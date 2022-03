Transcontinental inc. publie le résultat des votes lié à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui. Tous les candidats à titre d’administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou par procuration comme suit :



En faveur Abstentions Nombre % Nombre % Peter Brues 300 219 772 99,78% 661 064 0,22% Jacynthe Côté 300 610 957 99,91% 269 879 0,09% Nelson Gentiletti 299 968 862 99,70% 911 974 0,30% Yves Leduc 300 631 492 99,92% 249 344 0,08% Isabelle Marcoux 295 660 858 98,27% 5 219 978 1,73% Nathalie Marcoux 295 843 862 98,33% 5 036 974 1,67% Pierre Marcoux 295 848 053 98,33% 5 032 783 1,67% Rémi Marcoux 296 114 757 98,42% 4 766 079 1,58% Anna Martini 300 554 473 99,89% 326 363 0,11% Mario Plourde 293 190 811 97,44% 7 690 025 2,56% Jean Raymond 300 617 864 99,91% 262 972 0,09% Annie Thabet 300 558 298 99,89% 322 538 0,11%

