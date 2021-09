Transcontinental : T3-2021 Rapport trimestriel

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d'indication contraire, l'information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour le troisième trimestre clos le 25 juillet 2021.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement excluant les frais de restructuration et autres coûts (gains) et la amortissement ajusté dépréciation d'actifs. Marge du résultat opérationnel avant Résultat opérationnel avant amortissement ajusté divisé par les revenus. amortissement ajusté Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel excluant les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs ainsi que l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises. Marge du résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel ajusté divisé par les revenus. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (gains), la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises ainsi que l'ajustement sur les impôts additionnels dans d'autres juridictions découlant d'un exercice antérieur. Résultat net attribuable aux actionnaires Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société, excluant les frais de restructuration et autres coûts (gains), de la Société ajusté la dépréciation d'actifs, l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents ainsi que l'ajustement sur les impôts additionnels dans d'autres juridictions découlant d'un exercice antérieur. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie. Ratio d'endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, la marge du résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l'endettement net et le ratio d'endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu'un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.