf mois clos le (en millions de dollars) 26 juillet 2020 28 juillet 2019 26 juillet 2020 28 juillet 2019 Résultat opérationnel 75,3 $ 56,6 $ 160,2 $ 153,3 $ Frais de restructuration et autres coûts 9,2 5,7 29,5 31,6 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de 17,6 18,6 53,0 55,8 regroupements d'entreprises (1) Dépréciation d'actifs - - - 0,5 Résultat opérationnel ajusté 102,1 $ 80,9 $ 242,7 $ 241,2 $ Amortissement (2) 37,2 32,0 109,9 95,5 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 139,3 $ 112,9 $ 352,6 $ 336,7 $ Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises. Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Troisième trimestre Trois mois clos le 26 juillet 2020 28 juillet 2019 (en millions de dollars, sauf les données par action) Total Par action Total Par action Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 48,3 $ 0,56 $ 3,4 $ 0,04 $ Frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts y afférents 6,6 0,07 4,5 0,05 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements 13,3 0,15 14,1 0,16 d'entreprises, déduction faite des impôts y afférents (1) L'effet de la réforme fiscale américaine sur les impôts différés - - 30,2 0,35 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 68,2 $ 0,78 $ 52,2 $ 0,60 $ (1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Cumulatif Neuf mois clos le 26 juillet 2020 28 juillet 2019 (en millions de dollars, sauf les données par action) Total Par action Total Par action Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 80,4 $ 0,93 $ 53,8 $ 0,62 $ Frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts y afférents 34,2 0,39 23,8 0,27 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements 40,0 0,45 42,1 0,48 d'entreprises, déduction faite des impôts y afférents (1) L'effet de la réforme fiscale américaine sur les impôts différés - - 30,2 0,35 Dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts y afférents - - 0,4 - Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 154,6 $ 1,77 $ 150,3 $ 1,72 $ (1) Les immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos marques de commerce et nos ententes de non-concurrence. Rapport de gestion Rapprochement de l'endettement net (en millions de dollars, sauf les ratios) Au 26 juillet 2020 Au 27 octobre 2019 Dette à long terme 805,2 $ 1 381,9 $ Portion courante de la dette à long terme 234,9 1,2 Obligations locatives (1) 111,2 - Portion courante des obligations locatives (1) 22,2 - Trésorerie (197,3) (213,7) Endettement net (1) 976,2 $ 1 169,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) (1) 491,7 $ 475,8 $ Ratio d'endettement net (1) 2,0 x 2,5 x Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du présent rapport de gestion. . ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS - TROISIÈME TRIMESTRE Revenus Les revenus ont diminué de 141,5 millions $, soit de 19,4 %, passant de 728,9 millions au troisième trimestre de 2019 à 587,4 millions pour la même période en 2020. Cette diminution est grandement attribuable à une baisse de volume au sein du secteur de l'impression, principalement due à l'effet de la pandémie de la COVID-19. La disposition de nos activités d'emballage papier, vendues à la fin du premier trimestre de 2020, en plus de la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles en 2019 ont également contribué à cette baisse. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la croissance interne dans le secteur de l'emballage. Une analyse plus approfondie des revenus est présentée à la section « Analyse des résultats sectoriels - troisième trimestre ». Charges opérationnelles et autres charges Les charges opérationnelles ont diminué de 167,9 millions $ au troisième trimestre de 2020, soit de 27,3 %, comparativement à la même période en 2019. Cette diminution provient de la baisse de volume dans le secteur de l'impression, de la vente des activités d'emballage papier, aux mesures prises par la Société pour réduire les coûts et améliorer son efficacité opérationnelle ainsi qu'à la Subvention salariale d'urgence du Canada. L'adoption de la norme IFRS 16 a eu un effet favorable de 5,9 millions. Les frais de restructuration et autres coûts ont augmenté de 3,5 millions $, passant d'une charge de 5,7 millions au troisième trimestre de 2019 une charge de 9,2 millions au troisième trimestre de 2020. L'écart s'explique principalement par une hausse des coûts de réduction d'effectifs au sein du secteur de l'impression, surtout à la suite de la fermeture de Transcontinental Qualimax (Gatineau) et de Transcontinental de la Capitale (Québec). L'amortissement a augmenté de 4,2 millions $, passant de 50,6 millions au troisième trimestre de 2019 à 54,8 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation est majoritairement attribuable à l'adoption de la norme IFRS 16, qui a un effet de 5,0 millions, et à l'augmentation des dépenses en immobilisations dans le secteur de l'emballage, partiellement contrebalancées par l'effet de la disposition de nos activités d'emballage papier. Résultat opérationnel Le résultat opérationnel a augmenté de 18,7 millions $, soit de 33,0 %, passant de 56,6 millions au troisième trimestre de 2019 à 75,3 millions au troisième trimestre de 2020. L'augmentation du résultat s'explique par une hausse du volume dans le secteur de l'emballage, aux mesures prises par la Société pour réduire les coûts et améliorer son efficacité opérationnelle ainsi qu'à la Subvention salariale d'urgence du Canada, principalement dans le secteur de l'impression. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la baisse de volume au sein du secteur de l'impression, surtout en raison de la pandémie de la COVID-19. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 21,2 millions $, soit de 26,2 %, passant de 80,9 millions au troisième trimestre de 2019 à 102,1 millions au troisième trimestre de 2020. Une analyse plus approfondie du résultat opérationnel ajusté est présentée à la section « Analyse des résultats sectoriels - troisième trimestre ». Rapport de gestion 7 Frais financiers nets Les frais financiers nets ont diminué de 5,3 millions $, passant de 16,3 millions au troisième trimestre de 2019 à 11,0 millions au troisième trimestre de 2020. Cette diminution s'explique par une réduction de l'endettement net et d'un taux d'intérêt moyen pondéré moins élevé, partiellement contrebalancés par une hausse de 0,8 million en lien avec l'adoption de la norme IFRS 16. Impôts sur le résultat Les impôts sur le résultat ont diminué de 20,9 millions $, passant de 36,9 millions au troisième trimestre de 2019 à 16,0 millions au troisième trimestre de 2020. Cette diminution est principalement attribuable à une charge d'impôts de 30,2 millions $ en 2019 découlant de l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine, contrebalancée par la hausse du résultat avant impôts au troisième trimestre de 2020 comparativement à la même période en 2019. Les impôts sur le résultat ajusté ont augmenté de 10,5 millions $, passant de 12,4 millions au troisième trimestre de 2019, soit un taux d'imposition effectif de 19,2 %, à 22,9 millions au troisième trimestre de 2020, ou un taux d'imposition effectif de 25,1 %. L'augmentation des impôts sur le résultat ajusté s'explique majoritairement par l'augmentation du résultat avant impôts, alors que l'augmentation du taux d'imposition s'explique par la répartition géographique du résultat avant impôts. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 44,9 millions $, passant de 3,4 millions au troisième trimestre de 2019 48,3 millions au troisième trimestre de 2020. Cette hausse est attribuable à la performance opérationnelle ainsi qu'à la baisse des impôts en lien avec la réforme fiscale américaine de 2019. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,04 $ à 0,56 $ respectivement. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 16,0 millions $, soit de 30,7 %, passant de 52,2 millions au troisième trimestre de 2019 à 68,2 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique surtout par la hausse du résultat opérationnel ajusté, combinée à la baisse des frais financiers nets, partiellement contrebalancées par la hausse des impôts sur le résultat ajusté. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 0,60 $ à 0,78 $ respectivement. ANALYSE DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS - CUMULATIF Revenus Les revenus ont diminué de 329,6 millions $, soit de 14,7 %, passant de 2 247,9 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 1 918,3 millions pour la même période en 2020. Cette diminution est grandement attribuable à une baisse de volume au sein du secteur de l'impression, qui a été durement touché depuis avril 2020 par la pandémie de la COVID-19. La disposition de nos activités d'emballage papier, vendues à la fin du premier trimestre de 2020, en plus de la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles en 2019 ont aussi contribué à la diminution. Une analyse plus approfondie des revenus est présentée à la section « Analyse des résultats sectoriels - cumulatif ». Charges opérationnelles et autres charges Les charges opérationnelles ont diminué de 345,5 millions $ au cours des neuf premiers mois de 2020, soit de 18,1 %, comparativement à la même période en 2019. Cette diminution provient de la baisse de volume dans le secteur de l'impression, de la vente des activités d'emballage papier, aux mesures prises par la Société pour réduire les coûts et améliorer son efficacité opérationnelle ainsi qu'à la Subvention salariale d'urgence du Canada. L'adoption de la norme IFRS 16 a eu un effet favorable de 17,2 millions. Les frais de restructuration et autres coûts ont diminué de 2,1 millions $, passant d'une charge de 31,6 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à une charge de 29,5 millions pour la même période en 2020. L'écart s'explique principalement par des coûts de réduction d'effectifs plus importants en 2019, surtout au sein du secteur de l'impression en raison de la fermeture de Transcontinental Brampton en Ontario. L'amortissement a augmenté de 11,6 millions $, passant de 151,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 162,9 millions pour la même période en 2020. Cette augmentation est majoritairement attribuable à l'adoption de la norme IFRS 16, qui a un effet de 14,8 millions, et l'augmentation des dépenses en immobilisations dans le secteur de l'emballage, partiellement contrebalancée par l'effet de la disposition de nos activités d'emballage papier. Rapport de gestion Résultat opérationnel Le résultat opérationnel a augmenté de 6,9 millions $, soit de 4,5 %, passant de 153,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 160,2 millions pour la même période en 2020. L'augmentation du résultat s'explique par la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur de l'emballage, combinées aux mesures prises par la Société pour réduire les coûts ainsi qu'à la Subvention salariale d'urgence du Canada, principalement dans le secteur de l'impression. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la baisse de volume au sein du secteur de l'impression, surtout en raison de la pandémie de la COVID-19. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 1,5 million $, soit de 0,6 %, passant de 241,2 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 242,7 millions pour la même période en 2020. Une analyse plus approfondie du résultat opérationnel ajusté est présentée à la section « Analyse des résultats sectoriels - cumulatif ». Frais financiers nets Les frais financiers nets ont diminué de 13,5 millions $, passant de 50,2 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 36,7 millions pour la même période en 2020. Cette variation s'explique par une réduction de l'endettement net au cours de l'année et d'un taux d'intérêt moyen pondéré moins élevé, partiellement contrebalancés par une hausse de 2,5 millions en lien avec l'adoption de la norme IFRS 16. Impôts sur le résultat Les impôts sur le résultat ont diminué de 6,4 millions $, passant de 49,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 42,9 millions pour la même période en 2020. Cette diminution est principalement attribuable à une charge d'impôts de 30,2 millions $ en 2019 découlant de l'application rétroactive d'une nouvelle directive dans le cadre de la réforme fiscale américaine, contrebalancée par la charge d'impôt enregistrée sur le revenu imposable sur une base fiscale engendrée par la vente des activités d'emballage papier en janvier 2020 pour un montant de 11,7 millions ainsi que la hausse du résultat avant impôts au cours des neuf premiers mois de 2020. Les impôts sur le résultat ajusté ont augmenté de 10,5 millions $, passant de 40,7 millions au cours des neuf premiers mois de 2019, soit un taux d'imposition effectif de 21,3%, à 51,2 millions pour la même période en 2020, ou un taux d'imposition effectif de 24,9%. L'augmentation des impôts sur le résultat ajusté s'explique majoritairement par l'augmentation du résultat avant impôts, alors que l'augmentation du taux d'imposition s'explique par la répartition géographique du résultat avant impôts. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 26,6 millions $, soit de 49,4 %, passant de 53,8 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 80,4 millions pour la même période en 2020. