Transcontinental : T4-2021 Fiche de l'investisseur

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice clos le 31 octobre 2021. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

DONNÉES FINANCIÈRES CHOISIES

(en millions de dollars, sauf pour les ratios et les données par action)

E2020 T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 E2021 Emballage 1 418,7 $ 337,2 $ 348,1 $ 347,0 $ 417,4 $ 1 449,7 $ Impression 1 098,1 $ 274,4 $ 268,3 $ 257,2 $ 332,7 $ 1 132,6 $ Autres 57,2 $ 11,1 $ 6,9 $ 17,4 $ 25,7 $ 61,1 $ Revenus 2 574,0 $ 622,7 $ 623,3 $ 621,6 $ 775,8 $ 2 643,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement 458,0 $ 100,9 $ 106,5 $ 100,9 $ 133,2 $ 441,5 $ Emballage 227,5 $ 50,1 $ 49,2 $ 42,3 $ 57,9 $ 199,5 $ Impression 268,7 $ 61,1 $ 67,3 $ 60,1 $ 81,1 $ 269,6 $ Autres 3,2 $ (5,5) $ (9,5) $ (0,7) $ 1,5 $ (14,2) $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté(1) 499,4 $ 105,7 $ 107,0 $ 101,7 $ 140,5 $ 454,9 $ Emballage 16,0 % 14,9 % 14,1 % 12,2 % 13,9 % 13,8 % Impression 24,5 % 22,3 % 25,1 % 23,4 % 24,4 % 23,8 % Marge du résultat opérationnel avant amortissement ajustée(1) 19,4 % 17,0 % 17,2 % 16,4 % 18,1 % 17,2 % Résultat net par action(2) 1,51 $ 0,32 $ 0,41 $ 0,32 $ 0,45 $ 1,50 $ Résultat net ajusté par action(1) (2) 2,61 $ 0,50 $ 0,55 $ 0,51 $ 0,81 $ 2,37 $ Ratio d'endettement net 1,9x 2,0x Endettement net 933,9 $ 894,8 $

DIVIDENDES VERSÉS PAR ACTION PARTICIPANTE