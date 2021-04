TC Transcontinental se mobilise et ouvre un pôle de vaccination contre la COVID-19 dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) répond avec fierté à l’appel du gouvernement du Québec lancé aux entreprises afin de soutenir le réseau de la santé et des services sociaux dans sa campagne de vaccination contre la COVID-19. Selon l’ordre de priorité établi par la santé publique, l’entreprise offrira la vaccination supervisée à la population locale, aux employés de TC Transcontinental et à leurs familles dès la fin du mois de mai.



Le pôle de vaccination de l’entreprise sera établi dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de la Ville de Montréal, en raison de la présence importante de TC Transcontinental dans l’Est de Montréal. Il sera localisé au siège des activités de Distribution de la Société, au 8000, avenue Blaise-Pascal à Rivière-des-Prairies, à proximité des usines Transcontinental Transmag (impression – Anjou), Transcontinental Recyclage Montréal (emballage - Anjou) et Transcontinental Flexipak (emballage – Pointe-aux-Trembles).

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons rapidement levé la main pour participer à l'effort collectif de vaccination lorsque l’appel aux entreprises a été lancé pour appuyer le gouvernement du Québec et les autorités de santé publique », a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. « Cette mobilisation vient s’inscrire dans notre campagne de sensibilisation à l’importance de la vaccination auprès de nos employés, en plus de s’ajouter aux mesures mises en place dans les installations de TC Transcontinental à travers le Québec, le Canada, les États-Unis et l’Amérique latine afin de lutter contre la pandémie de la COVID-19. Comme entreprise citoyenne responsable et important acteur du développement économique, en plus de contribuer à la communauté, nous avons le devoir de jouer un rôle majeur pour protéger nos employés, notre organisation et nos activités. »

Le bureau de projet mis sur pied par TC Transcontinental assurera la logistique de la mise en place et de la gestion de cette clinique de vaccination dans le respect des recommandations du CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal et des mesures gouvernementales en vigueur liées à la COVID-19. De plus, l’entreprise entend collaborer avec d’autres joueurs et organisations de l’Est de la Ville de Montréal dans le cadre de cette initiative. Finalement, TC Transcontinental recrutera des bénévoles au sein de ses employés pour ainsi mobiliser et redonner à la communauté locale.

TC Transcontinental fait partie d’un regroupement d’entreprises pour la vaccination qui contribue gracieusement en ressources financières, matérielles et humaines, afin de permettre au gouvernement du Québec de concentrer ses ressources et effectifs pour réduire la pression sur le système de santé.