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du résultat opérationnel expliquée précédemment ainsi qu'à la diminution des frais financiers nets et des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,62 $ à 0,93 $ respectivement, en raison des éléments précités. En ce qui a trait au résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, il a augmenté de 4,3 millions $, soit de 2,9 %, passant de 150,3 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 154,6 millions pour la même période en 2020, majoritairement en raison de la baisse des frais financiers nets partiellement contrebalancée par la hausse des impôts sur le résultat ajusté. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 1,72 $ à 1,77 $ respectivement. Rapport de gestion 9 ANALYSE DES RÉSULTATS SECTORIELS - TROISIÈME TRIMESTRE (non audités) Tableau #4 : (en millions de dollars) Emballage Impression Autres Résultats consolidés Revenus - Troisième trimestre de 2019 395,0 $ 310,5 $ 23,4 $ 728,9 $ Acquisitions/cessions et fermetures (63,7) 12,6 (6,3) (57,4) Activités existantes Taux de change 10,7 (0,2) - 10,5 Croissance interne (décroissance) 6,7 (99,1) (2,2) (94,6) Revenus - Troisième trimestre de 2020 348,7 $ 223,8 $ 14,9 $ 587,4 $ Résultat opérationnel ajusté (1) - Troisième trimestre de 2019 34,1 $ 46,8 $ - $ 80,9 $ Acquisitions/cessions et fermetures (3,0) 1,5 0,2 (1,3) Activités existantes IFRS 16 - 0,6 0,3 0,9 Taux de change 2,0 (0,6) 0,1 1,5 Rémunération à base d'actions - - (2,1) (2,1) Croissance interne (décroissance) 12,5 6,2 3,5 22,2 Résultat opérationnel ajusté (1) - Troisième trimestre de 2020 45,6 $ 54,5 $ 2,0 $ 102,1 $ (1) Veuillez consulter le tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Rapport de gestion pour les données ajustées présentées ci-dessus. Secteur de l'emballage Les revenus du secteur de l'emballage ont diminué de 46,3 millions $, soit de 11,7 %, passant de 395,0 millions au troisième trimestre de 2019 348,7 millions au troisième trimestre de 2020. Ceci s'explique majoritairement par la vente de nos activités d'emballage papier, en janvier 2020, qui a eu un effet défavorable de 67,4 millions, alors que l'acquisition de Trilex a contribué pour 3,7 millions de revenus additionnels. La variation favorable du taux de change a aussi un effet positif sur les revenus. En ce qui concerne la croissance interne de 6,7 millions, nous constatons une importante hausse de volume au sein de plusieurs segments qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante. La diminution du coût des matières premières a, quant à elle, eu un effet négatif sur la croissance interne. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 11,5 millions $, passant de 34,1 millions au troisième trimestre de 2019 à 45,6 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par la hausse du volume, la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur. Contrairement à l'incidence sur les revenus, la diminution du coût des matières premières a eu un effet positif sur le résultat opérationnel ajusté en raison du décalage dans l'ajustement du prix. Cette amélioration du résultat opérationnel ajusté a été partiellement contrebalancée par la disposition des activités d'emballage papier. En raison des éléments mentionnés ci-haut, la marge du résultat opérationnel ajusté du secteur est passée de 8,6 % au troisième trimestre de 2019 à 13,1 % au troisième trimestre de 2020. Secteur de l'impression Les revenus du secteur de l'impression ont diminué de 86,7 millions $, soit de 27,9 %, passant de 310,5 millions au troisième trimestre de 2019 223,8 millions au troisième trimestre de 2020. La décroissance interne de 99,1 millions s'explique surtout par une baisse de volume causée par les perturbations économiques résultant de la pandémie de la COVID-19, qui ont entraîné une réduction des activités d'impression dans la plupart de nos segments. Les acquisitions de Holland & Crosby Limited et de Artisan Complete Limited ont eu une contribution positive sur les revenus. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 7,7 millions $, soit de 16,4 %, passant de 46,8 millions au troisième trimestre de 2019 à 54,5 millions au troisième trimestre de 2020. Cette augmentation s'explique par les mesures prises par la Société pour réduire les coûts et améliorer son efficacité opérationnelle ainsi que par la Subvention salariale d'urgence du Canada, partiellement contrebalancées par une baisse de volume attribuable à l'effet de la pandémie de la COVID-19. La marge du résultat opérationnel ajusté du secteur a conséquemment augmenté, passant de 15,1 % au troisième trimestre de 2019 à 24,4 % au troisième trimestre de 2020. En excluant la subvention, la marge du résultat opérationnel ajusté est demeurée relativement stable, malgré un recul important des revenus, surtout en raison des initiatives de réduction de coûts prises par la Société. 10 Rapport de gestion Autres Les revenus ont diminué de 8,5 millions $, passant de 23,4 millions au troisième trimestre de 2019 à 14,9 millions au troisième trimestre de 2020. Cette baisse est surtout attribuable à la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 2,0 millions $. Cette augmentation s'explique par une bonne performance du secteur des médias, aux initiatives de réduction de coûts au siège social et à la Subvention salariale d'urgence du Canada. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par la charge reliée à la rémunération à base d'actions. En ce qui concerne celle-ci, lors du deuxième trimestre de 2020, la Société a mis en place un contrat de swap sur rendement total afin de couvrir le risque de marché relié à la variation du cours de l'action et son effet sur la rémunération à base d'actions. La variation défavorable s'explique donc par un gain au troisième trimestre de 2019 en lien avec la baisse du prix de l'action. ANALYSE DES RÉSULTATS SECTORIELS - CUMULATIF (non audités) Tableau #5 : (en millions de dollars) Emballage Impression Autres Résultats consolidés Revenus - Neuf mois clos le 28 juillet 2019 1 209,1 $ 980,8 $ 58,0 $ 2 247,9 $ Acquisitions/cessions et fermetures (130,3) 33,3 (24,2) (121,2) Activités existantes Taux de change 15,1 - - 15,1 Croissance interne (décroissance) (19,4) (199,5) (4,6) (223,5) Revenus - Neuf mois clos le 26 juillet 2020 1 074,5 $ 814,6 $ 29,2 $ 1 918,3 $ Résultat opérationnel ajusté (1) - Neuf mois clos le 28 juillet 2019 97,4 $ 152,9 $ (9,1) $ 241,2 $ Acquisitions/cessions et fermetures (5,2) 1,0 (3,0) (7,2) Activités existantes IFRS 16 0,2 1,3 0,9 2,4 Taux de change 2,9 (0,4) - 2,5 Rémunération à base d'actions - - (6,1) (6,1) Croissance interne (décroissance) 16,1 (9,1) 2,9 9,9 Résultat opérationnel ajusté (1) - Neuf mois clos le 26 juillet 2020 111,4 $ 145,7 $ (14,4) $ 242,7 $ (1) Veuillez consulter le tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Rapport de gestion pour les données ajustées présentées ci-dessus. Secteur de l'emballage Les revenus du secteur de l'emballage ont diminué de 134,6 millions $, passant de 1 209,1 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 1 074,5 millions pour la même période en 2020. Cette baisse est surtout attribuable à la vente de nos activités d'emballage papier en janvier 2020, qui est partiellement contrebalancée par l'acquisition de Trilex et par la variation favorable du taux de change. En ce qui concerne la décroissance interne, celle-ci est expliquée par la diminution du coût des matières premières et par la décroissance interne des activités d'emballage papier avant sa disposition. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une augmentation du volume dans les opérations qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 14,0 millions $, passant de 97,4 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 111,4 millions pour la même période en 2020. Cette hausse s'explique par la réalisation de synergies et d'initiatives d'efficacité opérationnelle au sein du secteur. Contrairement à l'impact sur les revenus, la diminution du coût des matières premières a eu un effet positif sur le résultat opérationnel ajusté en raison du décalage dans l'ajustement du prix. Cette amélioration du résultat opérationnel ajusté a été partiellement contrebalancée par la disposition des activités d'emballage papier. Conséquemment, la marge du résultat opérationnel ajusté du secteur a augmenté, passant de 8,1 % au cours des neuf premiers mois de 2019 à 10,4 % pour la même période en 2020. Rapport de gestion 11 Secteur de l'impression Les revenus du secteur de l'impression ont diminué de 166,2 millions $, passant de 980,8 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 814,6 millions pour la même période en 2020. La décroissance interne de 199,5 millions s'explique surtout par une baisse du volume causée par les perturbations économiques résultant de la pandémie de la COVID-19, qui affecte la plupart de nos segments depuis avril 2020. En ce qui concerne la période antérieure au mois d'avril 2020, les segments connaissaient une baisse du volume moins significative que les tendances observées en 2019. Les acquisitions de Holland & Crosby Limited et de Artisan Complete Limited ont partiellement contrebalancé cette baisse significative. Le résultat opérationnel ajusté a diminué de 7,2 millions $, passant de 152,9 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 145,7 millions pour la même période en 2020. Le recul s'explique majoritairement par la diminution des revenus expliquée précédemment. Les initiatives d'efficacité opérationnelle prises au début de l'exercice ont permis de maintenir une stabilité du résultat opérationnel ajusté au cours des cinq premiers mois de l'année. Cependant, la baisse du résultat opérationnel ajusté a été plus importante depuis la pandémie de la COVID-19, qui touche grandement le secteur depuis avril 2020. Les nouvelles initiatives de réduction de coûts combinées à l'admissibilité à la Subvention salariale d'urgence du Canada, ont permis de partiellement contrebalancer la baisse. La marge du résultat opérationnel ajusté du secteur est passée de 15,6 % au cours des neuf premiers mois de 2019 à 17,9 % pour la même période de 2020 en raison des éléments mentionnés ci-haut. Autres Les revenus ont diminué de 28,8 millions $, passant de 58,0 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à 29,2 millions pour la même période en 2020. Cette baisse est surtout attribuable à la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles. Le résultat opérationnel ajusté a diminué de 5,3 millions $, passant de -9,1 millions au cours des neuf premiers mois de 2019 à -14,4 millions pour la même période en 2020, principalement en raison de la charge reliée à la rémunération à base d'actions et de la vente des actifs de médias spécialisés et activités événementielles, partiellement contrebalancées par une bonne performance du secteur médias, aux initiatives de réduction de coûts au siège social et à la Subvention salariale d'urgence du Canada. 12 Rapport de gestion SOMMAIRE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non audités) Le tableau #6 présente un résumé des principales informations financières consolidées tirées des états financiers consolidés résumés trimestriels non audités de la Société ainsi que certaines données financières qui ne sont pas définies par les IFRS pour chacun des huit derniers trimestres. Tableau #6 : 2020 2019 2018 (en millions de dollars, sauf les montants par action) T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 Revenus 587,4 $ 625,1 $ 705,8 $ 790,9 $ 728,9 $ 767,4 $ 751,6 $ 829,2 $ Revenus ajustés (1) 587,4 625,1 705,8 779,2 728,9 767,4 751,6 829,2 Résultat opérationnel avant amortissement (2) 130,1 97,3 95,7 206,9 107,2 93,7 103,7 153,6 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) (2) 139,3 104,3 109,0 139,1 112,9 115,7 108,1 162,2 Marge du résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1)(2) 23,7 % 16,7 % 15,4 % 17,6 % 15,5 % 15,1 % 14,4 % 19,6 % Résultat opérationnel (2) 75,3 $ 44,1 $ 40,8 $ 156,2 $ 56,6 $ 43,1 $ 53,6 $ 105,5 $ Résultat opérationnel ajusté (1) (2) 102,1 68,5 72,1 106,8 80,9 83,6 76,7 131,6 Marge du résultat opérationnel ajusté (1) (2) 17,4 % 11,0 % 10,2 % 13,5 % 11,1 % 10,9 % 10,2 % 15,9 % Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société (2) 48,3 $ 25,7 $ 6,4 $ 112,3 $ 3,4 $ 22,3 $ 28,1 $ 67,0 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action (2) 0,56 0,30 0,07 1,28 0,04 0,26 0,32 0,76 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) (2) 68,2 43,6 42,8 69,9 52,2 52,6 45,5 87,0 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par 0,78 0,50 0,49 0,80 0,60 0,60 0,52 0,99 action (1) (2) En % de l'exercice - % - % - % 31 % 24 % 24 % 21 % 35 % Veuillez consulter le tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Rapport de gestion pour les données ajustées présentées ci-dessus. Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du présent rapport de gestion. La variabilité des données financières des périodes intermédiaires est influencée par plusieurs facteurs, notamment : l'incidence des acquisitions, cessions et fermetures réalisées dans le cadre de notre transformation;

l'effet du taux de change;

les taux d'intérêt;

l'incidence de la variation du prix de l'action sur la charge reliée à la rémunération à base d'actions;

l'incidence des éléments d'ajustement présentés au tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS ». En excluant l'incidence des éléments ci-dessus mentionnés, nous constatons une diminution de nos revenus et une baisse de la marge du résultat opérationnel en raison du recul du secteur impression, un secteur à plus forte marge, et de la plus grande proportion du secteur de l'emballage sur les résultats consolidés. Rapport de gestion 13 SITUATION FINANCIÈRE, LIQUIDITÉS ET STRUCTURE DU CAPITAL (non auditées) Tableau #7 : Trois moisclos le (en millions de dollars) 26 juillet 28 juillet 2020 2019 Activités opérationnelles Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations 133,6 $ 109,8 $ et des impôts sur le résultat payés Variation des éléments hors caisse liés aux opérations 8,0 (6,2) Impôts sur le résultat recouvrés (payés) 5,0 (13,4) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 146,6 $ 90,2 $ Activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles (13,6) $ (20,1) $ Augmentation des immobilisations incorporelles (4,3) (6,0) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (17,9) $ (26,1) $ Activités de financement Augmentation de la dette à long terme, net de frais d'émission - $ 300,0 $ Remboursement de la dette à long terme (0,1) (250,0) Diminution nette de la facilité de crédit - (91,3) Frais financiers de la dette à long terme (8,4) (17,5) Remboursement du principal sur les obligations locatives (5,5) - Intérêts sur les obligations locatives (0,8) - Dividendes (19,6) (19,2) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (34,4) $ (78,0) $ Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères (1,6) $ - $ Variation nette de la trésorerie 92,7 $ (13,9) $ Situation financière Au 26 juillet 2020 Au 27 octobre 2019 Endettement net (1) (2) 976,2 $ 1 169,4 $ Ratio d'endettement net (1) (2) 2,0 x 2,5 x Cote de crédit DBRS BBB (bas) BBB (bas) Perspectives Stables Stables Standard and Poor's BBB- BBB- Perspectives Négatives Négatives États consolidés de la situation financière Au 26 juillet 2020 Au 27 octobre 2019 (3) Actif courant (2) 927,9 $ 1 068,8 $ Passif courant (2) 663,8 457,4 Actif total (2) 3 558,4 3 781,8 Passif total (2) 1 841,1 2 090,6 Veuillez consulter le tableau #3 à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent Rapport de gestion pour les données ajustées présentées ci-dessus. Les résultats de la période en cours tiennent compte de l'incidence de l'adoption de la nouvelle norme IFRS 16 qui s'applique à la Société pour son exercice ouvert à compter du 28 octobre 2019. La Société a adopté la nouvelle norme selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale ont été reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les données pourraient ne pas être comparables. Veuillez consulter la note 2 des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour plus d'information sur l'adoption de la nouvelle norme ainsi que le tableau #2 du présent rapport de gestion. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. 14 Rapport de gestion Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont augmenté de 56,4 millions $, passant de 90,2 millions au troisième trimestre de 2019 146,6 millions au troisième trimestre de 2020. Cette hausse est attribuable à l'augmentation du résultat opérationnel, à un décalage favorable des créditeurs et au report du paiement des acomptes provisionnels d'impôts sur le résultat au Canada en lien avec la pandémie de la COVID-19. Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sont passés d'un déboursé de 26,1 millions $ au troisième trimestre de 2019 à un déboursé de 17,9 millions au troisième trimestre de 2020. Cette variation s'explique majoritairement par un décalage des investissements en immobilisations corporelles en lien avec la pandémie de la COVID-19. Flux de trésorerie liés aux activités de financement Les flux de trésorerie liés aux activités de financement sont passés d'un déboursé de 78,0 millions $ au troisième trimestre de 2019 à un déboursé de 34,4 millions au troisième trimestre de 2020. Cette variation s'explique majoritairement par le remboursement d'une portion de la dette au troisième trimestre de 2019 ainsi que par des frais financiers moins élevés au troisième trimestre de 2020. Instruments d'emprunt Le 3 février 2020, la Société a remboursé 50,0 millions de dollars américains (66,4 millions de dollars) sur la tranche A des prêts à terme en dollars américains. Le 18 février 2020, la Société a remboursé en totalité les tranches G et H de prêts à terme en dollars canadiens d'un montant de 150,0 millions de dollars chacune. Au 26 juillet 2020, aucun montant n'était prélevé sur les facilités de crédit et la disponibilité au titre des facilités de crédit était de 433,5 millions de dollars. L'endettement net est passé de 1 169,4 millions $ au 27 octobre 2019 à 976,2 millions au 26 juillet 2020. Cette baisse s'explique majoritairement par les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et par la vente des activités d'emballage papier, qui ont été partiellement contrebalancés par les obligations locatives en lien avec l'adoption de l'IFRS 16 d'une valeur de 133,4 millions. Par conséquent, notre ratio d'endettement net s'établit à 2,0x au 26 juillet 2020 comparativement à 2,5x au 27 octobre 2019. En normalisant pour l'effet de l'IFRS 16, le ratio d'endettement net au 26 juillet 2020 s'établit à 1,8x. Capital social Tableau #8 : Actions émises et en circulation Au 26 juillet 2020 Au 31 août 2020 Catégorie A (droit de vote subalterne) 73 049 344 73 049 344 Catégorie B (droit de vote multiple) 13 975 826 13 975 826 Total catégorie A et catégorie B 87 025 170 87 025 170 La Société avait été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 190 560 actions catégorie B. Les rachats sont effectués dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto. Le 27 février 2020, la Société a été autorisée à modifier son programme de rachat d'actions afin d'augmenter le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne catégorie A qu'il lui est permis de racheter, passant de 1 000 000 d'actions à droit de vote subalterne catégorie A à 2 000 000 d'actions. Les autres modalités du programme de rachat demeurent inchangées. Au cours de la période de neuf mois close le 26 juillet 2020, la Société a racheté et annulé 450 450 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 15,70 $, pour une contrepartie totale en espèce de 7,1 millions $ (aucun rachat effectué depuis le 14 février 2020). La Société n'avait aucune obligation de racheter ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et ses actions catégorie B au 26 juillet 2020. Rapport de gestion 15 MODIFICATIONS DES NORMES COMPTABLES Nouvelles normes comptables adoptées au cours de l'exercice financier Au 28 octobre 2019, la Société a adopté l'IFRS 16 « Contrats de location » qui remplace l'IAS 17 « Contrats de location » et l'IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location ». L'adoption de cette nouvelle norme s'est traduite par une majoration significative de l'état de la situation financière résultant de la comptabilisation d'un actif lié au titre de droits d'utilisation et d'un passif compensatoire représentant l'obligation d'effectuer des paiements locatifs. l'ouverture de la période au 28 octobre 2019, la Société a également adopté les modifications apportées à l'IAS 19 « Avantages du personnel » et les interprétations de l'IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » sans impact significatif sur les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020. Veuillez vous référer à la note 2 aux états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités, ainsi qu'aux plus récents états financiers consolidés annuels pour de plus amples informations. CONTRÔLE INTERNE À L'ÉGARD DE L'INFORMATION FINANCIÈRE La direction est responsable de la mise en place et du maintien d'un contrôle interne adéquat. Le contrôle interne à l'égard de l'information financière (« CIIF ») a pour objectif de fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l'information financière de la Société et à la préparation des états financiers consolidés résumés intermédiaires conformément aux IFRS. La direction atteste sur l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs selon « le règlement 52-109 » en utilisant le cadre de contrôle interne proposé par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Au 26 juillet 2020, la direction de la Société a exclu Artisan Complete Limited de son évaluation du contrôle interne à l'égard de l'information financière, une mesure acceptée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) durant la première année suivant l'acquisition d'une entreprise, le temps de permettre à une société de procéder à son intégration. Artisan Complete Limited est une entreprise spécialisée dans la création d'environnements de commerce au détail stimulants, l'affichage sur le lieu de vente et l'impression grand format qui emploie 187 employés en date d'acquisition. Acquise le 13 janvier 2020, Artisan a généré des revenus de 19,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année, soit 1,0% des résultats consolidés de la Société. Des informations additionnelles relatives à cette acquisition sont présentées dans le tableau #9. Tableau #9 : (non audités) (en millions de dollars) Artisan Complete Limited État de la situation financière Au 26 juillet 2020 Actifs courants 12,3 Actifs non courants 9,8 Passifs courants 6,6 Passifs non courants 6,8 État du résultat Neuf mois clos le 26 juillet 2020 Revenus 19,2 Résultat opérationnel avant amortissement 1,9 Résultat opérationnel 0,6 Au cours du troisième trimestre clos le 26 juillet 2020, sauf les faits susmentionnés, aucune modification touchant le CIIF qui a eu ou est susceptible d'avoir une incidence importante sur ce contrôle n'a été portée à l'attention de la direction de la Société, y compris le président et chef de la direction ainsi que le chef de la direction financière de la Société. 16 Rapport de gestion PERSPECTIVES Dans le secteur de l'emballage, la grande majorité de nos activités soutiennent la chaîne d'approvisionnement pour les détaillants alimentaires et de produits de consommation courante qui connaissent une augmentation de volume due à la pandémie de la COVID-19. La hausse importante et rapide du prix de la résine observée récemment aura un effet négatif sur la profitabilité du secteur pour le quatrième trimestre. De plus, la disposition de nos activités d'emballage papier, vendues en janvier 2020, continuera de toucher les revenus et la profitabilité. Malgré ces effets, nous continuons à prévoir une légère hausse de nos marges bénéficiaires par rapport à l'exercice précédent, en raison de nos synergies et de nos initiatives d'efficacité opérationnelle. Pour le secteur de l'impression, nous prévoyons que la décroissance interne continuera de toucher plusieurs de nos créneaux et celle-ci sera amplifiée par l'effet de la pandémie de la COVID-19 qui continue d'avoir des incidences sur plusieurs de nos clients. Les initiatives d'efficacité opérationnelle continueront d'atténuer l'effet de la baisse de volume sur notre résultat opérationnel. Au cours des derniers mois, la reprise graduelle du volume d'impression nous a permis de rappeler près de 60 % des employés mis à pied temporairement. À la suite de la reprise du volume d'impression et des changements des modalités du programme, les montants liés à la Subvention salariale d'urgence du Canada diminueront de façon importante au quatrième trimestre. La Société continuera d'ajuster sa capacité, pour ainsi continuer à générer d'importants flux de trésorerie et de solides marges opérationnelles. Finalement, malgré le fait que les répercussions de la pandémie de la COVID-19 demeurent imprévisibles, nous prévoyons de continuer à générer d'importants flux de trésorerie dans l'ensemble de nos activités. Ceci nous permettra de réduire notre endettement net, tout en nous laissant la flexibilité désirée afin de poursuivre notre transformation par des acquisitions stratégiques et ciblées. Au nom de la direction, (s) Donald LeCavalier Chef de la direction financière Le 9 septembre 2020 Rapport de gestion 17 ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT non audités Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) Notes 2020 2019 2020 2019 Revenus 3 587,4 $ 728,9 $ 1 918,3 $ 2 247,9 $ Charges opérationnelles 5 448,1 616,0 1 565,7 1 911,2 Frais de restructuration et autres coûts 6 9,2 5,7 29,5 31,6 Dépréciation d'actifs 7 - - - 0,5 Résultat opérationnel avant amortissement 130,1 107,2 323,1 304,6 Amortissement 8 54,8 50,6 162,9 151,3 Résultat opérationnel 75,3 56,6 160,2 153,3 Frais financiers nets 9 11,0 16,3 36,7 50,2 Résultat avant impôts sur le résultat 64,3 40,3 123,5 103,1 Impôts sur le résultat 10 16,0 36,9 42,9 49,3 Résultat net 48,3 3,4 80,6 53,8 Participation ne donnant pas le contrôle - - 0,2 - Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 48,3 $ 3,4 $ 80,4 $ 53,8 $ Résultat net par action - base 0,56 $ 0,04 $ 0,93 $ 0,62 $ Résultat net par action - dilué 0,56 $ 0,04 $ 0,93 $ 0,62 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en millions) 14 87,0 87,3 87,1 87,3 Nombre moyen pondéré d'actions - dilué (en millions) 14 87,0 87,4 87,1 87,4 Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés intermédiaires. 1 ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL non audités Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet (en millions de dollars canadiens) Notes 2020 2019 2020 2019 Résultat net 48,3 $ 3,4 $ 80,6 $ 53,8 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui seront reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie 10,4 (0,7) Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change 16 3,1 0,4 Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt 11 & 16 1,5 (7,4) (14,1) (12,0) Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés 3,1 4,9 portée au résultat net au cours de la période considérée 16 (0,4) (0,3) Impôts sur le résultat y afférents 4,0 (2,5) (2,6) (3,2) 11,0 (2,2) (7,3) (8,7) Écarts de conversion cumulés Gains nets (pertes nettes) de change latents sur la conversion des états financiers (88,6) 46,5 des établissements étrangers 16 (27,3) 5,6 Gains nets (pertes nettes) sur la couverture de l'investissement net 47,0 (19,3) dans les établissements étrangers 11 0,2 (0,8) Impôts sur le résultat y afférents (1,0) - (2,7) (0,2) (40,6) (27,1) 29,9 5,0 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies (16,9) (1,4) Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies 16 0,5 (7,2) Impôts sur le résultat y afférents (4,3) 0,2 (0,2) (2,0) (12,6) 0,3 (1,2) (5,2) Autres éléments du résultat global 16 (42,2) (29,0) 21,4 (8,9) Résultat global 6,1 $ (25,6) $ 102,0 $ 44,9 $ Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés intermédiaires. 2 ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES non audités Cumul des autres Participation Total des Surplus Résultats non éléments du ne donnant capitaux (en millions de dollars canadiens) Notes Capital social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 27 octobre 2019 641,9 $ 1,1 $ 1 069,9 $ (25,9) $ 1 687,0 $ 4,2 $ 1 691,2 $ Effet de la transition à l'IFRS 16 2 - - (13,2) - (13,2) - (13,2) Solde au 27 octobre 2019 - ajusté 641,9 1,1 1 056,7 (25,9) 1 673,8 4,2 1 678,0 Résultat net - - 80,4 - 80,4 0,2 80,6 Autres éléments du résultat global - - - 21,4 21,4 - 21,4 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires (3,8) - (3,3) - (7,1) - (7,1) Rachat d'actions 13 Levée d'options d'achat d'actions 13 1,9 (0,2) - - 1,7 - 1,7 Dividendes 13 - - (58,3) - (58,3) - (58,3) Acquisition d'entreprises 4 - - - - - 1,0 1,0 Solde au 26 juillet 2020 640,0 $ 0,9 $ 1 075,5 $ (4,5) $ 1 711,9 $ 5,4 $ 1 717,3 $ Solde au 28 octobre 2018 642,4 $ 1,1 $ 979,8 $ 10,8 $ 1 634,1 $ - $ 1 634,1 $ Résultat net - - 53,8 - 53,8 - 53,8 Autres éléments du résultat global - - - (8,9) (8,9) - (8,9) Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Dividendes 13 - - (56,8) - (56,8) - (56,8) Impôts liés aux frais d'émission d'actions 13 (0,5) - - - (0,5) - (0,5) Solde au 28 juillet 2019 641,9 $ 1,1 $ 976,8 $ 1,9 $ 1 621,7 $ - $ 1 621,7 $ Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés intermédiaires. 3 ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE non audités Au Au 26 juillet 27 octobre (en millions de dollars canadiens) Notes 2020 2019 (1) Actifs courants 197,3 $ Trésorerie 213,7 $ Débiteurs 409,2 520,7 Impôts sur le résultat à recevoir 6,6 10,2 Stocks 291,3 304,2 Frais payés d'avance et autres actifs courants 23,5 20,0 927,9 1 068,8 Immobilisations corporelles 735,7 820,1 Actifs au titre de droits d'utilisation 113,0 - Immobilisations incorporelles 596,1 686,2 Goodwill 7 1 115,5 1 145,3 Impôts différés 35,3 27,2 Autres éléments d'actif 34,9 34,2 3 558,4 $ 3 781,8 $ Passifs courants 365,6 $ Créditeurs et charges à payer 420,0 $ Provisions 5,3 14,1 Impôts sur le résultat à payer 25,4 12,8 Revenus reportés et dépôts 10,4 9,3 Portion courante de la dette à long terme 11 234,9 1,2 Portion courante des obligations locatives 22,2 - 663,8 457,4 Dette à long terme 11 805,2 1 381,9 Obligations locatives 111,2 - Impôts différés 124,9 120,2 Provisions 0,5 1,9 Autres éléments du passif 12 135,5 129,2 1 841,1 2 090,6 Capitaux propres 640,0 Capital social 13 641,9 Surplus d'apport 0,9 1,1 Résultats non distribués 1 075,5 1 069,9 Cumul des autres éléments du résultat global 16 (4,5) (25,9) Attribuables aux actionnaires de la Société 1 711,9 1 687,0 Participation ne donnant pas le contrôle 5,4 4,2 1 717,3 1 691,2 3 558,4 $ 3 781,8 $ Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés intermédiaires. 4 TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE non audités Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet (en millions de dollars canadiens) Notes 2020 2019 2020 2019 Activités opérationnelles 48,3 $ 80,6 $ $ Résultat net 3,4 $ 53,8 Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : - - Dépréciation d'actifs 7 - 0,5 Amortissement 8 60,1 56,0 178,9 167,4 Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives 9 10,3 14,8 37,0 46,6 Pertes nettes à la cession d'actifs 0,4 - 2,3 0,3 (Gains) pertes nets sur acquisitions et cessions d'entreprises 6 (1,3) - 3,1 - Impôts sur le résultat 10 16,0 36,9 42,9 49,3 Variation nette de change et autres (0,2) (1,3) 3,3 0,2 Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments 133,6 348,1 hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés 109,8 318,1 Variation des éléments hors caisse liés aux opérations 8,0 (6,2) (0,3) 10,0 Impôts sur le résultat recouvrés (payés) 5,0 (13,4) (22,8) (54,6) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 146,6 90,2 325,0 273,5 Activités d'investissement - (7,7) Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise 4 - - Cessions d'entreprises 4 - - 232,1 - Acquisitions d'immobilisations corporelles (13,6) (20,1) (63,8) (73,4) Cessions d'immobilisations corporelles - - 0,2 - Augmentation des immobilisations incorporelles (4,3) (6,0) (13,6) (17,2) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (17,9) (26,1) 147,2 (90,6) Activités de financement - - Augmentation de la dette à long terme, net de frais d'émission 11 300,0 300,0 Remboursement de la dette à long terme 11 (0,1) (250,0) (375,3) (250,0) Diminution nette de la facilité de crédit 11 - (91,3) - (127,1) Frais financiers de la dette à long terme 9 & 11 (8,4) (17,5) (32,6) (49,1) Remboursement du principal sur les obligations locatives (5,5) - (16,1) - Intérêts sur les obligations locatives (0,8) - (2,2) - Levée d'options d'achat d'actions 13 - - 1,7 - Dividendes 13 (19,6) (19,2) (58,3) (56,8) Rachat d'actions 13 - - (7,1) - Flux de trésorerie liés aux activités de financement (34,4) (78,0) (489,9) (183,0) Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères (1,6) - 1,3 1,1 Variation nette de la trésorerie 92,7 (13,9) (16,4) 1,0 Trésorerie au début de la période 104,6 55,4 213,7 40,5 Trésorerie à la fin de la période 197,3 $ 41,5 $ 197,3 $ 41,5 $ Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie - $ (1,0) $ Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs (0,1) $ 3,7 $ Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés intermédiaires. 5 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) INFORMATIONS GÉNÉRALES Transcontinental inc. (la « Société ») est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Les actions à droit de vote subalterne catégorie A et les actions catégorie B se négocient à la Bourse de Toronto. Le siège social de la Société est situé au 1, Place Ville Marie, bureau 3240, Montréal (Québec), Canada H3B 0G1. La Société est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société exerce principalement ses activités au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande dans trois secteurs distincts : le secteur de l'emballage, le secteur de l'impression et le secteur des médias. Les principales activités de la Société sont décrites à la note 3 « Information sectorielle ». Les résultats opérationnels des périodes intermédiaires ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats prévus pour l'ensemble de l'exercice en raison du caractère saisonnier de certaines activités de la Société. Les résultats opérationnels sont influencés par le marché de la publicité, lequel est plus actif au quatrième trimestre. Le conseil d'administration de la Société a approuvé les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires le 9 septembre 2020. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES Mode de présentation Les présents états financiers consolidés intermédiaires ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). En particulier, ces états financiers consolidés intermédiaires ont été établis conformément à l'IAS 34 « Information financière intermédiaire » et par conséquent, sont des états financiers consolidés résumés, car ils ne contiennent pas l'ensemble des divulgations requises par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. Ces états financiers consolidés résumés intermédiaires doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 27 octobre 2019, qui comprennent les principales méthodes comptables utilisées par la Société, à l'exception des nouvelles normes et conventions comptables divulguées ci-dessous. Les méthodes comptables adoptées dans les présents états financiers consolidés résumés intermédiaires sont fondées sur les IFRS publiées, en vigueur et qui ont été adoptées par la Société au 26 juillet 2020. Toute modification subséquente des méthodes comptables, prenant effet dans les états financiers consolidés annuels de la Société pour l'exercice devant être clos le 25 octobre 2020 ou après, pourrait donner lieu au retraitement des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires. Normes comptables nouvelles ou modifiées adoptées • IFRS 16, Contrats de location Au 28 octobre 2019, la Société a adopté l'IFRS 16 « Contrats de location » (« IFRS 16 ») qui remplace l'IAS 17 « Contrats de location » (« IAS 17 ») et l'IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location » (« IFRIC 4 »). Cette nouvelle norme entraîne la comptabilisation de la plupart des contrats de location à l'état de la situation financière tout en éliminant la distinction qui existait entre les contrats de location-financement et les contrats de location simple. L'adoption de l'IFRS 16 a donc donné lieu à une majoration de l'état de la situation financière résultant de la comptabilisation d'actifs au titre de droits d'utilisation et de passifs qui représentent l'obligation d'effectuer des paiements locatifs. La Société a choisi d'adopter l'IFRS 16 selon la méthode de transition rétrospective modifiée, où les effets cumulés de l'application initiale sont reflétés dans les résultats non distribués d'ouverture au 28 octobre 2019, sans retraitement des chiffres comparatifs. Par conséquent, les chiffres correspondants de l'exercice 2019 continueront d'être divulgués conformément à l'IAS 17 et aux interprétations connexes de l'IFRIC 4. Au moment de la transition, la Société s'est prévalue des exemptions facultatives suivantes permises par l'IFRS 16 lors de son adoption : Maintien de la définition d'un contrat de location sous IAS 17 et IFRIC 4 pour identifier les contrats conclus ou modifiés avant le 28 octobre 2019;

Utilisation des provisions pour contrats déficitaires en réduction de la valeur des soldes d'actifs au titre de droits d'utilisation, comme alternative au test de dépréciation requis sur les actifs en date de transition;

Application des exemptions pour les contrats de location de moins de 12 mois et de ceux dont la valeur de l'actif sous-jacent est faible;

sous-jacent est faible; Exclusion des coûts directs initiaux de l'évaluation des actifs au titre de droits d'utilisation à la date de transition;

Application d'un taux d'actualisation unique à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques similaires;

Utilisation des connaissances acquises à posteriori pour déterminer la durée d'un contrat de location à la date d'application initiale. 6 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Normes comptables nouvelles ou modifiées adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite)

Incidence de l'adoption de la nouvelle norme sur les états financiers intermédiaires de la Société :

Le tableau qui suit présente l'incidence sommaire de la transition à l'IFRS 16 sur l'état consolidé de la situation financière au 28 octobre 2019. Au Effet de la Au 27 octobre transition à 28 octobre 2019 (1) l'IFRS 16 2019 Tel que publié Ajusté Actifs courants 19,9 $ Frais payés d'avance et autres actifs courants 20,0 $ (0,1) $ Immobilisations corporelles 820,1 (4,8) 815,3 Actifs au titre de droits d'utilisation - 113,8 113,8 840,1 $ 108,9 $ 949,0 $ Passifs courants 13,6 $ Provisions 14,1 $ (0,5) $ Portion courante des obligations locatives - 19,8 19,8 Dette à long terme 1 381,9 (4,8) 1 377,1 Obligations locatives - 115,4 115,4 Impôts différés 120,2 (4,3) 115,9 Provisions 1,9 (1,3) 0,6 Autres éléments de passif 129,2 (2,2) 127,0 1 647,3 $ 122,1 $ 1 769,4 $ Capitaux propres 1 056,7 $ Résultats non distribués 1 069,9 $ (13,2) $ 1 069,9 $ (13,2) $ 1 056,7 $ Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. Au moment de la transition, les actifs au titre de droits d'utilisation ont été évalués au montant des obligations locatives correspondantes, ajustés du montant de loyers payés d'avance, des passifs pour contrats de location à conditions défavorables ainsi que des provisions pour contrats déficitaires. Pour certains contrats spécifiques reliés à des propriétés immobilières, la Société a fait le choix d'évaluer les actifs au titre de droits d'utilisation comme si la nouvelle norme avait été appliquée depuis la date d'entrée en vigueur de ces contrats de location, en utilisant le taux d'emprunt marginal applicable en date de transition. Les impacts rétrospectifs de ces ajustements sur l'état consolidé du résultat ont été reflétés dans les résultats non distribués à l'ouverture de la période au 28 octobre 2019. Les actifs au titre de droits d'utilisation comptabilisés à l'ouverture au 28 octobre 2019 s'appliquent aux catégories de biens sous-jacents suivantes : Au 28 octobre 2019 Propriétés immobilières 111,1 $ Autres 2,7 Actifs au titre de droits d'utilisation 113,8 $ la date de transition, les obligations locatives ont été évaluées à la valeur actualisée des paiements résiduels de loyers, avec l'utilisation du taux d'emprunt marginal de la Société au 28 octobre 2019 et la prise en compte de la probabilité de réalisation des options de renouvellement, selon le meilleur estimé de la Société. Le taux d'emprunt marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives comptabilisées lors de l'adoption était de 2,89 %. 7 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Normes comptables nouvelles ou modifiées adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite)

Le tableau suivant démontre la réconciliation des engagements découlant de contrats de location pour l'exercice terminé le 27 octobre 2019 avec les obligations locatives comptabilisées selon l'IFRS 16 adoptée au 28 octobre 2019 : Au 28 octobre 2019 Engagements découlant de contrats de location (au 27 octobre 2019) 94,0 $ Effet de l'inclusion de paiements de loyers pour les options de prolongation pour lesquelles il existe une certitude raisonnable d'exercice 59,4 Effet des composantes non-locatives comptabilisées en charges lorsqu'elles sont engagées (17,1) Obligations liées à des contrats de location-financement 4,8 Engagements non reportés au 27 octobre 2019 8,3 Effet initial de l'actualisation des engagements au taux d'emprunt marginal de la Société (14,9) Autres 0,7 Obligations locatives 135,2 $ Incidence de l'adoption de la nouvelle norme sur les méthodes comptables relatives aux contrats de location : la date de passation d'un contrat qui a été conclu ou modifié à partir du 28 octobre 2019, la Société doit apprécier si ce dernier est ou contient un contrat de location en déterminant si le contrat lui confère le droit de contrôler l'utilisation d'un bien déterminé pour un certain temps, en échange d'une contrepartie.

la date de début du contrat de location, la Société doit comptabiliser un actif au titre de droits d'utilisation et une obligation locative. L'actif au titre de droits d'utilisation est initialement évalué au coût de l'obligation locative correspondante, ajusté de tout montant de loyers versés à la date de début du contrat ou avant cette date, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus, et, le cas échéant, majoré des coûts directs initiaux engagés. L'actif au titre de droits d'utilisation est ultérieurement évalué au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, si applicable. La durée d'amortissement sur laquelle l'actif au titre de droits d'utilisation s'amortit linéairement est établie au moindre de la durée du contrat de location et de la durée d'utilité du bien sous-jacent. En remplacement des exigences relatives à la comptabilisation d'une provision pour contrats déficitaires et conformément aux dispositions d'IAS 36 « Dépréciation d'actifs », les actifs au titre de droits d'utilisation sont soumis à un test de dépréciation à chaque date de clôture des états financiers s'il existe une indication de dépréciation potentielle. L'obligation locative est initialement évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers futurs en utilisant le taux d'emprunt marginal de la Société à la date de passation du contrat, sauf s'il est possible de déterminer le taux d'intérêt implicite du contrat de location. Les principaux paiements inclus dans l'évaluation initiale de l'obligation locative sont les paiements fixes, déduction faite des avantages incitatifs à la location à recevoir, et les paiements de loyers variables en fonction d'un indice ou d'un taux. Par la suite, l'obligation locative est évaluée au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs, laquelle se traduit par une augmentation de la valeur comptable de l'obligation locative reflétant les intérêts et par une diminution de la valeur comptable reflétant les paiements de loyers versés. L'obligation locative fait l'objet d'une réévaluation, avec un ajustement correspondant à l'actif au titre de droits d'utilisation, lors des situations suivantes : Un changement est apporté dans la durée du contrat de location et/ou dans l'appréciation d'exercer ou non une option d'achat, de prolongation ou de résiliation, auquel cas la Société réévalue l'obligation locative en actualisant les nouveaux paiements de loyers futurs au moyen d'un taux d'actualisation révisé;

Un changement est attendu dans les paiements de loyers futurs en raison de la variation d'un indice ou d'un taux utilisé pour déterminer les paiements variables, auquel cas la Société réévalue l'obligation locative en actualisant les nouveaux paiements de loyers futurs à l'aide du même taux d'actualisation utilisé lors de son évaluation initiale; et

Tout autre changement ne menant pas à la comptabilisation d'un contrat de location distinct, auquel cas la Société réévalue l'obligation locative en actualisation les paiements de loyers révisés sur la base d'un taux d'actualisation également révisé. Les paiements de loyers variables qui ne sont pas fonction d'un indice ou d'un taux, et que la Société a choisi d'exclure de la définition des composantes locatives traitées sous IFRS 16, ne sont pris en compte ni dans l'évaluation initiale de l'actif au titre de droits d'utilisation, ni dans celle de l'obligation locative. Ces composantes non locatives continuent d'être comptabilisées en charges à l'état consolidé du résultat, sous le poste « Charges opérationnelles », lorsqu'elles sont engagées. 8 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Normes comptables nouvelles ou modifiées adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite)

Tel que permis par l'IFRS 16, la Société a également fait le choix de ne pas comptabiliser d'actif au titre de droits d'utilisation et d'obligation locative pour tous les nouveaux contrats de location à court terme (définis comme ayant une durée de moins de 12 mois) ou pour ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Ces contrats locatifs sont comptabilisés selon la méthode linéaire sur la durée du contrat avec la charge correspondante reflétée à l'état consolidé du résultat, sous le poste « Charges opérationnelles », lorsque engagée. Dans le tableau consolidé des flux de trésorerie, les sorties de trésorerie se rapportant à la charge d'intérêts sur l'obligation locative ainsi que celles reliées au principal de l'obligation locative sont présentées dans les activités de financement. Les paiements de loyers au titre de contrats de location à court terme, contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et composantes non-locatives sont présentés dans les activités opérationnelles. Incidence de l'adoption sur les estimations et jugements critiques : L'adoption de l'IFRS 16 exige que la Société exerce son jugement et applique des estimations et hypothèses notamment dans la détermination de la durée d'un contrat de location. Pour ce faire, la Société prend en compte tous les faits et circonstances pertinents qui peuvent créer un avantage économique à exercer une option de prolongation (ou à ne pas exercer une option de résiliation). S'il est jugé avec une certitude raisonnable que la Société exercera une option de prolongation dans le futur (ou n'exercera pas une option de résiliation), l'intervalle de temps visé par ladite option sera considéré dans la durée du contrat de location. Cette appréciation de la certitude raisonnable à exercer (ou à ne pas exercer) une option est mise à jour dès lors qu'il se produit un événement ou un changement de circonstances important. La nouvelle norme implique également la considération de nouvelles estimations et hypothèses dans la détermination du taux d'emprunt marginal de la Société qui est utilisé pour évaluer les obligations locatives. Définition d'une entreprise (modifications de l'IFRS 3)

En octobre 2018, l'IASB a publié des amendements à l'IFRS 3, Regroupement d'entreprises, effectifs pour les exercices financiers commençant au 1 er janvier 2020 ou après cette date. Ces modifications visent à clarifier la définition d'une entreprise qui est requise pour déterminer si la comptabilisation d'une acquisition constitue un regroupement d'entreprises ou une acquisition d'actifs. Ces changements rendent la nouvelle définition d'une entreprise plus restrictive, ce qui pourrait diminuer le nombre de regroupements d'entreprises qui sont comptabilisés. Les modifications comprennent également un choix permettant d'utiliser un test de concentration. Il s'agit d'un test qui simplifie l'appréciation à porter et qui donne lieu à l'acquisition d'un actif si la quasi-totalité de la juste valeur des actifs bruts se concentre dans un actif identifiable unique ou dans un groupe unique d'actifs identifiables similaires.

La Société a adopté les modifications de l'IFRS 3 pour son exercice ouvert le 28 octobre 2019 en vertu de l'application anticipée qui est permise. Incidence de l'adoption sur les estimations et jugements critiques :

L'adoption de l'IFRS 3 exige que la Société exerce son jugement et applique des estimations et hypothèses notamment dans la détermination de ce qu'est une entreprise aux fins d'acquisition.

En octobre 2018, l'IASB a publié des amendements à l'IFRS 3, Regroupement d'entreprises, effectifs pour les exercices financiers commençant au 1 janvier 2020 ou après cette date. Ces modifications visent à clarifier la définition d'une entreprise qui est requise pour déterminer si la comptabilisation d'une acquisition constitue un regroupement d'entreprises ou une acquisition d'actifs. Ces changements rendent la nouvelle définition d'une entreprise plus restrictive, ce qui pourrait diminuer le nombre de regroupements d'entreprises qui sont comptabilisés. Les modifications comprennent également un choix permettant d'utiliser un test de concentration. Il s'agit d'un test qui simplifie l'appréciation à porter et qui donne lieu à l'acquisition d'un actif si la quasi-totalité de la juste valeur des actifs bruts se concentre dans un actif identifiable unique ou dans un groupe unique d'actifs identifiables similaires. La Société a adopté les modifications de l'IFRS 3 pour son exercice ouvert le 28 octobre 2019 en vertu de l'application anticipée qui est permise. L'adoption de l'IFRS 3 exige que la Société exerce son jugement et applique des estimations et hypothèses notamment dans la détermination de ce qu'est une entreprise aux fins d'acquisition. Modification, réduction ou liquidation d'un régime (modifications de l'IAS 19)

La Société a adopté les modifications apportées à l'IAS 19 « Avantages du personnel » à l'ouverture de la période au 28 octobre 2019 et a appliqué, le cas échéant, les nouvelles dispositions prévues par la norme sans impact significatif sur les états financiers consolidés intérimaires pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020.

La Société a adopté les modifications apportées à l'IAS 19 « Avantages du personnel » à l'ouverture de la période au 28 octobre 2019 et a appliqué, le cas échéant, les nouvelles dispositions prévues par la norme sans impact significatif sur les états financiers consolidés intérimaires pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020. IFRS 9, Instruments financiers, IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir

En septembre 2019, l'IASB a publié la phase 1 des modifications aux normes IFRS 9 et IFRS 7 dans le contexte de la réforme des taux interbancaires (« IBOR »). Ces modifications visent à alléger les exigences spécifiques de comptabilité de couverture et permettent d'éviter la modification des relations de couverture directement en cause à la suite de l'adoption de la réforme IBOR.

La Société a adopté les modifications de l'IFRS 9 et l'IFRS 7 pour son exercice ouvert le 28 octobre 2019 en vertu de l'application anticipée permise. L'adoption de ces modifications n'a pas eu d'incidence significative sur les états financiers consolidés intérimaires pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020.

En septembre 2019, l'IASB a publié la phase 1 des modifications aux normes IFRS 9 et IFRS 7 dans le contexte de la réforme des taux interbancaires (« IBOR »). Ces modifications visent à alléger les exigences spécifiques de comptabilité de couverture et permettent d'éviter la modification des relations de couverture directement en cause à la suite de l'adoption de la réforme IBOR. La Société a adopté les modifications de l'IFRS 9 et l'IFRS 7 pour son exercice ouvert le 28 octobre 2019 en vertu de l'application anticipée permise. L'adoption de ces modifications n'a pas eu d'incidence significative sur les états financiers consolidés intérimaires pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020. IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux

Au 28 octobre 2019, la Société a adopté l'IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux ». L'adoption de cette nouvelle norme n'a pas eu d'incidence significative sur les états financiers consolidés intérimaires pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020. 9 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) Nouvelle convention comptable adoptée Instruments financiers

La Société peut avoir recours à des contrats de swap sur rendement total afin de couvrir le risque de marché relié à la variation du cours des actions de catégorie A aux termes de l'évaluation du passif de rémunération à base d'actions (note 15). Conformément aux dispositions de l'IFRS 9, Instruments Financiers, les contrats de swap sur rendement total sont classés dans la catégorie « Juste valeur par le biais du résultat net » avec une évaluation subséquente à la juste valeur (note 17). La Société ne désigne pas ces instruments financiers dérivés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie et, par conséquent, les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l'état consolidé du résultat de la période afférente sous la ligne « Charges opérationnelles », en contrepartie des charges (gains) reliés à la rémunération à base d'actions. Jugements critiques et sources d'incertitude relative aux estimations La préparation des états financiers consolidés intérimaires conformément aux IFRS exige que la direction de la Société fasse des estimations et formule des hypothèses ayant une incidence sur l'application des politiques comptables et sur les montants des actifs, des passifs, des produits et des charges présentés pour les périodes considérées. Les informations détaillées sur les estimations, hypothèses et jugements critiques utilisés par la Société se retrouvent dans les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice clos le 27 octobre 2019. Bien que la direction revoit régulièrement ses estimations, les résultats réels peuvent différer de celles-ci. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et du climat d'incertitude économique s'y rattachant, la Société a révisé certaines de ses estimations et hypothèses les plus complexes, y compris les zones de jugement importantes, utilisées dans la préparation des états financiers consolidés intérimaires pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020. Les principales estimations révisées pour considérer l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'information financière de la Société ont été la détermination de l'existence d'indicateurs de dépréciation sur les actifs, unités génératrices de trésorerie (« UGT ») ou groupes d'UGT et les hypothèses utilisées dans l'établissement de leur valeur recouvrable lorsqu'un test de dépréciation s'est avéré nécessaire (note 7) et l'évaluation du risque de crédit sur les débiteurs (note 17). Des révisions additionnelles pourraient être nécessaires dans le futur en fonction de l'évolution de la pandémie de la COVID-19 et de ses impacts sur les résultats d'exploitation et sur la situation financière de la Société, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'évaluation finale de la valeur comptable des actifs de la Société. 10 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) INFORMATION SECTORIELLE Les secteurs opérationnels de la Société sont regroupés en trois secteurs distincts, soit ceux de l'emballage, de l'impression et des médias. Le secteur de l'emballage, spécialisé dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation de solutions d'emballages, tire ses revenus de la production de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films thermorétractables et des revêtements. Ses installations se situent principalement aux États-Unis, au Canada et en Amérique Latine. Le secteur de l'impression tire ses revenus d'une offre de services intégrée pour les détaillants, incluant les services de prémédia, l'impression de circulaires et de produits marketing sur le lieu de vente, et la distribution de porte en porte, ainsi que d'une gamme de solutions d'impression novatrices en matière de journaux, de magazines, de livres en couleurs et de produits marketing personnalisés et de masse. Ses installations se situent au Canada. La colonne Autres comprend les activités du secteur des médias, certains coûts du siège social ainsi que l'élimination des ventes inter-sectorielles. Le secteur des médias tire ses revenus des produits d'édition imprimés et numériques, en français et en anglais, qui se déclinent comme suit : livres éducationnels, publications spécialisées pour les professionnels et journaux. Les ventes inter-sectorielles de la Société sont comptabilisées aux prix de transfert convenus, lesquels se rapprochent de la juste valeur. Les opérations autres que les ventes sont comptabilisées à la valeur comptable. Les tableaux suivants présentent les différentes composantes sectorielles des états consolidés du résultat : Pour la période de trois mois close le 26 juillet 2020 Résultats Emballage Impression Autres consolidés Revenus 348,7 $ 223,8 $ 14,9 $ 587,4 $ Charges opérationnelles 283,7 154,4 10,0 448,1 Frais de restructuration et autres coûts - 9,0 0,2 9,2 Résultat opérationnel avant amortissement 65,0 60,4 4,7 130,1 Amortissement 35,8 16,1 2,9 54,8 Résultat opérationnel 29,2 $ 44,3 $ 1,8 $ 75,3 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 65,0 $ 69,4 $ 4,9 $ 139,3 $ Résultat opérationnel ajusté (1) 45,6 54,5 2,0 102,1 Acquisitions d'actifs non courants (2) 12,1 $ 3,4 $ 4,0 $ 19,5 $ Résultats Pour la période de trois mois close le 28 juillet 2019 Emballage Impression Autres consolidés Revenus 395,0 $ 310,5 $ 23,4 $ 728,9 $ Charges opérationnelles 343,0 251,7 21,3 616,0 Frais de restructuration et autres coûts 2,2 2,6 0,9 5,7 Résultat opérationnel avant amortissement 49,8 56,2 1,2 107,2 Amortissement 35,1 13,2 2,3 50,6 Résultat opérationnel 14,7 $ 43,0 $ (1,1) $ 56,6 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 52,0 $ 58,8 $ 2,1 $ 112,9 $ Résultat opérationnel ajusté (1) 34,1 46,8 - 80,9 Acquisitions d'actifs non courants (2) 15,6 $ 9,4 $ 1,9 $ 26,9 $ 11 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 3 INFORMATION SECTORIELLE (SUITE) Pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 Résultats Emballage Impression Autres consolidés Revenus 1 074,5 $ 814,6 $ 29,2 $ 1 918,3 $ Charges opérationnelles 905,0 625,4 35,3 1 565,7 Frais de restructuration et autres coûts - 20,7 8,8 29,5 Résultat opérationnel avant amortissement 169,5 168,5 (14,9) 323,1 Amortissement 107,4 47,1 8,4 162,9 Résultat opérationnel 62,1 $ 121,4 $ (23,3) $ 160,2 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 169,5 $ 189,2 $ (6,1) $ 352,6 $ Résultat opérationnel ajusté (1) 111,4 145,7 (14,4) 242,7 Acquisitions d'actifs non courants (2) 41,1 $ 23,1 $ 14,1 $ 78,3 $ Résultats Pour la période de neuf mois close le 28 juillet 2019 Emballage Impression Autres consolidés Revenus 1 209,1 $ 980,8 $ 58,0 $ 2 247,9 $ Charges opérationnelles 1 058,6 791,9 60,7 1 911,2 Frais de restructuration et autres coûts 5,6 19,9 6,1 31,6 Dépréciation d'actifs - 0,5 - 0,5 Résultat opérationnel avant amortissement 144,9 168,5 (8,8) 304,6 Amortissement 104,9 39,5 6,9 151,3 Résultat opérationnel 40,0 $ 129,0 $ (15,7) $ 153,3 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 150,5 $ 188,9 $ (2,7) $ 336,7 $ Résultat opérationnel ajusté (1) 97,4 152,9 (9,1) 241,2 Acquisitions d'actifs non courants (2) 53,2 $ 22,5 $ 16,1 $ 91,8 $ Les dirigeants de la Société utilisent principalement le résultat opérationnel ajusté pour prendre des décisions et évaluer la performance des secteurs. Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté et le résultat opérationnel ajusté excluent les frais de restructuration et autres coûts, la dépréciation d'actif, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, ainsi que la reconnaissance accélérée des revenus reportés dans le cadre des ententes conclues avec The Hearst Corporation (uniquement le résultat opérationnel ajusté en ce qui concerne l'amortissement des actifs incorporels liés à des acquisitions). Ces montants incluent les immobilisations incorporelles générées en interne, les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles, excluant celles acquises dans le cadre de regroupements d'entreprises, qu'elles soient payées ou non. 12 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) INFORMATION SECTORIELLE (SUITE) Information supplémentaire sur les revenus Le tableau ci-bas présente la ventilation des revenus selon le type de produit et par secteur géographique, ainsi qu'un rapprochement avec les revenus par secteur: Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 (1) 2020 2019 (1) Produits d'emballage 326,2 $ 1 000,5 $ Amériques 369,7 $ 1 132,1 $ Reste du monde 22,5 25,3 74,0 77,0 348,7 395,0 1 074,5 1 209,1 Services d'impression (2) Services liés aux détaillants (3) 122,4 181,9 463,5 576,0 Produits marketing 42,7 46,4 152,3 147,4 Magazines et livres 35,7 50,5 124,4 161,8 Journaux 23,0 31,7 74,4 95,6 223,8 310,5 814,6 980,8 Médias (2) 19,0 26,2 39,4 64,6 Ventes intersectorielles (4,1) (2,8) (10,2) (6,6) 587,4 $ 728,9 $ 1 918,3 $ 2 247,9 $ Le total de l'actif sectoriel de la Société se présente comme suit : Au Au 26 juillet 27 octobre 2020 2019 Emballage 2 275,7 $ 2 457,1 $ Impression 887,8 945,9 Autres (4) 394,9 378,8 3 558,4 $ 3 781,8 $ Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. Les revenus tirés des services d'impression et médias sont majoritairement effectués en Amérique du Nord. Les revenus des services liés aux détaillants comprennent les services d'impression, de prémédia et de distribution. Cette rubrique comprend notamment la trésorerie, les impôts sur le résultat à recevoir, les immobilisations corporelles et incorporelles, les impôts différés et l'actif au titre des régimes à prestations définies non alloués aux secteurs. 13 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET ACQUISITION D'ACTIFS Regroupements d'entreprises Transactions pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 Artisan Complete

Le 10 janvier 2020, poursuivant son expansion dans le créneau de l'impression de produits marketing sur le lieu de vente, la Société a acquis la totalité des actions d'Artisan Complete Limited Inc. (« Artisan Complete »), une entreprise située à Markham, en Ontario, spécialisée dans la création d'environnements de commerce au détail stimulants, l'affichage sur le lieu de vente et l'impression grand format. La transaction s'est conclue à un prix d'acquisition de 12,7 millions de dollars, avant déduction de certains passifs remboursés par la Société et incluant une retenue sur acquisition de 1,0 million de dollars payable 18 mois après la date de clôture de la transaction si aucune indemnité pour dommages n'est réclamée par la Société pendant la période de référence.

Au 26 juillet 2020, la mise à jour de la répartition préliminaire du prix d'acquisition d'Artisan Complete, sur la base de l'information disponible en date des présents états financiers consolidés résumés intermédiaires, a mené à la comptabilisation d'un goodwill total de 2,1 millions de dollars. Le goodwill reconnu n'est pas déductible fiscalement. Les changements apportés à la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge dans la répartition du prix d'acquisition au cours de la période de trois mois close le 26 juillet 2020 sont négligeables. La Société prévoit finaliser la comptabilisation de cette acquisition au cours des prochains mois. Transactions pour l'exercice clos le 27 octobre 2019 Trilex

Le 30 août 2019, la Société a acquis une participation de 60% dans Industrial y Commercial Trilex C.A (« Trilex »), un fournisseur d'emballages plastiques situé à Guayaquil, en Équateur, pour un prix d'acquisition final de 4,1 millions de dollars (3,1 millions de dollars américains) payé en espèces. Cette acquisition s'inscrivait dans la stratégie de croissance pour le secteur de l'emballage et accroît la présence de la Société en Amérique latine avec un deuxième site situé en Équateur.

Au 26 juillet 2020, la répartition finale du prix d'acquisition a mené à la comptabilisation d'un gain sur acquisition avantageuse supplémentaire de 1,3 million de dollars, en plus du montant de 2,3 millions déjà reconnu pour l'exercice clos le 27 octobre 2019. Ce gain additionnel a été reconnu dans l'état consolidé du résultat sous la ligne Frais de restructuration et autres coûts (gains) en contrepartie des immobilisations corporelles pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020 (note 6). 14 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET ACQUISITION D'ACTIFS (SUITE) Regroupements d'entreprises (suite) Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge en date d'acquisition pour les transactions décrites ci-haut : Acquisitions de 2020 Acquisitions de 2019 Allocations Allocations Allocations préliminaires préliminaires finales Actifs acquis - $ Trésorerie acquise 3,5 $ 3,5 $ Actifs courants 10,5 9,4 9,0 Immobilisations corporelles 3,9 5,1 7,7 Actifs au titre de droits d'utilisation 5,5 - - Immobilisations incorporelles 3,1 - - Goodwill 2,1 - - 25,1 $ 18,0 $ 20,2 $ Passifs pris en charge 5,9 Passifs courants $ 4,5 $ 4,5 $ Dette à long terme (incluant la portion courante) et autres éléments de dette assumés (1) 4,1 1,7 1,7 Obligations locatives (incluant la portion courante) 5,5 - - Prestations de retraite et autres régimes d'avantages post-emploi - 1,0 1,0 Impôts différés 0,9 0,2 0,1 16,4 7,4 7,3 8,7 $ 10,6 $ 12,9 $ Participation ne donnant pas le contrôle - $ (4,2) $ (5,2) $ Gain sur acquisition à des conditions avantageuses - (2,3) (3,6) 8,7 $ 4,1 $ 4,1 $ $ Contrepartie totale 7,7 $ Trésorerie déboursée 4,1 $ 4,1 $ Contrepartie à payer à long terme 1,0 - - 8,7 $ 4,1 $ 4,1 $ Au 26 juillet 2020, la Société avait remboursé la totalité du montant de 4,1 millions de dollars sur la dette à long terme et autres éléments de dette assumés relatifs à l'acquisition d'Artisan Complete, mais n'avait pas remboursé le montant de 1,7 million de dollars correspondant à la dette à long terme acquise sur l'acquisition de Trilex. Acquisition d'actifs Transactions pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 Enviroplast

Le 15 juin 2020, la Société a acquis les actifs d'Enviroplast Inc. (« Enviroplast »), œuvrant dans le recyclage de plastiques souples au Québec. Cette acquisition représente un premier pas vers l'intégration verticale du recyclage des plastiques dans la chaîne de production du secteur de l'emballage et supporte l'objectif de la création d'une économie circulaire du plastique. Le prix d'acquisition a été fixé à 2,4 millions de dollars, excluant une contrepartie éventuelle à payer qui est fonction de l'atteinte de performance opérationnelle basée sur la production annuelle de plastique recyclé. Cessions d'entreprises Vente des activités d'emballage papier et de polypropylène tissé

Le 17 janvier 2020, la Société a conclu la vente de ses activités d'emballage papier et de polypropylène tissé à Hood Packaging Corporation aux termes de l'entente définitive annoncée le 27 novembre 2019. Le périmètre de la transaction de vente couvre les actifs reliés aux activités d'emballage papier, incluant les bâtiments et les équipements de quatre usines, ainsi que des actifs reliés aux activités d'emballage papier et de polypropylène tissé d'une usine située en Caroline du Sud.

Pour cette transaction de vente, la Société a reçu une contrepartie finale en espèces de 180,1 millions de dollars américains (235,3 millions de dollars) incluant les ajustements du fonds de roulement, mais avant considération des coûts de transaction engagés sur la transaction, lesquels se sont élevés à 3,2 millions de dollars. 15 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 4 REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES ET ACQUISITION D'ACTIFS (SUITE) Cessions d'entreprises (suite) • Vente des activités d'emballage papier et de polypropylène tissé (suite) Contrepartie reçue relative à la vente des activités d'emballage papier et de polypropylène tissé Trésorerie 235,1 $ Coûts de transaction (3,2) Contrepartie reçue, net des coûts de transaction 231,9 Ajustements finaux liés au fonds de roulement 0,2 Contrepartie reçue 232,1 Actifs et passifs cédés Actifs courants 62,1 Immobilisations corporelles 74,4 Immobilisations incorporelles 56,7 Goodwill 54,8 Passifs courants (11,2) Actifs et passifs cédés, montant net 236,8 Perte sur disposition avant impôts (4,7) Incidence fiscale de la disposition (11,7) Perte sur disposition, net d'impôts (16,4) $ 16 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 5 CHARGES OPÉRATIONNELLES Les charges opérationnelles par principales rubriques se détaillent comme suit : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Coûts liés au personnel (1) 127,7 $ 190,8 $ 487,8 $ 592,4 $ Chaîne d'approvisionnement et logistique (2) 294,3 387,4 992,3 1 216,8 Autres biens et services (3) 26,1 37,8 85,6 102,0 448,1 $ 616,0 $ 1 565,7 $ 1 911,2 $ Au cours des périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, la Société a comptabilisé sous le poste « Coûts liés au personnel », à l'encontre des dépenses de salaires admissibles, des montants respectifs de 35,9 millions de dollars et 44,0 millions, représentant les montants réclamés en vertu de la Subvention salariale d'urgence du Canada. Au 26 juillet 2020, la Société avait déjà encaissé une portion des montants réclamés à ce titre et continuait d'estimer qu'il existait une assurance raisonnable que le montant non encaissé à ce jour serait reçu du gouvernemental fédéral canadien sur la base des critères d'admissibilité toujours rencontrés. Le poste « Chaîne d'approvisionnement et logistique » comprend principalement les coûts de production et de distribution liés aux fournisseurs externes. Le poste « Autres biens et services » comprend principalement les coûts de promotion, de publicité et de télécommunications, les fournitures de bureau, les frais liés à l'immobilier ainsi que les honoraires professionnels. 6 FRAIS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES COÛTS Les frais de restructuration et autres coûts par principales rubriques se détaillent comme suit : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Réduction d'effectifs 3,1 $ 1,9 $ 13,5 $ 18,4 $ (Gains) pertes reliés à la vente de certaines activités (1) (1,2) - 8,9 4,3 Autres éléments (2) 7,1 2,3 6,0 4,5 Contrats déficitaires - 0,6 0,4 1,2 Coûts d'acquisition et d'intégration d'entreprises (3) 0,2 0,9 0,7 3,2 9,2 $ 5,7 $ 29,5 $ 31,6 $ Les montants présentés sous cette ligne incluent principalement les éléments suivants : Pour la période de trois mois close le 26 juillet 2020 : • Un gain sur acquisition à des conditions avantageuses de 1,3 million de dollars résultant de la comptabilisation finale de l'acquisition de Trilex (note 4); Pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 : Un gain sur acquisition à des conditions avantageuses de 1,3 million de dollars résultant de la comptabilisation finale de l'acquisition de Trilex (note 4);

Une perte sur disposition liée à la vente des activités d'emballage papier et de polypropylène tissé de 4,7 millions de dollars (note 4); et

Une charge pour des soldes à recevoir liés à des transactions précédentes de 3,8 millions de dollars. Les montants présentés sous cette ligne incluent principalement les éléments suivants : Pour la période de trois mois close le 26 juillet 2020 : Une charge de 1,5 million de dollars pour des coûts engagés en lien avec des fermetures d'usines; et

Une charge de 2,4 millions de dollars relative à des coûts additionnels atypiques engagés dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 17 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) FRAIS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES COÛTS (SUITE) Pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 : Un gain de 2,9 millions de dollars lié à l'effet de la réévaluation à la juste valeur d'une contrepartie conditionnelle à payer dans le cadre d'un regroupement d'entreprises passé (note 17);

Un gain d'un montant de 4,6 millions de dollars en lien avec un produit d'assurance à recevoir pour le remplacement d'un équipement détruit par le feu, net de la perte sur la décomptabilisation de l'actif en cause;

Une charge de 4,9 millions de dollars pour des coûts engagés en lien avec des fermetures d'usines; et

Une charge de 4,4 millions de dollars relative à des coûts additionnels atypiques engagés dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les coûts d'acquisition d'entreprises comprennent les coûts de transaction, principalement des frais juridiques, les commissions payées à la réussite de la transaction et autres honoraires professionnels, pour des regroupements d'entreprises potentiels ou réalisés, ainsi que les coûts en lien avec l'intégration des entreprises acquises. DÉPRÉCIATION D'ACTIFS Test de dépréciation La Société effectue le test annuel de dépréciation sur les groupes d'Unités Génératrices de Trésorerie ("UGT") au cours du dernier trimestre de chaque exercice, sauf lorsqu'il existe des changements de circonstances qui indiqueraient que la valeur recouvrable des groupes d'UGT pourrait être inférieure à leur valeur nette comptable avant cette date. Les résultats du dernier test de dépréciation annuel effectué pour l'exercice clos le 27 octobre 2019 ont démontré des valeurs recouvrables supérieures aux valeurs nettes comptables pour l'ensemble des groupes d'UGT de la Société, ne menant à aucune charge de dépréciation. Tel que divulgué dans les derniers états financiers consolidés intérimaires publiés le 10 juin 2020 pour les périodes de trois mois et six mois closes le 26 avril 2020, la Société avait évalué s'il existait des indicateurs de dépréciation, notamment dans le contexte de l'éclosion de la pandémie de la COVID-19 et de ses impacts économiques sur les activités de la Société. Cette évaluation avait mené à l'identification d'indicateurs de dépréciation au niveau des groupes d'UGT du secteur de l'impression, principalement en raison d'une réduction des activités pour la période de trois mois close le 26 avril 2020, incluant des mises à pieds temporaires, suite aux mesures qui avaient été annoncées par les gouvernements du Québec et de l'Ontario obligeant l'arrêt temporaire des services considérés comme étant non essentiels. En présence d'indicateurs de dépréciation, la Société avait effectué un test de dépréciation sur les groupes d'UGT du secteur de l'impression, lequel n'avait pas mené à la comptabilisation d'une charge de dépréciation pour les périodes de trois mois et six mois closes le 26 avril 2020. Aucun indicateur de dépréciation n'avait été identifié au sein des groupes d'UGT du secteur de l'emballage et du secteur des médias. Au 26 juillet 2020, la Société a mis à jour son évaluation des indicateurs de dépréciation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de son évolution depuis la dernière analyse effectuée. Compte tenu que la situation a évolué favorablement au cours de la période de trois mois close le 26 juillet 2020, incluant une reprise graduelle du volume pour les activités du secteur de l'impression, incluant le rappel d'employés qui avaient été placés en mise à pied temporaire, aucun indicateur de dépréciation n'a été identifié sur les groupes d'UGT de ce secteur. La Société a également conclu qu'il n'existait toujours aucun indicateur de dépréciation sur les groupes d'UGT reliés au secteur de l'emballage, entre autres en raison de la demande soutenue depuis le début de la pandémie pour les produits notamment destinés à l'industrie alimentaire, et sur les groupes d'UGT du secteur des médias, considérant la hausse des activités en lien avec l'impression de manuels scolaires pour la période de trois mois close le 26 juillet 2020. 18 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 8 AMORTISSEMENT L'amortissement se détaille comme suit : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Immobilisations corporelles 30,4 $ 30,3 $ 90,1 $ 90,6 $ Actifs au titre de droits d'utilisation 5,0 - 14,8 - Immobilisation incorporelles 19,4 20,3 58,0 60,7 Immobilisations incorporelles et autres éléments d'actif, constatés dans les postes 54,8 50,6 162,9 151,3 5,3 16,0 de revenus et charges opérationnelles 5,4 16,1 60,1 $ 56,0 $ 178,9 $ 167,4 $ 9 FRAIS FINANCIERS NETS Les frais financiers nets se détaillent comme suit : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Frais financiers de la dette à long terme 9,5 $ 14,8 $ 34,5 $ 46,6 $ Intérêts sur obligations locatives 0,8 - 2,5 - Intérêts nets sur l'actif et le passif au titre des régimes à prestations définies 0,6 0,6 1,8 1,9 Autres frais (revenus) 0,1 0,9 (0,5) 2,0 Gains nets de change - - (1,6) (0,3) 11,0 $ 16,3 $ 36,7 $ 50,2 $ 19 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 10 IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT Le tableau suivant présente le rapprochement entre les impôts sur le résultat au taux d'imposition statutaire prévu par la loi au Canada et les impôts sur le résultat au taux d'imposition effectif : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Résultat avant impôts sur le résultat 64,3 $ 40,3 $ 123,5 $ 103,1 $ Taux d'imposition statutaire prévu par la loi au Canada (1) 26,52 % 26,62 % 26,52 % 26,62 % Impôts sur le résultat au taux d'imposition statutaire 17,1 10,7 32,8 27,4 Effet des écarts des taux d'imposition dans d'autres juridictions - (2,6) (0,5) (8,5) Impôts sur les dépenses non déductibles et les revenus non imposables 0,3 (0,4) 1,2 2,0 Impôts sur les frais de restructuration et autres coûts non déductibles et revenus non imposables (0,2) - 12,4 - Variation d'actifs d'impôt différé liés à des pertes fiscales ou à des différences - (2,7) non comptabilisées antérieurement 0,6 0,3 Effet de la réforme fiscale américaine (2) - 30,2 - 30,2 Autres (1,2) (1,6) (0,3) (2,1) Impôts sur le résultat au taux d'imposition effectif 16,0 $ 36,9 $ 42,9 $ 49,3 $ Impôts sur le résultat avant les éléments suivants 22,9 $ 12,4 $ 51,2 $ 40,7 $ Effet de la réforme fiscale américaine (2) - 30,2 - 30,2 Impôts sur l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements (4,3) (13,0) d'entreprises (4,5) (13,7) Impôts sur les frais de restructuration et autres coûts, excluant l'incidence fiscale de la disposition (2,6) (1,2) (7,0) (7,8) Incidence fiscale de la disposition - - 11,7 - Impôts sur la dépréciation d'actifs - - - (0,1) Impôts sur le résultat au taux d'imposition effectif 16,0 $ 36,9 $ 42,9 $ 49,3 $ Le taux d'imposition applicable de la Société correspond aux taux canadiens combinés applicables dans les provinces où la Société exerce ses activités. Le 22 décembre 2017, une réforme fiscale américaine (connue sous l'appellation « Tax Cuts and Jobs Act ») est entrée en vigueur. La réforme a réduit le taux d'impôt statutaire fédéral des sociétés aux États-Unis à partir du 1 er janvier 2018, le faisant passer d'un taux progressif pouvant aller jusqu'à 35 % à un taux fixe de 21 %. La provision d'impôt américaine de la Société pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019, ainsi que les actifs et passifs d'impôt en découlant, a été établie en fonction de la législation fiscale (« Internal Revenue Code ») et les règlements connexes alors en vigueur. Au cours de la période de neuf mois close le 28 juillet 2019, une nouvelle directive a été adoptée. L'application rétroactive de cette directive a eu pour effet de réduire de 30,2 millions de dollars la valeur des actifs d'impôt différés reconnus précédemment. 20 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 11 DETTE A LONG TERME Au 26 juillet 2020, un montant de 234,9 millions de dollars était présenté dans les Passifs courants et se composait de la tranche A de 84,0 millions de dollars (62,5 millions de dollars américains) et de la tranche B de 150,9 millions de dollars (112,5 millions de dollars américains) des Prêts à terme, venant à échéance les 1er novembre 2020 et 1er mai 2021, respectivement. Remboursement de prêts à terme Le 3 février 2020, la Société a remboursé 50,0 millions de dollars américains (66,4 millions de dollars) sur la tranche A des prêts à terme en dollars américains. Le 18 février 2020, la Société a remboursé en totalité les tranches G et H de prêts à terme en dollars canadiens d'un montant de 150,0 millions de dollars chacune. Facilités de crédit Le 17 janvier 2020, la Société a prolongé l'échéance de sa facilité de crédit, au montant disponible de 400,0 millions de dollars ou l'équivalent en dollars américains, d'une année supplémentaire, soit jusqu'en février 2025, selon les mêmes modalités. Au 26 juillet 2020, aucun montant n'était prélevé sur les facilités de crédit, et la disponibilité au titre des facilités de crédit était de 433,5 millions de dollars. Instruments de couverture Au 26 juillet 2020, la Société avait désigné un montant de 684,4 millions de dollars américains (918,2 millions de dollars) de prêts à terme et des facilités de crédit existantes en dollars américains comme instrument de couverture de l'investissement net dans ses établissements étrangers. Par conséquent, au cours des périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, un gain de change de 47,0 millions de dollars et une perte de change de 19,3 millions, respectivement, ont été reclassés dans les autres éléments du résultat global, respectivement. La Société a conclu des swaps de taux d'intérêt au cours de l'exercice 2019 dans le but de se couvrir contre les risques de variations futures de taux d'intérêt pour un montant de 450,0 millions de dollars américains de certains de ses prêts à terme jusqu'à leur échéance respective. La Société applique la comptabilité de couverture de flux de trésorerie en désignant ces contrats de swap comme élément de couverture. Par conséquent, au cours des périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, la variation de juste valeur de ces instruments de couverture, soit un gain de 1,5 million de dollars et une perte de 14,1 millions, respectivement, a été comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, respectivement. La Société est soumise à certaines clauses restrictives, y compris le maintien de certains ratios financiers. Au cours des périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, la Société n'a été en défaut à l'égard d'aucune de ces clauses. 12 AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF Les composantes des autres éléments du passif se détaillent comme suit : Au Au 26 juillet 27 octobre Notes 2020 2019 (1) Revenus reportés 2,8 $ 4,6 $ Charges à payer et autres passifs 7,3 18,6 Rémunération à base d'actions 15 10,0 9,4 Passif au titre des régimes à prestations définies 86,1 81,7 Instruments financiers dérivés 17 29,3 14,9 135,5 $ 129,2 $ Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période. 21 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 13 CAPITAL SOCIAL Le tableau suivant présente l'évolution du capital social de la Société pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 : Nombre d'actions Montant Actions à droit de vote subalterne catégorie A Solde au 27 octobre 2019 73 360 754 622,9 $ Conversion d'actions catégorie B en actions à droit de vote subalterne catégorie A 3 800 - Actions rachetées et annulées (450 450) (3,8) Levée d'options d'achat d'actions 135 240 1,9 Solde au 26 juillet 2020 73 049 344 621,0 Actions catégorie B Solde au 27 octobre 2019 13 979 626 19,0 Conversion d'actions catégorie B en actions à droit de vote subalterne catégorie A (3 800) - Solde au 26 juillet 2020 13 975 826 19,0 87 025 170 640,0 $ Rachat d'actions La Société a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 2 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 190 560 actions catégorie B. Les rachats sont effectués dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto. La Société avait été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, ou une date antérieure si l'offre était complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 189 344 actions catégorie B. Les rachats ont été faits dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto. Au cours de la période de neuf mois close le 26 juillet 2020, la Société a racheté et annulé 450 450 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A à un prix moyen pondéré de 15,70 $, pour une contrepartie totale en espèce de 7,1 millions de dollars. L'excédent de la contrepartie totale payée sur la valeur comptable des actions, au montant de 3,3 millions de dollars, a été comptabilisé en réduction des résultats non distribués. La Société n'avait aucune obligation de racheter ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et ses actions catégorie B au 26 juillet 2020. Au cours de la période de neuf mois close le 28 juillet 2019, la Société n'a effectué aucun rachat de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A, et n'avait aucune obligation de racheter ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et ses actions catégorie B au 28 juillet 2019. Dividendes Des dividendes de 0,225 $ et 0,22 $ par action ont été déclarés et versés aux détenteurs d'actions pour les périodes de trois mois closes le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019, respectivement. Des dividendes de 0,67 $ et 0,65 $ par action ont été déclarés et versés aux détenteurs d'actions pour les périodes de neuf mois closes le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019, respectivement. 22 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 14 RÉSULTAT NET PAR ACTION Le tableau suivant présente un rapprochement des composantes utilisées dans le calcul du résultat net de base et dilué par action : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Numérateur 48,3 $ 80,4 $ Résultat net 3,4 $ 53,8 $ Dénominateur (en millions) 87,0 87,1 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base 87,3 87,3 Effet dilutif des options d'achat d'actions - 0,1 - 0,1 Nombre moyen pondéré d'actions - dilué 87,0 87,4 87,1 87,4 Au 26 juillet 2020, il n'existait plus aucune option d'achat d'actions en circulation. Au 28 juillet 2019, toutes les options d'achat d'actions étaient incluses dans le calcul du résultat net dilué par action étant donné leur effet potentiel dilutif. 23 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 15 RÉMUNÉRATION À BASE D'ACTIONS Régime d'unités d'actions à l'intention de certains dirigeants et cadres supérieurs La Société offre un régime d'unités d'actions à l'intention de certains dirigeants et cadres supérieurs en vertu duquel des unités d'actions différées (« UAD ») et des unités d'actions restreintes (« UAR ») sont attribuées. Les UAD et les UAR acquises seront versées, au gré de la Société, en espèces ou en actions à droit de vote subalterne catégorie A de la Société achetées sur le marché libre. Le tableau suivant présente l'évolution de la situation du régime pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 : Nombre d'unités UAD UAR Solde au 27 octobre 2019 435 890 868 893 Unités attribuées 113 764 474 190 Unités annulées (9 128) (61 457) Unités payées (27 939) (247 564) Unités converties 6 805 - Dividendes versés en unités 23 750 44 395 Solde au 26 juillet 2020 543 142 1 078 457 Au 26 juillet 2020, le passif relatif au régime d'unités d'actions à l'intention de certains dirigeants et cadres supérieurs était de 13,6 millions de dollars (13,4 millions au 27 octobre 2019). Les charges enregistrées dans les états consolidés du résultat pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020 ont été de 4,6 millions de dollars et 4,0 millions, respectivement. Les charges enregistrées dans les états consolidés du résultat pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019 ont été de 0,7 million de dollars et 0,8 million, respectivement. Des montants de 0,1 million de dollars et 3,8 millions ont été payés en vertu de ce régime pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, respectivement. Un montant de 7,3 millions de dollars a été payé en vertu de ce régime pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019. Régime d'unités d'actions à l'intention des administrateurs La Société offre un régime d'unités d'actions différées à l'intention de ses administrateurs. En vertu de ce régime, les administrateurs peuvent choisir de recevoir à titre de rémunération une somme en espèces, des unités d'actions différées ou une combinaison des deux. Le tableau suivant présente l'évolution de la situation du régime pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020 : Nombre d'unités Solde au 27 octobre 2019 291 271 Rémunération des administrateurs 40 865 Dividendes versés en unités 14 761 Solde au 26 juillet 2020 346 897 Au 26 juillet 2020, le passif relatif au régime d'unités d'actions à l'intention des administrateurs était de 5,3 millions de dollars (4,7 millions au 27 octobre 2019). Les charges enregistrées dans les états consolidés du résultat pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020 ont été de 1,6 million de dollars et 0,9 million, respectivement. Les charges (gains) enregistrés dans les états consolidés du résultat pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019 ont été de néant et (0,5) million de dollars, respectivement. Des montants de 0,1 million de dollars et 0,3 million ont été payés en vertu de ce régime pour la périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020, respectivement. Des montants de 0,1 million de dollars et de 0,7 million ont été payés en vertu de ce régime pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019, respectivement. Contrat de swap sur rendement total Au 26 juillet 2020, la Société avait conclu un contrat de swap sur rendement total devenu effectif le 24 février 2020, visant un total de 950 000 unités achetées à un prix moyen pondéré de 16,37 $, pour couvrir une partie des charges (gains) enregistrés au titre de la rémunération à base d'actions qui varient en fonction du cours de l'action de la Société (note 2). Le contrat de swap sur rendement total a une durée de 12 mois, renouvelable annuellement. Les pertes (gains) comptabilisés dans les états consolidés du résultat dans les Charges opérationnelles pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020 correspondant à la variation de la juste valeur du contrat de swap sur rendement total pour les unités à l'intention des dirigeants et cadres supérieurs et celle à l'intention des administrateurs, avant considération des dividendes reçus et intérêts payés, ont été de (3,3) millions de dollars et 1,7 million, respectivement. 24 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 15 RÉMUNÉRATION À BASE D'ACTIONS (SUITE) Régime d'options d'achat d'actions Le tableau suivant présente l'évolution de la situation du régime pour la période de neuf mois close le 26 juillet 2020: Moyenne Nombre pondérée des d'options prix de levée Options en cours au début de la période 135 240 11,33 $ Levées (135 240) 11,33 Options en cours et pouvant être levées à la fin de la période - - $ Au 26 juillet 2020, le solde des options d'achat d'actions disponible pour attributions futures en vertu du régime était de 3 583 635. 16 CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL Écarts actuariels Cumul des Couvertures Couvertures Écarts de des régimes à autres de flux de d'investissement conversion prestations éléments du trésorerie net cumulés définies résultat global Solde au 27 octobre 2019 (9,8) $ (9,1) $ 31,1 $ (38,1) $ (25,9) $ Variation nette des gains (pertes), déduction faite des impôts sur le résultat (7,3) (16,6) 46,5 (1,2) 21,4 Solde au 26 juillet 2020 (17,1) $ (25,7) $ 77,6 $ (39,3) $ (4,5) $ Solde au 28 octobre 2018 0,2 $ (3,8) $ 39,3 $ (24,9) $ 10,8 $ Variation nette des gains (pertes), déduction faite des impôts sur le résultat (8,7) (4,4) 9,4 (5,2) (8,9) Solde au 28 juillet 2019 (8,5) $ (8,2) $ 48,7 $ (30,1) $ 1,9 $ Au 26 juillet 2020, il est prévu que les montants suivants soient reclassés au résultat net des prochains exercices comme suit : 2020 2021 2022 2023 Total Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie (0,2) $ (0,4) $ (8,0) $ (14,6) $ (23,2) $ Impôts sur le résultat - (0,1) (2,1) (3,9) (6,1) (0,2) $ (0,3) $ (5,9) $ (10,7) $ (17,1) $ 25 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 16 CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (SUITE) Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies Les écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies comptabilisés aux autres éléments du résultat global s'expliquent par les éléments suivants : Trois mois clos le Neuf mois clos le 26 juillet 28 juillet 26 juillet 28 juillet 2020 2019 2020 2019 Écarts actuariels sur l'obligation - variation dans le taux d'actualisation (65,7) $ (31,2) $ (55,5) $ (86,9) $ Écarts actuariels sur les actifs des régimes - excluant les revenus d'intérêts 47,9 32,6 55,4 80,6 Effet du plafond sur la comptabilisation des actifs 0,9 (0,9) (1,3) (0,9) (16,9) $ 0,5 $ (1,4) $ (7,2) $ Les écarts actuariels sur l'obligation comptabilisés à l'état du résultat global pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020 s'expliquent par la variation du taux d'actualisation, qui est passé de 3,1 % au 27 octobre 2019 à 2,6 % au 26 juillet 2020 au Canada, et de 3,30 % au 27 octobre 2019 à 2,50 % au 26 juillet 2020 aux États Unis. Les écarts actuariels sur les actifs des régimes sont dus au taux de rendement réel des actifs qui a été globalement supérieur au rendement attendu pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 26 juillet 2020. Les écarts actuariels sur l'obligation comptabilisés à l'état du résultat global pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019 s'expliquent par la variation du taux d'actualisation qui est passé de 3,9 % au 28 octobre 2018 à 3,0 % au 28 juillet 2019 au Canada, et de 4,25 % au 28 octobre 2018 à 3,60% au 28 juillet 2019 aux États Unis. Les écarts actuariels sur les actifs des régimes sont dus au taux de rendement réel des actifs qui a été globalement supérieur au rendement attendu pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 28 juillet 2019. 17 INSTRUMENTS FINANCIERS Juste valeur des instruments financiers La juste valeur représente le montant qui serait reçu pour la vente d'un actif ou versé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. Les estimations de la juste valeur sont effectuées à un moment précis, en tenant compte d'hypothèses concernant les montants, l'échelonnement des flux de trésorerie futurs estimatifs et les taux d'actualisation. Par conséquent, de par sa nature estimative et subjective, la juste valeur ne doit pas être interprétée comme étant réalisable advenant le règlement immédiat des instruments financiers. La valeur comptable de la trésorerie, des débiteurs, et des créditeurs et des charges à payer se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. La juste valeur de la dette à long terme est établie en utilisant une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs et des estimations formulées par la direction quant aux taux d'intérêts sur les marchés pour des émissions identiques ou similaires. Les seuls instruments financiers de la Société qui sont évalués à la juste valeur de façon récurrente dans les périodes subséquentes à leur comptabilisation initiale sont les instruments financiers dérivés, soit les contrats de change à terme, les contrats de swaps de taux d'intérêt, les contrats de swaps de rendement total et les contreparties conditionnelles à payer dans le cadre de regroupements d'entreprises. La juste valeur des instruments financiers dérivés est établie à l'aide d'une évaluation à la valeur de marché estimée, ajustée en fonction de la qualité du crédit de la contrepartie. Le modèle d'évaluation des contreparties conditionnelles tient compte de la valeur actualisée des paiements attendus par application d'un taux d'actualisation ajusté pour tenir compte du risque. Le paiement attendu est déterminé en évaluant les divers scénarios de réalisation des seuils de performance financière préétablis, le montant à payer aux termes de chaque scénario et la probabilité de réalisation de chacun de ces scénarios. La Société présente une hiérarchie des justes valeurs sur trois niveaux qui tient compte de l'importance des données utilisées pour établir les évaluations à la juste valeur. La juste valeur des actifs et passifs financiers classés dans les trois niveaux suivants est évaluée comme suit : Niveau 1 - Cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques,

Niveau 2 - Données autres que les cours visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (prix) ou indirectement (dérivés des prix),

Niveau 3 - Données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. 26 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS INTERMÉDIAIRES non audités Trimestres clos le 26 juillet 2020 et le 28 juillet 2019 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 17 INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE) Juste valeur des instruments financiers (suite) Le tableau suivant présente la juste valeur et la valeur comptable des autres instruments financiers et des instruments financiers dérivés : Au 26 juillet 2020 Au 27 octobre 2019 Juste Valeur Juste Valeur valeur comptable valeur comptable Contrats de change à terme à l'actif 1,6 $ 1,6 $ 1,8 $ 1,8 $ Contrats de swaps de taux d'intérêt à l'actif 4,8 4,8 - - Contreparties conditionnelles (8,2) (8,2) (10,6) (10,6) Dette à long terme (1 009,4) (1 040,0) (1 419,4) (1 383,1) Contrats de swaps de taux d'intérêt au passif (28,9) (28,9) (14,8) (14,8) Contrats de swap sur rendement total au passif (1,7) (1,7) - - Contrats de change à terme au passif (2,0) (2,0) (0,5) (0,5) Ces instruments financiers sont classés dans le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, à l'exception des contreparties conditionnelles à payer dans le cadre de regroupements d'entreprises qui sont classées dans le niveau 3. Au cours de la période de neuf mois close le 26 juillet 2020, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1, 2 et 3. Analyse de sensibilité des instruments financiers de niveau 3 Au 26 juillet 2020, toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation de 10 % des seuils de performance financière prévus des entreprises acquises se serait traduite par une diminution du résultat net de 6,7 millions de dollars. Une diminution de 10 % des seuils de performance financière prévus se serait traduite par une augmentation du résultat net de 6,8 millions de dollars. La variation des instruments financiers de niveau 3 se détaille comme suit pour la période de neuf mois close le : 26 juillet 2020 Solde au début de la période (10,6) $ Variation incluse au résultat net 2,9 Variation du cours de change (0,5) Solde à la fin de la période (8,2) $ Risque de crédit La Société comptabilise un compte de correction de valeur pour perte sur créance à l'aide d'une estimation des pertes de crédit fondée sur des pondérations probabilistes. La Société constitue le compte de correction de valeur pour perte sur créance en se fondant sur une évaluation collective et individuelle qui tient compte des événements passés, des circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique à venir. L'évaluation collective est effectuée en regroupant les comptes clients présentant des caractéristiques similaires, soit principalement l'emplacement géographique des clients, l'industrie dans laquelle ils opèrent et le nombre de jours depuis lesquels les comptes sont en souffrance. Dans son évaluation, la direction estime les pertes de crédit attendues en fonction de l'historique des pertes de crédit réelles et d'une évaluation éclairée du crédit, en tenant compte d'informations prospectives. Si les pertes de crédit réelles devaient différer des estimations, le résultat futur serait touché. Dans son évaluation du compte de correction de valeur pour perte sur créance au 26 juillet 2020, la Société a tenu compte de l'incidence économique de la pandémie de la COVID-19 sur son évaluation, y compris le risque de défaillance par ses clients compte tenu du ralentissement économique causé par cette pandémie. 27 Attachments Original document

